House of the Dragon : le plus grand lancement de l’histoire de HBO

Avec près de 10 millions de téléspectateurs américains enregistrés, House of the Dragon a fait ce qui semble s’apparenter à un carton !

HBO a annoncé que son premier spin-off Game of Thrones House of the Dragon a enregistré une forte audience. La première diffusion a attiré près de 9 986 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis seuls.

Une énorme audience pour House of the Dragon

La série originale Game of Thrones a terminé sa course avec environ 19 millions de téléspectateurs pour sa finale en 2019. Selon HBO, l’intérêt pour son prequel a augmenté. D’autant plus que celui-ci est déjà disponible en streaming en 4K sur HBO Max.

Le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a d’ailleurs déclaré dans un communiqué que c’était merveilleux. Les millions de fans de Game of Thrones sont revenus avec eux à Westeros. D’autant plus que l’équipe de la série était tout simplement talentueuse. Cette équipe s’est même investie corps et âme dans la production. Les téléspectateurs y ont, quant à eux, fait honneur en répondant quasiment tous présents.

Il est certes difficile de comparer les chiffres. Toutefois, on est certain que HBO et HBO Max ont réalisé des résultats remarquables, et ce, malgré une série de choix déconcertants de Warner Bros. Récemment, les dirigeants de la société mère ont en effet relégué Batgirl (destiné à HBO Max) aux oubliettes. Ils ont également supprimé de nombreuses émissions du streaming dont certains titres bien appréciés par le public. Dans la foulée, ils ont aussi retiré des centaines d’épisodes de Sesame Street de HBO Max.

Quand visionner House of the Dragon ?

N’oublions pas que HBO fait aussi face à la concurrence dans la catégorie des titres à épée et à sorcellerie. Le service Prime Video d’Amazon est en effet en train de lancer sa propre épopée, « Le Seigneur des Anneaux : les anneaux de pouvoir », pour ce 2 septembre.

Pour House of the Dragon, le premier épisode est déjà disponible sur OCS, et chaque nouvel épisode sortira le lundi à 3h du matin. Levez-vous donc tôt pour éviter de vous faire spoiler!