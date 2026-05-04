Man on Fire sur Netflix : qui joue qui ? Le guide casting complet de la série événement

Curieux concernant le casting complet de Man on Fire sur Netflix ? Je vous présente la distribution d’élite de la série, de Yahya Abdul-Mateen II à Bobby Cannavale.

Man on Fire est une série Netflix développée par le showrunner Kyle Killen. Au centre, John Creasy, ex-agent des forces spéciales replongé dans la violence au Brésil après une tragédie personnelle. Pour construire cette distribution, Killen a fait appel à des acteurs internationaux capables d’incarner à la fois la brutalité du récit et son cœur humain.

Qui est John Creasy dans le casting de Man on Fire ?

Yahya Abdul-Mateen II incarne John Creasy, ex-agent des forces spéciales. Légendaire pour ceux qui le connaissent, mortel pour ceux qui ne le connaissent pas. Au début de la saison, Creasy organise une mission au Mexique qui tourne au désastre. Déstabilisé, il est rappelé dans le monde violent qu’il avait quitté.

Kyle Killen explique d’ailleurs son choix sans ambiguïté. Ce n’est pas un trait particulier d’Abdul-Mateen qui a emporté la décision, c’est l’étendue de son registre. Creasy est un personnage qui doit être capable de tout, et Abdul-Mateen l’est. C’est de cette manière qu’il a réussi à intégrer le casting de Man on Fire en tant que Creasy.

First look at Yahya Abdul-Mateen ll as John Creasy in the new series ‘Man on Fire.’ pic.twitter.com/KKwyF3gcC5 — Movie Coverage (@MovieCoverage_) January 7, 2026

L’acteur a en fait remporté un Primetime Emmy Award pour Watchmen. Il a ensuite enchaîné des rôles radicalement différents dans Aquaman, The Matrix Resurrections et Ambulance. Sa lecture du personnage est précise. Creasy n’est pas au sommet de son art, il essaie de se reconstruire. Ceci, avec des doutes sur sa propre capacité à redevenir ce qu’il a été.

Quel personnage Billie Boullet incarne dans la série Netflix ?

La jeune actrice joue Poe Rayburn, une adolescente déracinée au Brésil par la vie de son père. Elle est témoin d’un crime, devient une cible, et se retrouve sous la protection de Creasy. Billie Boullet s’est faite sélectionner après une large recherche de casting pour Man on Fire. Elle incarne ce personnage avec une intelligence qui a convaincu toute l’équipe.

Abdul-Mateen lui-même souligne sa rigueur. Elle posait les bonnes questions, les questions difficiles, et s’est montrée un partenaire de jeu fiable. Killen confirme également que Boullet a travaillé intensément pour construire un personnage authentique. Un personnage doté d’une force intérieure qui répond naturellement à ce qu’Abdul-Mateen apporte à Creasy.

Boullet était, en outre, auparavant nommée aux Critics Choice Awards. Elle doit cela à son rôle d’Anne Frank dans A Small Light sur la plateforme Hulu. L’actrice mérite donc amplement sa place dans la série.

Qui sont les piliers du casting de Man on Fire sur Netflix ?

Alice Braga, Bobby Cannavale et Scoot McNairy sont d’autres éléments essentiels de l’équipe. Alice Braga joue Valeria Melo, chauffeure de taxi brésilienne. Elle a été entraînée dans l’orbite de Creasy alors qu’elle cherche une sortie du pays pour elle et sa fille.

Son ancrage brésilien a d’ailleurs été un grand atout pour la production. De fait, elle a constamment veillé à l’authenticité des dialogues et des comportements. Killen précise par ailleurs qu’elle avait d’abord lu pour un autre rôle avant qu’on lui propose Valeria.

Bobby Cannavale, elle, incarne Paul Rayburn, ancien ami de Creasy et agent de la CIA basé au Brésil. Son énergie débordante fonctionne comme un contrepoids naturel au mutisme de Creasy. Sa présence est donc importante au sein du casting de la série Netflix Man on Fire. C’est en effet lui qui le ramène progressivement à la vie. Cannavale a remporté un Emmy Award pour Boardwalk Empire.

On a enfin Scoot McNairy qui joue Henry Tappen. Ce dernier est le directeur adjoint de la CIA et ancien collègue de Creasy, bientôt mêlé à sa guerre personnelle. McNairy fait aussi partie du casting SAG Award-winning d’Argo.

Quels acteurs rejoignent la distribution côté Brésil ?

De ce côté, on a Thomás Aquino, Alex Ozerov-Meyer, Jefferson Baptista et bien d’autres. Thomás Aquino campe Prado Soares, bras droit du président brésilien. Mais aussi, potentiel employeur que Rayburn présente à Creasy. Aquino est célèbre pour Bacurau et le film nominé aux Oscars The Secret Agent.

Alex Ozerov-Meyer joue Ivan, ancien collègue de Creasy qui le rejoint au Brésil. Avant de rejoindre le casting de Man on Fire, on l’a connu dans les séries The Americans et Orphan Black. Quant à Jefferson Baptista, il incarne Livro, jeune homme des favelas qui se lie d’amitié avec Poe pendant qu’elle se cache. C’est sa première grande apparition télévisée après Supernova.

Citons également Iago Xavier qui joue Vico. C’est un capo charismatique et dangereux qui contrôle une favela de Rio. L’acteur signe là sa première apparition dans une série télévisée.

Les seconds rôles dans le casting de Man on Fire

Billy Blanco Jr. incarne João Carmo, le président controversé du Brésil. Bruno Suzano joue Beto, le frère aîné violent de Livro tandis que Pâmela Germano interprète Marina Melo. Cette dernière est la fille de Valeria, embarquée dans les aventures de sa mère aux côtés de Creasy. Rei Black joue en outre Duda, chef du gang de la favela.

Ces personnages secondaires construisent ensemble le tissu social et politique d’un Brésil authentique. La série dépeint ce réalisme avec une attention rare pour une production internationale. Cette réussite s’explique entre autres par l’influence directe d’Alice Braga sur l’ensemble du tournage.

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