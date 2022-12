Netflix USA : comment accéder au catalogue américain de la plateforme ?

Si vous essayez d’accéder à Netflix USA depuis la France, vous vous rendrez vite compte que vous n’avez pas accès aux mêmes contenus. C’est normal puisque chaque pays a sa propre bibliothèque de films et de séries. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de profiter pleinement du catalogue américain sans être en Amérique. Découvrez comment accéder à Netflix USA depuis la France.



Plateforme de prédilection pour les amateurs de films et les sérivores, Netflix propose aux USA un catalogue riche et varié de contenus en exclusivité ou à la demande. Et comme la chronologie des médias y est différentes, les nouveautés sur Netflix diffèrent grandement de celles proposées en France, notamment au niveau des films proposés.

Le tout sans engagement et accessible en illimité quand vous voulez et sur tous vos écrans connectés : smart TV, ordinateur, tablette ou smartphone. Voulez-vous savoir comment accéder au catalogue américain depuis la France ? Suivez le guide.

Comment accéder au catalogue américain de Netflix ? Pour profiter du catalogue de Netflix USA, rien de plus facile. Voici comment y accéder : Installez un VPN efficace sur Netflix comme NordVPN

comme Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé aux États-Unis

Accédez au catalogue Netflix USA.

Netflix USA : des milliers de contenus à la clé

Si Netflix USA est aujourd’hui l’une des destinations les plus populaires pour binger ses émissions et séries préférées, c’est avant tout parce que ce service met à la disposition de ses utilisateurs le catalogue le plus complet de tous. Dans les faits, les américains ont la chance d’accéder à un catalogue unique de contenus à streamer sur n’importe quel appareil.

Nouveautés cinémas, grands classiques, séries événements… Netflix USA regroupe le nec le plus ultra des contenus de divertissement. Des centaines d’émissions de télévision sont également disponibles en streaming illimité. Mais ce n’est pas tout ! Le service américain propose une vaste sélection d’émissions pour enfants ainsi que du contenu éducatif non accessible en France. De même, de nombreux contenus sont exclusifs aux États-Unis. Ils ne sont donc pas accessibles dans d’autres pays, même si vous avez un compte Netflix.

En définitive, le catalogue américain propose plus de 6 000 titres contre environ 5 000 pour l’Hexagone.

Netflix USA : profiter des nouveautés en avant-première

Si vous êtes abonné à Netflix France, vous avez certainement remarqué que les nouveautés n’arrivent pas en même temps qu’aux USA. En effet, les dernières sorties films et séries sont disponibles plus tôt sur le continent américain. Alors qu’un délai supplémentaire s’ajoute pour que ces derniers arrivent sur la plateforme française. En accédant à Netflix USA, vous n’aurez plus à attendre plusieurs mois pour accéder au nouvel opus d’Avatar, le nouveau Black Panther ou encore le Chat Botté.

De plus, Netflix USA vous promet un tout nouveau niveau de divertissement tous les mois en ajoutant de nombreuses nouveautés dans son catalogue. Depuis le début du mois de décembre, vous pouvez notamment profiter de l’adaptation série du manga à succès Death Note qui ne sera malheureusement pas disponible sur le catalogue de France avant plusieurs mois.

Accéder au catalogue américain avec un VPN

Comme vous le savez peut-être déjà, les contrats signés par Netflix avec les différents studios et les chaînes de télévision diffèrent d’un pays à l’autre. Ainsi, l’offre disponible sur la plateforme française n’est pas la même que celle du catalogue américain. Malheureusement, Netflix USA est géo-restreint et bloque les adresses IP étrangères.

Malgré tout, vous rêvez de profiter de tous les contenus de Netflix sans aucune restriction géographique ? Avec un VPN, il est désormais possible de contourner les blocages et d’accéder aux catalogues américains sans être physiquement en Amérique. Voici comment faire :

Dans les détails, cette solution vous permet de connecter votre appareil à un serveur situé aux États-Unis. Ainsi, vous pouvez changer virtuellement votre IP. Vous pourrez ainsi obtenir une adresse locale pour profiter du catalogue Netflix le plus complet, avec des milliers de films et de séries en plus de la version française.

Et ce n’est pas tout ! En plus de vous permettre de contourner les géo-restrictions de Netflix USA, l’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de profiter de nombreux avantages non négligeables. Notamment en matière de sécurité et de confidentialité.

Entre autres, lorsque vous utilisez un VPN, vous vous connectez à un serveur distant au lieu de votre réseau Internet fourni par votre fournisseur d’accès internet (FAI). Toutes vos données sont alors chiffrées. Tandis que votre trafic Internet dirigé vers un serveur VPN sécurisé avant d’être acheminé vers la plateforme. Ce qui rend votre connexion plus sûre et plus fiable.

Avec un VPN, vous profitez ainsi d’une sécurité optimale contre les hackers et autres personnes malveillantes.