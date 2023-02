Les seigneurs Sith de Star Wars classés selon leur puissance

Découvrez les Sith les plus puissants de l’univers Star Wars, depuis la création de la franchise jusqu’à aujourd’hui !

Dans ce classement nous allons vous présenter les Sith qui se sont succédés depuis le début de la franchise jusqu’à ce jour. Vous y découvrirez des acrobates avec leurs sabres laser mais aussi des vieillards ridés qui n’ont peur de rien sans oublier les éternels hybrides. Leur point en commun ? Un soif insatiable de pouvoir ! Alors, prêt à embarquer dans l’univers Star Wars, attachez vos ceintures nous allons vous embarquer du Côté Obscur !

Dark Maul

Avec ses jambes de centaure en métal, Dark Maul est l’un des plus sournois des Siths de l’univers Star Wars. Il avait le rôle de vilain dans le premier épisode avant de repartir et de revenir dans La Guerre des Clones. Bien que Dark Maul soit fort, il accorde une attention particulière à son instinct de tueur.

Malgré sa capacité à sauter partout, il faut comprendre que ce Sith n’est pas aussi fort que les autres dans Star Wars. Quoi qu’il en soit, il est le seul à avoir vaincu Qui-Gon Jinn (Liam Neesson), un maître Jedi des plus aguerris !

Dark Zannah

Dark Zannah est certainement l’un des plus puissants Seigneurs Sith féminins dans Star Wars. Si elle a attiré l’attention du Seigneur Dark Bane c’est tout simplement à cause de sa fougue et sa rage de vaincre. Ambitieuse, elle sera entraînée aux méthodes du Côté Obscur. Dès le début, Zannah a montré qu’elle était un savant télékinésiste capable d’utiliser un sabre laser à double lame rien qu’avec la pensée.

Elle préfère se défendre que d’agresser ses adversaires, et c’est ce qui l’a rendue faible face à des duellistes plus puissants. Néanmoins, ce handicap a été compensé par sa maîtrise de la sorcellerie. Vaincre des adversaires bien plus forts, y compris son maître n’est qu’un jeu d’enfant pour cette tueuse. Jeter un sort en une fraction de seconde est largement salvateur !

Dark Krayt

Dark Krayt a passé par plusieurs étapes avant de devenir un Seigneur Noir des Sith. Né A’Sharad Hett, il était général lors de la Guerre des Clones et l’un des rares Jedi à avoir survécu à l’Ordre 66. Déçu de l’état de la galaxie après la mort de Sidious et de Vador, il se trouve face à une question existentielle et part dans la Bordure Extérieure.

Il fut capturé par une race extraterrestre connue sous le nom de Yuuzhan Vong et torturé sans relâche. Il accepta de basculer du Côté Obscur, ce qui libéra l’étendue de ses pouvoirs. Avec une maîtrise parfaite de la force, sa présence dans le Côté Obscur est si intense que les autres Sith de la galaxie peuvent la ressentir. Dark Krayt est devenu le Seigneur Noir des Sith. De quoi faire trembler même les supers vilains !

Starkiller

Avant de devenir l’un des Sith les plus puissants dans Star Wars, Starkiller était un simple humain et se prénommait Galen Marek. Il avait été kidnappé par Dark Vador avant d’être formé en tant que Sith dans le plus grand secret.

Adepte de combat au sabre laser, il détient des capacités télépathiques supérieures à celui de ses autres Seigneurs Sith. C’est certainement pour cette raison que l’empereur Palpatine pensait que Galen pourrait un jour le rivaliser. Cela s’avère être vrai étant donné que Starkiller est le seul à avoir dompté la Force à la perfection. Il faut croire qu’il n’est pas réellement tombé du côté obscur, faisant de lui un danger pour l’Empire.

Dark Traya

Un autre Seigneur Sith femme dans Star Wars et néanmoins l’une des plus puissantes et sans aucun doute Dark Traya. Elle avait le pouvoir de contrôler les sabres laser avec son esprit. Cette capacité fait de ce Sith l’un des plus mortels. Alors qu’elle était encore une historienne et un maître Jedi, Dark Traya était connu sous le nom de Kreia.

Mais après que son son Padawan Revan soit devenu l’un des Seigneurs Sith les plus redoutés, elle est devenue un paria et le Haut Conseil l’avait exilée. Kreia a donc laissé la place à Dark Traya, un Seigneur Noir des plus puissants en tombant du côté obscur.

Elle menait au côté de ses apprentis, Dark Sion et Dark Nihilus, la purge des Jedi. Sa fin est des plus tragiques parce qu’elle fut trahit par ses compagnons, comme la plupart des autres Sith d’ailleurs !

Dark Nihilus

Dark Nihilus avait le pouvoir de consumer des planètes entières et il était l’incarnation parfaite du Côté Obscur. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ce Seigneur Sith était l’un des plus puissants qui aient jamais existé. Mais avant d’enfiler sa togue de Sith dans la franchise Star Wars, Dark Nihilus était un humain ordinaire.

