Comment accéder à Hulu depuis la France ? Guide complet

En France, on a l’habitude de se tourner vers Netflix pour profiter de contenus en streaming. Pourtant, il existe d’autres plateformes tout aussi intéressantes, comme Hulu. Découvrez dans ce guide complet comment accéder à Hulu depuis la France.

Avec une base de 30 millions d’utilisateurs actifs, Hulu fait aujourd’hui partie des plateformes SVOD les plus populaires aux États-Unis. Ce service a su se frayer une place aux côtés des géants comme Netflix USA et Amazon Prime grâce à sa large sélection de films, de séries et de documentaires. Mais surtout, Hulu se présente comme la solution de prédilection pour les otakus. Toutefois, si ce service a définitivement tout plaire, il reste un petit bémol : il n’est disponible qu’aux États-Unis. Heureusement, il existe des solutions pour contourner ce blocage géographique. Suivez le guide !

Comment accéder à Hulu depuis la France ? C’est très simple ! Il faut : Installer un VPN efficace en streaming comme NordVPN

efficace en streaming comme NordVPN Se connecter à un serveur aux États-Unis

Aller sur le site hulu.com

Souscrire à un abonnement et profiter des contenus exclusifs depuis la France. Essayer NordVPN gratuitement

Hulu : la plateforme de streaming qui n’a rien à envier aux autres

Vous le savez, des plateformes de streaming, il en existe aujourd’hui à la pelle. À un tel point qu’il est quasiment impossible de toutes les citer. Alors, pourquoi accéder à Hulu fait-il une différence ? À l’image de Netflix, Hulu se présente comme l’amie idéale grâce à laquelle vous ne passerez plus jamais de soirées de solitude.

De fait, cette plateforme de streaming propose un catalogue ultra-complet allant des contenus originaux comme The Handmaid’s Tale, The Act ou encore la série primée Castle Rock aux films issus du catalogue de Disney, en passant par les derniers blockbusters. Par ailleurs, Hulu offre l’accès à des films et à des émissions de télévision provenant de divers studios et sociétés de production comme Sony Pictures Television, Warner Bros Television Distribution ou MGM.

Le service américain propose également une offre live TV avec de nombreux canaux de télévision. Parmi lesquels on peut citer CBS, FOX, The CW, ABC, Disney Channel, Freeform, Lifetime, FX ou encore National Geographic.

Accéder à Hulu c’est donc l’assurance d’avoir à portée de main un service où vous pourrez voir la prochaine série qui va faire parler d’elle et les dernières nouveautés films avant tout le monde.

Le paradis des amoureux de la culture nippone

Pour les amateurs de manga et les aficionados du pays du Soleil Levant, Hulu est l’endroit idéal pour faire le plein de contenus issus des plus célèbres maisons de production. Pour ne citer que TMS Entertainment Inc, Production IMS Inc, Seven Arcs Entertainment Co, Toei Animation Co, Pony Canyon Ltd, Satelight Inc, A-1 Pictures Inc ou encore Production IMS Co.

Ce site de streaming propose à ce jour l’une des plus impressionnantes collections d’anime japonais et de séries en live action basées sur des mangas. Hulu comprend non seulement les plus grands titres encore diffusés au Japon, mais aussi les nouveautés et les vieux classiques. La plus grande sortie de cette année a été Bleach : Thousand Yead Blood War.

Vous y trouverez également des séries originales comme Kamisama Hajimemashita, Mazinger Z ainsi que des films exclusifs tels que Kamen Rider 555 : Farewell to Arms.

Cerise sur le gâteau : la plateforme élargit sa collection avec des nouveautés chaque mois.

Si vous avez déjà tenté d’accéder à Hulu depuis la France, vous avez probablement constaté que la plateforme est bloquée en dehors des États-Unis. Toutefois, pas de panique ! Il est tout à fait possible d’accéder à ce service depuis l’hexagone. Comment ? C’est très simple ! Il faut :

Débloquez le streaming Hulu où que vous soyez

Comme nous l’avons vu, Hulu est une plateforme de streaming qui mérite amplement que l’on s’y attarde. Ce service propose une vaste sélection de contenus très intéressants dont des séries originales à succès. Malheureusement, Hulu est géo-restreint. Ce qui signifie que vous ne pouvez y accéder que si vous vous trouvez en Amérique. La bonne nouvelle, c’est qu’avec un VPN pour le streaming, vous pourrez venir à bout de cette restriction géographique en quelques clics.

De fait, cette solution vous permet de vous connecter à un serveur situé aux États-Unis. Vous pourrez ainsi profiter d’un emplacement virtuel en Amérique et d’une adresse IP local pour vous inscrire et accéder à l’ensemble des contenus de la plateforme de streaming.

En plus de contourner le blocage géographique, un service VPN vous permet également de sécuriser votre navigation sur internet en masquant votre adresse IP réel et in fine votre véritable emplacement géographique. Par ailleurs, un réseau privé virtuel se charge de créer un tunnel sécurisé entre votre appareil et le site web que vous visitez. Ainsi, il crypte toutes vos données et votre trafic internet.