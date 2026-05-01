« Santita » sur Netflix ose poser la question qui dérange : a-t-elle tué par amour ou par pitié ?

La série mexicaine Santita, tout juste arrivée sur Netflix, ne laisse personne indifférent. Porté par une interprétation saisissante, il raconte l’histoire d’une jeune femme dont le geste fatal interroge autant qu’il bouleverse.

Est-elle une meurtrière mue par un sentiment amoureux étouffant ou une âme compatissante qui a voulu abréger des souffrances ? Le scénario évite soigneusement de trancher, distillant des indices contradictoires jusqu’à la dernière image. Nous sommes allés au bout de ce récit poignant pour tenter de répondre à la question qui dérange et qui restera longtemps en tête après le générique.

Santita débarque sur Netflix : une romance mexicaine qui prend aux tripes

Tout d’abord, la plateforme Netflix enrichit son catalogue avec Santita, un drame romantique mexicain intense. En effet, cette série réalisée par Rodrigo García propulse le spectateur dans une histoire d’amour bouleversante. De plus, le récit intime ausculte le destin d’une femme brisée par un accident. Par ailleurs, les sept épisodes de 35 minutes mêlent habilement commentaire social et émotion brute. Enfin, cette production hispanophone captive dès la première minute grâce à son atmosphère douce-amère et son ton empathique.

Pourquoi le retour d’Alejandro bouleverse-t-il la vie de Santita ?

Ensuite, l’intrigue suit María José Cano, une brillante médecin surnommée Santita. Ainsi, sa vie parfaite vole en éclats après un grave accident laissant des séquelles physiques. Après avoir abandonné son fiancé à l’autel, elle s’est reconstruite en se consacrant aux autres. Cependant, deux décennies plus tard, Alejandro resurgit sans prévenir dans son quotidien. Dès lors, ce retour inattendu l’oblige à affronter des traumatismes enfouis et des regrets profonds. Par conséquent, les retrouvailles explorent une autonomie fragile et les réalités nuancées de l’amour.

D’une part, Paulina Dávila livre une interprétation bouleversante dans le rôle-titre. En effet, l’actrice incarne une protagoniste ni sainte ni réduite par son handicap. Elle dégage une vulnérabilité communicative qui mêle force et imprudence. D’autre part, Gael García Bernal s’impose comme son parfait complément. Son personnage traîne ses propres fêlures, défini par un attachement irrésolu. Grâce à une alchimie palpable, leur duo donne du poids émotionnel à ce récit. Enfin, les téléspectateurs restent captivés du début à la fin.

En quoi la série déconstruit-elle les clichés sur le handicap ?

Par ailleurs, la série mexicaine traite le handicap avec un soin remarquable. En effet, le scénario ne verse jamais dans le pathos larmoyant ni dans l’inspiration forcée. La condition de Santita constitue une simple partie de sa vie, jamais un frein définitif. De plus, la narration démonte les stéréotypes en montrant une femme complexe et imparfaite. On assiste aussi à la stigmatisation sociale injuste et révoltante qu’elle subit. Enfin, les problèmes d’intimité et les conséquences d’un drame sont abordés frontalement, offrant une authenticité rafraîchissante.

Une réalisation immersive signée Rodrigo García

En outre, la mise en scène de Rodrigo García ancre le récit dans un réalisme inconfortable. Effectivement, le rythme délibérément lent privilégie une approche introspective et un burn-out émotionnel. Ainsi, le réalisateur installe une proximité presque gênante avec les personnages. Parfois, l’intrigue traîne un peu, mais l’écriture ciselée rattrape toujours l’attention. Les dialogues percutants évitent soigneusement tout mélodrame superflu. Finalement, ce parti-pris artistique laisse une empreinte mémorable et distingue la série des comédies romantiques standards.

Le final bouleversant décrypté : Santita a-t-elle tué Alejandro ?

Quant à la conclusion, l’épisode final lève le voile sur un geste trouble. D’abord, Alejandro, hospitalisé, supplie Santita de l’aider à mourir dignement. Elle apporte alors du pentobarbital destiné à un chien Saint-Bernard. Toutefois, elle hésite et ne parvient pas à administrer la dose létale. Finalement, Alejandro prend le contrôle et boit lui-même le mélange mortel. Si le geste s’apparente à un suicide assisté, l’épouse et l’entourage crient au meurtre. Seul son père comprend qu’elle a simplement respecté les dernières volontés du défunt.

Verdict : une pépite émotionnelle qui exige patience

Pour conclure, Santita s’impose comme un drame silencieux et profondément méditatif. En effet, cette œuvre exige de la patience, mais ne lasse jamais son audience. L’expérience se révèle émotionnelle et suscite une réflexion sur la morale. Les thèmes de l’amour cabossé et des choix dramatiques résonnent longtemps après le générique. Par ailleurs, la vulnérabilité des discussions autour des situations qui altèrent une vie marque durablement les esprits. Finalement, la critique Santita salue un portrait féminin nuancé, porté par une distribution exceptionnelle.

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