Star Wars: Maul – Shadow Lord : que nous a révélé la bande-annonce ?

La bande-annonce de Star Wars: Maul – Shadow Lord a déferlé comme un coup de sabre laser dans la nuit. Et elle était chargée ! Entre l’ascension du Seigneur Sith dans les bas-fonds de Nar Shaddaa, l’apparition inattendue de figures légendaires et des pouvoirs de la Force jamais vus à l’écran, les révélations fusaient de toutes parts.

Cette série animée s’apprête à explorer les années les plus obscures de Maul avec une audace folle. On a décrypté pour vous les 10 choses les plus folles que cette première vidéo nous a apprises. Accrochez-vous, l’ombre de Maul va tout engloutir.

Maul : Shadow Lord dévoile-t-il enfin les années cachées du Seigneur Sith ?

La première bande-annonce de Maul : Shadow Lord est là, et elle promet de combler un vide béant dans la saga Star Wars. Cette série animée nous plonge dans les « Temps Sombres » de l’Empire, un an après la Guerre des Clones, pour suivre l’ascension du syndicat du crime Crimson Dawn. Entre nouveaux mondes, anciens alliés et un dangereux jeu du chat et de la souris avec l’Inquisitorius, le chapitre manquant de l’histoire de Maul s’annonce explosif. Voici ce que nous a dévoilé ce premier aperçu.

Où Maul va-t-il bâtir son empire criminel ?

Le trailer nous présente Janix, un nouveau monde urbain niché au cœur d’un cratère géant. Isolée de l’influence impériale, cette planète est un véritable nid de criminalité, faisant d’elle le terrain de jeu idéal pour que Maul étende son influence. C’est sur ce sol peu recommandable que les bases de Crimson Dawn semblent se construire, loin des regards de Coruscant.

Va-t-il retrouver d’anciens visages ?

La nostalgie est au rendez-vous ! On aperçoit des membres du syndicat Pyke et des Mandaloriens, des factions clés de son ancien « Collectif de l’Ombre ». Plus intrigant encore, un bref plan montre la guerrière mandalorienne Rook Kast. C’est l’une de ses lieutenantes les plus fidèles durant le Siège de Mandalore. Ces apparitions suggèrent que Maul puise dans ses anciens réseaux pour forger sa nouvelle puissance.

L’animation va-t-elle nous impressionner ?

Visuellement, la série promet d’être un régal. Bien que dans la lignée de The Clone Wars, Shadow Lord adopte un style plus audacieux. Il y a des touches visuelles évoquant la peinture sur verre. Joel Aron, directeur de la photographie, a utilisé des techniques pratiques pour capturer des coups de pinceau et les intégrer aux plans. Cela offre une texture artistique unique à cette plongée dans les bas-fonds de la galaxie.

Qui est cette mystérieuse apprentie Twi’lek ?

L’un des plus gros cliffhangers du trailer est l’introduction de Devon Izara. C’est une jeune Twi’lek en fuite avec son maître Jedi. Maul lui propose de lui « enseigner de nouvelles perspectives », semant le doute sur son destin. Beaucoup voient en elle une version canonique de Darth Talon. Rappelez-vous l’apprentie légendaire de Maul qui devait initialement apparaître dans la trilogie sequel de George Lucas. Son rôle pourrait être central.

Va-t-il croiser le sabre laser avec l’Inquisitorius ?

C’est confirmé : Maul affrontera au moins deux Inquisiteurs. Le premier est le Sixième Frère, un personnage énigmatique. Le second n’est autre que Marrok, l’Inquisiteur réanimé combattu par Ahsoka. Le trailer sous-entend même que Maul pourrait être celui qui l’a tué la première fois ! Leur confrontation prouve une chose : « L’Empereur veut [Maul] mort ». Cette menace pourrait-elle attirer l’attention d’un certain Seigneur Noir en armure ?

Que signifient ses phrases énigmatiques ?

Ses répliques finales sont lourdes de sens. « Les chaînes peuvent être brisées » est un retour direct au Code Sith qu’il répétait de manière obsessionnelle après sa défaite sur Naboo. « Les empires peuvent être réduits en poussière », quant à elle, révèle son ambition ultime : détruire l’œuvre de son ancien maître, Palpatine. Cela cadre parfaitement avec les comics où l’on apprend que ses plans pour assassiner l’Empereur et Vader, poursuivis par Qi’ra, ont failli réussir.

La série, qui débarquera le 6 avril sur Disney+, s’annonce comme une plongée épique dans l’esprit torturé et stratégique du Zabrak le plus rancunier de la galaxie. Entre fondation d’un empire criminel et vengeance contre les Sith, Maul n’a pas dit son dernier mot.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn