Invincible Saison 5 : Thragg revient bientôt, que les fans se tiennent prêts !

Invincible Saison 5 arrive en 2027 alors que les viltrumites sont déjà sur Terre. Et cette nouvelle saison débarque avec un Thragg encore plus menaçant qu’avant.

Le final de la saison 4 laisse Mark Grayson hanté par l’infiltration massive des Viltrumites sur Terre. Après ce cliffhanger, les informations officielles sur Invinciblesaison 5 précisent enfin l’avenir de la série. Le Grand Régent Thragg prépare déjà sa reconstruction, ce qui annonce un affrontement d’une violence inédite.

Quand sort précisément la saison 5 d’Invincible ?

Les comptes officiels d’Invincible ont confirmé que la saison 5 devrait sortir « quelque part en 2027 ». Pas de date précise, mais une fenêtre cohérente avec le rythme de la série depuis 2023. Les saisons 2, 3 et 4 ont toutes débuté en février ou mars de leur année respective. Ceci nous laisse donc penser qu’Invincible saison 5 pourrait pointer le bout de son nez en début d’année 2027.

Le doublage vocal est déjà entièrement terminé. On en a eu la confirmation dès l’annonce du renouvellement l’année dernière. Robert Kirkman avait promis d’éviter de répéter les trois ans d’attente entre les saisons 1 et 2. Pour l’instant, il tient parole.

Pourquoi les fans redoutent le retour de Thragg ?

Dans la saison 4, Thragg menace d’annihiler des milliards d’humains si Mark ou quiconque se met en travers de son chemin. C’est le Grand Régent des Viltrumites, un stratège froid et un combattant d’une brutalité sans limites. Pace lui-même a confirmé sa présence dans la saison 5 dans une interview avec ScreenRant.

Grand Regent Thragg is confirm to return in ‘INVINCIBLE’ Season 5 in 2027 #Invincible pic.twitter.com/OOnTUeVon2 — That COMICBOOK Guy (@Culture3ase) April 29, 2026

Pour les fans des comics de Kirkman, cette promesse de confrontation directe est exactement ce qu’ils attendaient depuis le début de la série. Pour les autres, c’est une introduction à l’arc le plus brutal de toute la saga.

Dinosaurus revient dans Invincible saison 5, qui est-il vraiment ?

C’est un antagoniste avec une philosophie radicale et qui utilise des méthodes extrêmes. On peut dire qu’il est d’une nature très différente de Thragg. Certes, il est moins brutal, mais potentiellement plus déstabilisant pour Mark Grayson sur le plan moral. Les lecteurs des comics de Robert Kirkman savent qu’il joue un rôle narratif important dans les arcs à venir.

Ce personnage est toutefois encore largement mystérieux pour une bonne partie de l’audience. Après tout, il n’est apparu que dans un seul épisode jusqu’ici. Cela dit, son retour dans Invincible Saison 5 annonce des confrontations qui dépassent le simple combat physique. Notez en outre que Conquest, lui, ne reviendra pas, car Mark l’a définitivement éliminé en saison 4.

Invincible peut-il aller jusqu’à 9 saisons et garder sa réputation ?

La série fait preuve d’une constance remarquable en termes de réputation. Elle affiche un score global de 99 % sur Rotten Tomatoes. On compte 98 % pour la saison 1 et 100 % pour les saisons 2, 3 et 4. L’audience suit avec un score global de 90 %.

Robert Kirkman a par ailleurs évoqué entre sept et neuf saisons pour adapter l’intégralité des comics. Pour que ce rythme annuel tienne, un renouvellement anticipé pour la saison 6 serait bienvenu. De fait, la production d’une saison animée de cette qualité prend du temps. En attendant, Invincible Saison 5 s’annonce comme l’arc le plus sombre et le plus ambitieux de la série.

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