Il avait été exposé à une arme chimique qui consumait son corps physique et érodait son âme. Dès lors, il avait un besoin vital de se nourrir de la Force. Afin de mettre en avant toute sa potentielle, Nihilus sera formé aux méthodes du Côté Obscur et cela sous les ailes de Dark Traya. Ainsi, il va exterminer l’Ordre des Jedi et alimenter son pouvoir. Cependant, sa force se retournera contre lui et causera sa perte.

Dark Tyranus

Avec son apparence de vieil homme sans histoire, Dark Tyranus est capable des pires atrocités ! Il n’hésitera pas à couper les bras de ses ennemis et leur lancer des éclairs avec son sabre laser. Ancien maître Jedi, il était célèbre par sa capacité à manier l’épée. Toutefois, après avoir découvert la corruption du gouvernement, il ne lui a pas fallu longtemps pour passer de l’autre côté de la barrière.

Les fandoms ne le portent pas réellement dans leur cœur à cause de son caractère ennuyant. Sauf que si vous le mettez devant un adversaire, ses performances de duelliste vont au-delà de ce que vous pourrez imaginer. Qui plus est, c’est un fin stratège et un excellent manieur de la Force. Une chose qu’il a prouvée lors d’un duel avec Yoda. Il mérite amplement sa place parmi les meilleurs !

Dark Bane

Dark Bane rime avec modernité ! Avant lui, l’Ordre Sith n’était composé que des fous furieux qui se battaient les uns contre les autres pour le pouvoir. L’histoire nous le prouve avec les Seigneurs et les apprentis Sith tout au long de la franchise.

Le seul rescapé était Dark Bane et c’était un visionnaire. Il a pris le soin de réformer l’Ordre des Sith au niveau de la puissance galactique. Si nous craignons cet ordre aujourd’hui, c’est surtout à cause de lui. C’est lui qui a instauré la règle des deux : un seul Seigneur Sith et un seul apprenti. Cela a permis à l’Ordre de pérenniser son règne.

Dark Vador

Lorsque vous entendez Star Wars, la première chose qui vous vienne à l’esprit à part Yoda et les Jedi c’est certainement Dark Vador ! S’il fait partie des Sith les plus puissants c’est certainement à cause de cette célébrité. Le « je t’aime moi non plus » trouve tout son sens avec ce Seigneur des Ténèbres. On souhaite imiter sa voix mais on déteste son côté dérangé. On veut apprendre sa façon de draper une cape et on adore ses blagues occasionnelles.

Et oui, être méchant a aussi son côté cool parfois. Sauf qu’il n’est pas aussi puissant que les autres Sith qui se sont succédé. Cela s’explique certainement par sa transformation en coquille cybernétique, mais il est celui qui a tué l’Empereur et ça reste dans les annales de Star Wars !

Dark Revan

Si vous êtes un gamer invétéré et que vous avez joué à Knights of the Old Republic, il est sûr que vous connaissez Dark Revan et l’étendue de son pouvoir. C’est le seul et unique maître de la Force reconnu de tous ! Il a vécu plus de 4 000 ans et a fait régner la terreur sous son règne, avant que Luke ne réduise en miettes l’Etoile de la Mort.

Leader charismatique et brillant stratège militaire, il a le talent de faire plier n’importe quel Jedi à sa volonté et de le faire basculer sans effort du côté obscur. Il faut croire que Dark Revan est l’un des plus grands combattants de toute la galaxie, raison pour laquelle il fut surnommé « Revan le Boucher ».

Exar Kun

Comme beaucoup des plus grands Sith, Exar Kun a d’abord été un grand Jedi. Il est attiré très tôt par les enseignements interdits. C’est pour cette raison qu’il décida de quitter l’Ordre et parti à la quête des connaissances plus sombres. Pour ce faire, il se rendait sur la planète Onderon et fut formé par Nadd. Une fois qu’il surpassa son maître, il détruit l’esprit de ce dernier et part à la conquête de la galaxie.

Véritable duelliste, il était à l’origine de la Grande guerre des Sith, anéantissant la République grâce à son sabre laser à double lame. Il était si puissant qu’il a fallu l’effort combiné de milliers de Jedi pour emprisonner son esprit dans le temple de Yavin 4.

Après plusieurs milliers d’années, l’endroit fut choisi par Luke Skywalker pour y installer son Académie de Jedi. Sauf que l’esprit d’Exar Kun a voulu corrompre les élèves et tente d’arracher l’esprit de Luke à son corps. Pour un mort, ce Sith a créé un sacré pagaille !

Dark Plagueis

Dark Plagueis n’est autre que le maître de Dark Sidious, et il avait une particularité bien à lui. Si les autres Sith étaient aveuglés uniquement par le pouvoir, Plagueis voulait par-dessus tout mettre en avant le savoir. Il avait ainsi une totale maîtrise de la Force pour créer la vie et empêcher les gens de mourir.

