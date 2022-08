House of the Dragon : y aura-t-il une saison 2 pour la série ?

Le préquel de Game of Thrones sera présent sur nos écrans pour un bon bout de temps avec une saison 2 de house of the dragon en route.

House of the Dragon vient juste d’être diffusé, mais HBO indique déjà que la série aura une deuxième saison. Le préquel de Game of Thrones de Ryan Condal et George RR Martin a été renouvelé.

La confirmation de la saison 2 de House of the Dragon

En déclarant cette deuxième saison, Francesca Orsi a chanté les louanges de House of the Dragon. Cette vice-présidente exécutive de la programmation de HBO a exprimé sa confiance en la capacité de l’équipe derrière l’émission. L’équipe saurait raconter des histoires captivantes au public.

Selon Orsi, leur équipe a su relever un énorme défi et a même dépassé toutes les attentes. Elle a su livrer une émission qui s’est d’ailleurs imposée comme l’émission télévisée incontournable du moment. Cette vice-présidente de HBO a même tenu à remercier particulièrement George, Ryan et Miguel pour les avoir guidés dans ce voyage. Tous les membres de l’équipe de HBO sont ainsi enthousiastes à l’idée d’une saison 2 de House of the Dragon. Ils veulent tous continuer à donner vie à la saga épique de la maison Targaryen. Ils viennent d’ailleurs de dévoiler un nouveau générique pour l’épisode 2.

Les raisons motivant la création d’une saison 2

Il y a d’ailleurs tant d’histoires dans La princesse et la reine de Martin, sur laquelle est basé le roman House of the Dragon. D’autres saisons sont indispensables pour couvrir toutes ces histoires. Il est impossible de toutes les raconter en seulement une saison de dix épisodes. En effet, une grande partie de la première saison a été conçue pour faire écho à Game of Thrones. Cette première saison et ses personnages tourmentés est destinée donc à satisfaire les fans de la série originale.

Maintenant, à mesure que le prequel de Game of Thrones continue, d’autres nouvelles histoires devront y être ajoutées. La saison 2 de House of the Dragon devra donc apporter une nouvelle énergie absente du matériel source. On ne sait toutefois pas quand exactement cette deuxième saison débutera ou quand elle sera diffusée.

Pour l’heure, suivez les nouveaux épisodes de House of the Dragon tous les lundi sur OCS.