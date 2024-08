Jeux Paralympiques : top des meilleurs films sur des athlètes handicapés

Après avoir vibré sous les projecteurs des Jeux Olympiques, continuons dans ce sens et découvrons ensemble les meilleurs films sur les jeux paralympiques du moment. Que vous adorez les films biographiques ou que vous souhaitez trouver la motivation avant la rentrée, ce top est certainement fait pour vous !

Les Jeux Paralympiques sont une célébration de la résilience et de la détermination des athlètes handicapés du monde entier. Pour cette année, les jeux auront lieu à Paris du 28 août au 8 septembre. Alors, si vous souhaitez mieux comprendre et apprécier le courage de ces athlètes malgré leur handicap, voici un top 5 des films incontournables qui mettent en lumière des histoires inspirantes d'athlètes ayant participé aux Jeux Paralympiques de l'histoire.

Rising Phoenix (2020)

Rising Phoenix est l'un des films documentaires qui explore l'histoire des Jeux Paralympiques modernes. Mettant en avant des athlètes d'élite qui ont surmonté des défis inimaginables pour atteindre l'excellence sportive, ce film est parfait pour trouver la source d'inspiration et de motivation nécessaire.

Rising Phoenix propose un regard inspirant sur la manière dont chaque athlète a redéfini la notion de handicap et de performance. Le film a été salué pour sa réalisation cinématographique et son impact émotionnel, offrant une perspective puissante sur le pouvoir transformateur du sport. Rising Phoenix est actuellement en streaming sur Netflix.

Films sur les Jeux Paralympiques : Zero to Hero (2021)

Ce film raconte l'histoire vraie de So Wa Wai, un athlète hongkongais atteint de paralysie cérébrale qui est devenu l'un des sprinteurs paralympiques les plus décorés. Le film suit son parcours, de son enfance difficile à son succès aux Jeux Paralympiques. Il illustre sa persévérance face à l'adversité. Rien qu'en lisant le titre, nous savons déjà ce que le film nous réserve. Le film a reçu un accueil enthousiaste surtout à cause de la relation entre So Wa Wai et sa mère. Cette dernière est avant tout son coach sportif et son fan numéro un.

We Could Be Heroes (2018)

Ce film c'est l'histoire de deux athlètes marocains qui se battent pour réaliser leur rêve : participer aux Jeux Paralympiques. Il montre leur détermination à surmonter les obstacles sociaux et économiques. En même temps, il met en lumière le pouvoir du rêve et de la persévérance. We Could Be Heroes a remporté plusieurs prix dans des festivals de cinéma. Notamment grâce à sa représentation authentique des défis que doivent relever les athlètes handicapés.

Films sur les Jeux Paralympiques : Murderball (2005)

Murderball est un documentaire percutant qui suit l'équipe américaine de rugby en fauteuil roulant. Des préparatifs pour les Jeux Paralympiques d'Athènes jusqu'à l'intensité de ce sport, ce film nous dévoile une coulisse bien fermée. Nous pouvons également découvrir les histoires personnelles des athlètes qui ont transformé leur handicap en une source de force. Si vous êtes un fan de rugby, Murderball vous permettra de découvrir ce sport sous un angle différent. Et oui, même en fauteuil roulant, on peut transformer les essais !

Invincible (2011)

Ce film australien, aussi connu sous le nom de The Ride, est basé sur l'histoire vraie de Janine Shepherd. Cette athlète australienne s'est préparée pour les Jeux olympiques d'hiver lorsqu'un accident de voiture la laisse paralysée. Contre toute attente, Janine refuse de laisser son rêve s'effondrer et se reconvertit en pilote d'avion. Son histoire est une véritable ode à la résilience et à la détermination.

Janine Shepherd, la vraie athlète dont l'histoire est racontée dans le film, a continué à inspirer des millions de personnes. Elle est devenu conférencière et auteure à succès. Son film nous montre qu'un corps brisé n'est pas une personne brisée, une véritable leçon de vie !