Sauf que malgré ce savoir, il n’a pas réussi à se ressusciter après que son apprenti, Dark Sidious, l’ait tué dans son sommeil. En effet, si ce dernier avait choisi la voie de la lâcheté c’est parce qu’il savait qu’il n’aurait aucune chance contre son maître dans un duel. Un autre Sith qui aura marqué l’univers de Star Wars !

Marka Ragnos

Meilleur duelliste de son époque, Marka Ragnos a régné pendant plus d’un siècle. C’est lui qui est à l’origine de l’âge d’or des Sith tout simplement en devenant le seul Sith de la galaxie pendant près de 5 000 ans. Quiconque menaçait son trône allait goûter à son épée magique, une arme qu’il affectionne particulièrement !

De quoi est-il mort ? De causes naturelles ! Marka Ragnos n’a pas été tué dans un combat, contrairement aux autres Sith dans Star Wars. Mais, même après sa mort, son esprit a erré dans la galaxie pendant des milliers d’années. Il continue d’influencer les dirigeants Sith et contribue à façonner l’avenir de la galaxie. Même morts, les méchants ne se reposent jamais ? On se le demande !

Lord Vitiate

Empereur Sith, Seigneur des Ténèbres, Lord Vitiate est l’un des êtres le plus sensible à la Force. C’est ce qui fait de lui l’un des plus puissants de tous les temps. Après avoir tué son père à l’âge de 10 ans par la seule pensée, Tenebrae fut encadré par Marka Ragnos et reçut peu de temps après le titre de Seigneur Sith.

Il a acquis une connaissance approfondie de la magie et de l’alchimie Sith. Il l’a mise à profit lors d’un rituel complexe visant à dominer l’esprit de huit mille Seigneurs Sith. En se liant à eux et en utilisant leurs pouvoirs combinés, il a réussi à absorber la force vitale d’une planète entière, tuant tout le monde à sa surface. Cela lui a permis de gagner l’immortalité.

Lord Vitiate avait le pouvoir de transférer une partie de lui dans un corps hôte et cela même chez des enfants. Cela lui a permis de former l’armée des Enfants de l’Empereur composée d’enfants soldats prêts à tout pour le défendre. Bien qu’il est resta au pouvoir près de mille ans, ce Sith est limité par les rituels qu’il doit suivre pour sa survie.

Dark Sidious

Avant d’être l’un des Sith les plus puissants dans Star Wars, Dark Sidious n’était autre que Palpatine. Il a gravi les échelons pour arriver jusqu’au sommet du Sénat galactique. Sauf que dans sa volonté à devenir Sith, il a violé la règle des deux en prenant un apprenti alors que son maître était encore en vie. Il a de nouveau transgressé les règles en tuant son maître, Dark Plagueis, et cela dans son sommeil.

C’est lui qui envahit Naboo et dirige la Guerre des Clones. Il avait également mis en place l’Ordre 66 destiné à exterminer les Jedi de manière légale. C’est à cause de lui si Anakin Skywalker s’est transformé en Dark Vador. En effet, après avoir tué sa femme, Dark Sidious jeta la dépouille de cette dernière devant lui. Il a réussi à faire passer les Jedi pour les méchants auprès du sénat, une véritable prouesse pour le plus fourbe des Sith !

Dark Sidious est certainement l’un des meilleurs Sith de l’histoire. Il était parfait dans les duels et pouvait créer des trous de ver dans l’Hyperespace grâce à la télépathie. Qui plus est, ce Sith avait la capacité de se téléporter à travers la galaxie. Sidious arrivait à hypnotiser des milliards de personnes, cependant, il ne sera qu’à la deuxième place !

Dark Jar Jar Binks

La première place de ce classement revient à Jar Jar Binks ! Rien qu’en voyant sa tête vous allez avoir peur et faire des cauchemars pendant plusieurs nuits. Attendez de découvrir comment il manie son épée laser et influence les autres. En effet, Jar Jar Binks avait été un Seigneur Sith Gungan, un Seigneur des ténèbres.

Il a survécu à la bataille de Naboo et est devenu un représentant de l’Ordre. Il a prêté ses pouvoirs à Dark Sidiou pour les reprendre à nouveau. Après la chute de l’Empire galactique, c’est lui qui est à l’origine de tout ce qui s’est passé dans les préquelles. Même tapissé dans l’ombre, Jar Jar a tout orchestré, faisant de lui le Sith le plus fort dans tout Star Wars.

Les autres n’étaient que des pantins, Dark Jar Jar Binks était le maître ! Par exemple, sa maîtrise du contrôle mental lui a permis de convaincre Kylo Ren à détruire Hosnian Prime. Il est même à l’origine de La Guerre des Clones et bien d’autres encore. Finalement, Dark Jar Jar a été vaincu par Finn et Rey après que ces derniers ont appris la source de sa Force. Cette défaite marquera l’arrivée de la fin de la guerre.