Plongez dans l’univers épique de Game of Thrones avec la série préquel : House of the Dragon ! Découvrez les origines de Westeros et laissez-vous emporter par les intrigues politiques, les dragons majestueux et les personnages captivants. Suivez notre guide pour House of the dragon en streaming et ne rien manquer de cette incroyable saga.

Depuis sa première diffusion en streaming le 21 août 2022, House of the Dragon a enflammé les écrans et conquis les fans à travers son récit épique centré sur la puissante maison Targaryen. Des dragons majestueux aux retournements politiques percutants, chaque épisode est un tourbillon d’émotions et de surprises.

Après une première saison couronnée de succès, la deuxième saison se profile à l’horizon pour 2024 promettant de nous plonger encore plus profondément dans les mystères de Westeros. Vous ne voulez pas manquer une seule seconde de cette saga sensationnelle ? Découvrez comment regarder House of the Dragon en streaming gratuitement.

Comment regarder House of the Dragon en streaming ? Que vous soyez en France ou à l’étranger, vous avez la possibilité de regarder House of the Dragon sur Prime Video à partir de tous vos appareils connectés. Voici comment débloquer le film : S’abonner à Prime Video

Utiliser le Pass Warner

Regarder la série gratuitement sur Prime Video Essayer gratuitement le Pass Warner sur Prime Video

House of the Dragon : l’héritage Game of Thrones

L’impatience était à son comble. Les fans, encore sous le charme de Game of Thrones, attendaient avec une pointe de crainte le lancement de House of The Dragon. Mais dès le 21 août, cette série dérivée a su les envoûter. Les derniers épisodes ont révélé toute la puissance de cette nouvelle épopée, propulsant l’histoire dans une autre dimension.

Cette chronique « historique » nous offre un aperçu intime des secrets, des intrigues et des pouvoirs uniques qui ont façonné les destins des Targaryen. Cette dynastie puissante originaire du continent d’Essos a conquis les royaumes de Westeros par la puissance de leurs armes et de leurs dragons majestueux.

En outre, cette série créée par Ryan Condal reste fidèle à l’essence même de l’œuvre de George R.R. Martin. Elle embrasse avec audace les éléments qui ont fait le succès de Game of Thrones. Elle nous plonge dans un univers familier où la musique de générique résonne à nouveau, où les décors grandioses s’élèvent et où les ressorts dramatiques se déploient avec une intensité envoûtante.

Cette continuité habilement préservée nous offre également une expérience où l’on retrouve l’essence de la saga historique et du soap. House of the Dragon tisse un lien indéniable avec son illustre prédécesseur. La série rappelle les moments qui ont électrisé les fans et suscité l’admiration à travers le monde.

En ce qui concerne le casting, Paddy Considine assume le rôle du roi Viserys Targaryen, tandis qu’Emma D’Arcy incarne sa fille aînée, Rhaenyra Targaryen. Matt Smith joue quant à lui le rôle de Daemon Targaryen, le frère cadet de Viserys. Enfin, Olivia Cooke interprète Alicent Hightower, la main du roi Otto Hightower et épouse de Viserys.

Regarder House of the Dragon en streaming sur Prime Video avec le Pass Warner

L’attente est enfin terminée ! Les fans en quête d’une expérience immersive pourront regarder House of the Dragon en streaming avec le Pass Warner. Un privilège réservé aux détenteurs d’un abonnement Amazon Prime.

Une fois que vous avez souscrit à Prime Video, vous pouvez vous plonger dans l’épopée de House of the Dragon en souscrivant au Pass Warner. Une occasion unique de vivre des aventures épiques sans limites, directement depuis chez vous.

Ce service vous ouvre les portes d’un monde extraordinaire, regroupant les trésors de HBO et de 12 autres chaînes de renom du groupe Warner Bros. Avec le Pass Warner, votre expérience de visionnage sur Prime Video sera transcendée. Vous allez plonger dans un océan de programmes captivants et de séries pour enrichir votre expérience de visionnage sur Prime Video.

Une fois que vous avez goûté aux sept jours d’essai gratuit, vous serez inévitablement captivé par les merveilles qu’il offre. Et si vous choisissez de prolonger l’aventure, un abonnement mensuel à seulement 9,99 euros vous ouvrira les portes d’un monde infini de divertissement.

Vous pourrez ainsi avoir accès non seulement à House of the Dragon, mais aussi à l’intégralité de Game of Thrones, The White Lotus et bien d’autres nouveautés sur Amazon Prime Video. En outre, vous pourrez explorer les chaînes les plus prestigieuses comme Eurosport et Boomerang. De plus, cette offre est sans engagement. Ainsi, vous pouvez résilier à tout moment.

Prix de l’abonnement chez Amazon Prime Video

Amazon Prime est disponible au prix de 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. En plus de l’accès au contenu de streaming, il propose une gamme d’avantages supplémentaires, tels que Prime Music pour la musique en streaming et Prime Reading pour les livres électroniques.

En optant pour Amazon Prime, vous pouvez profiter d’une expérience de divertissement complète et découvrir House of the Dragon ainsi que d’autres contenus captivants.