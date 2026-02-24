Star Wars: Maul – Shadow Lord : Les épisodes indispensables de Clone Wars à voir avant la série

Avant de plonger dans la nouvelle série animée Star Wars: Maul – Shadow Lord , qui débarque le 6 avril 2026 sur Disney+, une petite révision s’impose . Le personnage a traversé tellement d’époques qu’on s’y perd.

Pour tout comprendre à sa quête de vengeance et à son ascension criminelle, il faut revoir The Clone Wars, le film Solo et enfin Rebels pour sa confrontation finale avec Obi-Wan. Mais pourquoi ? Découvrez-le ci-après.

Star Wars: Maul – Shadow Lord : ce qu’il faut savoir avant de plonger dans l’ombre du Dathomirien

Il a commencé comme un méchant silencieux, juste bon à brandir un sabre laser double lame dans La Menace fantôme. Puis Dave Filoni et son équipe ont fait de lui l’un des personnages les plus fascinants de l’univers Star Wars. Darth Maul revient sur le devant de la scène avec Maul – Shadow Lord, une série qui promet d’explorer ce que le disciple de Sidious a fait entre The Clone Wars et Rebels. Mais avant de se lancer, petit rappel des épisodes clés qui ont forgé sa légende.

The Clone Wars, saison 3, épisode 14 : « Witches of the Mist »

Tout commence ici. Après que le comte Dooku a décimé les Nightsisters, la Mère Talzin, leur leader, révèle à Savage Opress, son fils, qu’il a un frère : Darth Maul. Ce simple détail, glissé à la fin d’un arc narratif sombre et magnifique, change tout. On apprend que Maul n’est pas mort, et sa résurrection va entraîner une cascade d’événements : la création d’un syndicat du crime, la perte d’un être cher pour Obi-Wan, la lignée du Sabre Noir et la destruction de Mandalore.

Le retour du frère perdu

The Clone Wars, saison 4, épisodes 21 & 22 : « Brothers » & « Revenge »

Savage Opress parcourt les tunnels d’une planète poubelle et découvre Maul. Équipé de pattes d’araignée robotiques, émacié et mentalement instable après des années de solitude, le puissant Sith n’est plus que l’ombre de lui-même. Ensemble, les deux frères partent en quête de vengeance contre Obi-Wan Kenobi. Ces épisodes rétablissent Maul dans la timeline, explorent sa psyché brisée et renforcent le lien fraternel, le tout ponctué d’un combat mémorable impliquant Opress, Maul, Obi-Wan et Asajj Ventress.

La rencontre avec Hondo Ohnaka

The Clone Wars, saison 5, épisode 1 : « Revival »

Maul – Shadow Lord explorera les activités souterraines du Dathomirien, et tout commence avec sa rencontre avec le légendaire pirate Hondo Ohnaka. Mais surtout, cet épisode marque un tournant. Jusqu’ici, Maul réagissait sans réfléchir. Désormais, il comprend que la vengeance demande de la planification. Il tue le Maître Jedi Adi Gallia avec Savage, prouvant leur dangerosité et préparant le terrain pour son plan le plus diabolique : la destruction de Mandalore.

La chute de Mandalore

The Clone Wars, saison 5, épisodes 14 à 16 : « Eminence », « Shades of Reason » et « The Lawless »

Après avoir survécu de justesse à un combat, Maul et Savage sont récupérés par Death Watch, le groupe terroriste mandalorien. Équipés de nouvelles prothèses, ils s’allient à Pre Vizsla pour renverser la duchesse Satine. Maul crée le « Shadow Collective », unissant le crime organisé sous sa coupe. La bataille pour Mandalore est sanglante, et Maul devient le souverain de la planète. Pour couronner le tout, Dark Sidious débarque pour rappeler à son ancien apprenti qui est le patron. Ces épisodes sont essentiels pour comprendre l’ascension de Maul et les fondations de Mandalore exploitées dans The Mandalorian.

Le siège de Mandalore et la confrontation avec Ahsoka

The Clone Wars, saison 7, épisodes 10 à 12 : « The Phantom Apprentice », « Shattered » et « Victory and Death »

La dernière saison de The Clone Wars (sortie six ans après l’annulation de la série) se concentre sur Ahsoka Tano. Elle se rend à Mandalore pour participer au siège. Maul a orchestré cet événement pour attirer Anakin Skywalker, espérant contrecarrer le plan de Sidious, car il sait qu’Anakin est la clé de tout. Le combat entre Maul et Ahsoka est l’un des meilleurs de l’histoire de Star Wars. Alors qu’Ahsoka capture Maul, l’Ordre 66 est donné. Maul, plus que quiconque, comprend que la Force n’a pas de côté clair ou obscur, que seuls les êtres vivants en ont. Il a vu le plan se dérouler et a tenté de l’arrêter, en vain.

Que nous réserve Maul – Shadow Lord ?

La nouvelle série devrait se dérouler juste après la capture de Maul, au moment où il contrôle le Shadow Collective et règne en secret sur le crime organisé. Pour les fans du lore profond, c’est une plongée passionnante dans les recoins les plus sombres de la galaxie. Rendez-vous dans l’ombre.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn