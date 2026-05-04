« Man on Fire » saison 1 : décryptage de la fin, de la vengeance de Creasy et des choix

La saison 1 de Man on Fire sur Netflix, adaptation moderne du roman et des films précédents, s’achève sur une note aussi brûlante que son titre. Creasy, ancien agent torturé, a mené sa quête de vengeance jusqu’au bout, mais le dénouement n’a rien d’une célébration.

Entre les sacrifices consentis et les alliances fragiles, la dernière scène laisse le spectateur face à des questions troublantes. La justice a-t-elle été rendue ou simplement remplacée par une autre forme de violence ? Nous revenons sur ce final intense pour éclairer les choix du héros et ce qu’ils révèlent de sa part d’humanité.

Un thriller haletant dans les favelas de Rio

Le reboot de Man on Fire débarque sur Netflix avec Yahya Abdul-Mateen II ayant joué le rôle de Wonderman. Dedans, l’ancien soldat Creasy souffre d’un stress post-traumatique extrême après une mission au Mexique. Cependant, son ami Paul Rayburn le convainc de venir à Rio de Janeiro. Ainsi, Rayburn travaille pour le président Carmo afin de contrer des attaques terroristes. Par contre, un attentat à la bombe détruit l’immeuble des Rayburn. En conséquence, Creasy jure de venger leur mort et de protéger Poe, la fille adolescente témoin du drame.

Qui a commandité l’attentat meurtrier contre les Rayburn ?

Tout d’abord, Creasy traque Osmar, le bras droit de Ferraz. Ensuite, il infiltre la prison pour interroger le chef du FRP. Ainsi, Ferraz révèle que le président Carmo et son conseiller Soares ont commandité l’attentat. De plus, l’agent de la CIA Henry Tappen a supervisé l’opération en personne. En réalité, Carmo voulait déclencher l’état d’urgence pour se maintenir au pouvoir. Par ailleurs, la cible initiale a été changée pour éliminer Rayburn. Enfin, Ferraz avoue avoir menti sur les enregistrements. Ainsi, c’est Tappen que Poe a vu sur la moto.

Le stratagème du « dead man’s switch » pour piéger les coupables

Par conséquent, Creasy mise sur la police d’assurance de Tappen. En effet, l’agent possède un dead man’s switch qui divulguera les preuves. Ainsi, tuer Tappen activera automatiquement la diffusion des enregistrements. Dès lors, Creasy et son équipe hétéroclite montent un stratagème audacieux. Ensuite, ils font croire à Soares et Tappen qu’un enregistrement de Ferraz existe. Cependant, la cassette piégée libère des toxines simulées. Finalement, les deux complices sont hospitalisés d’urgence, permettant l’infiltration.

Qui survit à l’affrontement final dans l’hôpital ?

Malheureusement, le plan déraille quand Poe est repérée par Tappen. En effet, l’adolescente se cache dans une chambre et se fait démasquer. Simultanément, Creasy combat Soares avant d’atteindre Tappen. Ensuite, un duel sanglant éclate dans la pièce verrouillée. Finalement, Creasy s’empare d’un scalpel et frappe l’artère fémorale. Ainsi, Tappen meurt sous les yeux de Poe restée cachée. Toutefois, la police encercle l’étage où sont ses amis. Soudain, Creasy lance un cocktail Molotov pour neutraliser les tirs.

Un dénouement cathartique pour Poe et ses alliés

Par la suite, Soares prend Poe en otage à la sortie de l’hôpital. Cependant, la jeune fille utilise une technique apprise par son père. De ce fait, elle se dégage et Creasy abat Soares d’une balle. Malheureusement, Creasy est grièvement blessé à la poitrine dans l’affrontement. Ensuite, avec difficulté, il survit et assiste aux funérailles des Rayburn aux États-Unis. Parallèlement, les informations révèlent l’arrestation du président Carmo. Puis, on apprend que Melo, Livro et Vico échappent à la police. Melo reste au Brésil, Livro et Vico travaillent pour Ivan.

Une saison 2 est-elle programmée par Netflix ?

Pendant le service commémoratif, Creasy reçoit un appel du directeur de la CIA. En effet, Moncrief évoque une situation impliquant les assassins de son ancienne équipe. Ainsi, il demande à Creasy s’il est prêt à rouvrir ce dossier. Et Creasy répond « Envoie-moi ce que tu as ». Par conséquent, cette scène ouvre la porte à une suite potentielle. Dès lors, les fans spéculent sur un retour de la série. Actuellement, Netflix n’a pas officialisé une deuxième saison.

Le réalisateur Steven Caple Jr. se dit prêt à continuer l’aventure

En outre, le réalisateur Steven Caple Jr. se dit enthousiaste à l’idée d’une suite. En effet, il affirme vouloir explorer davantage le personnage complexe de Creasy. Par ailleurs, le succès d’audience déterminera l’avenir de la franchise. De plus, la fin ouverte laisse de nombreuses pistes narratives. Ainsi, le thriller pourrait se poursuivre au Mexique. Finalement, les fans doivent regarder pour convaincre la plateforme.

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