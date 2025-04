La temporalité de « Maul: Shadow Lord » dans la saga Star Wars dévoilée par Sam Witwer

Ces derniers jours, alors que la Star Wars Celebration est en cours au Japon, une nouvelle passionnante vient de parvenir aux oreilles des fans de la saga et du grand public. Une nouvelle série animée sur Dark Maul, l’un des personnages les plus complexes de Star Wars est en préparation.

Si des séries comme Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels ont été un point d’entrée pour de nombreux fans. Actuellement Andor saison 2 fait le buzz, mais le prochain succès est sans doute pour bientôt. Voici ce qu’on sait.

Sam Witwer revient en force avec Maul : Shadow Lord dans Star Wars

Sam Witwer est connu pour avoir prêté sa voix à Dark Maul dans les films d’animation de l’univers Star Wars. Et sous peu, il est de retour pour diriger la nouvelle série intitulée Maul : Shadow Lord.

Les fans de la franchise ont ressenti son absence, et son retour sous forme animée suscite un enthousiasme palpable. Ce projet promet d’explorer plus en profondeur l’un des méchants les plus emblématiques de la saga.

Lors d’une interview avec Maggie Lovitt de Collider à la Star Wars Celebration de 2025 au Japon, Witwer a partagé des détails fascinants sur la chronologie de la série. Il a ainsi offert un aperçu précieux de l’univers dans lequel elle s’inscrit.

Une chronologie cruciale

Witwer a révélé que Maul : Shadow Lord se déroule un an après la Guerre des Clones. À ce stade, l’univers est en pleine désolation, et l’organisation de Maul a été gravement affaiblie. « Tout le monde a été détruit par les Clones, et l’organisation de Maul n’a pas vraiment résisté à la pression », a-t-il expliqué. Bien qu’il ait encore quelques partisans, la situation est désespérée.

« Tout le monde a très peur. Tout le monde est très incertain », a-t-il ajouté. Maul observe l’émergence d’un empire qu’il savait inévitable. Toutefois, il ne s’attendait pas à ce qu’il prenne cette forme. « Il participait au plan de son maître, mais seulement en partie. Il savait certaines choses, il en ignorait d’autres », a-t-il précisé.

Sam Witwer has a message for Maul fans. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/zFjHJ4pHnK — Star Wars (@starwars) April 19, 2025

Les motivations de Maul dans cette série Star Wars

La série tirée de l’univers Star Wars Maul : Shadow Lord promet d’approfondir les motivations complexes de son personnage principal. Witwer décrit Maul comme un utilisateur de la Force formé pour tuer. Issu d’une époque où la magie et les chevaliers régnaient, il n’a connu que cela.

Aujourd’hui, il voit un empire qui érode la magie et la couleur de la galaxie. « L’individualité est en train de disparaître et tout devient mécanisé », a-t-il déclaré. En y réfléchissant, Maul se pose des questions sur sa place dans ce nouvel ordre selon Witwer.

« Cela signifie-t-il qu’il veut faire quelque chose ? C’est plus compliqué. Peut-il faire quelque chose ? Il semble que personne ne le puisse », a-t-il expliqué. Cette introspection ajoute une couche de profondeur au personnage, le rendant plus humain et complexe.

Un passé sombre

Witwer a également évoqué le passé tumultueux de Maul. Le personnage a été élevé par Palpatine alias Dark Sidious dans le but de détruire les Chevaliers Jedi. « Il a tué beaucoup plus de Jedi pendant la Guerre des Clones que ce que nous savons », a-t-il révélé.

Bien que la série ait laissé entendre qu’il s’était lancé dans une folie avec Savage Opress, la réalité est encore plus sombre. « C’était son ennemi juré, et maintenant ils ont disparu. Qu’est-ce qu’il en pense ? » Cette question centrale pourrait être le moteur de l’intrigue de la série.

L’importance de l’animation dans Star Wars

Les films d’animation de Star Wars ont toujours joué un rôle crucial dans l’expansion de l’univers de la franchise. Des séries comme Ahsoka montrent que les éléments animés sont tout aussi importants que les films en prises de vues réelles.

Cela sert à comprendre les relations entre les personnages. Sans ces récits, des dynamiques clés, comme celle entre Anakin et son Padawan ou l’histoire d’Obi-Wan Kenobi avec Dark Maul, pourraient échapper aux fans.Par conséquent, une nouvelle série est donc une perspective excitante pour les amateurs de la saga.

