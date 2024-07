The Acolyte : ce seigneur Sith est-il vraiment apparu ? La fin de la saison 1 expliquée !

Dans la fin de la première saison de The Acolyte, l'identité de ce seigneur Sith, qui semble tirer les ficelles depuis le début, a enfin été dévoilée ou presque. Découvrez de qui s'agit-t-il et comment se termine la première saison de cette série préquelle de Star Wars !

Depuis le début de la série The Acolyte, les fans se demandaient s'il n'y aurait pas un Sith qui tirerait les ficelles derrière toute cette histoire ! La fin de la première saison de The Acolyte semblerait répondre à cette question mais d'une manière beaucoup moins explicite. Dans ce qui suit, essayons de découvrir les intrigues qui ont marqué le dernier épisode de la série ainsi que les réponses aux questions sur une éventuelle saison 2.

Disclaimer : attention, cet article contient des spoilers de la fin de la première saison de The Acolyte.

Fin de la saison 1 de The Acolyte, lorsque les vérités émergent et les destins se scellent

Sans chichi, l'épisode 8 de The Acolyte plonge directement les téléspectateurs dans l'action. Nous sommes sur Brendok, la planète où tout à commencer. Alors que Sol (Lee Jung-jae) s'engage dans un combat contre Qimir (Manny Jacinto), Sith et ancien Jedi, la vérité sur la mort d'Aniseya et le clan des sorcières est enfin révélée au grand jour.

En effet, Sol admet avoir utilisé la force pour arrêter Aniseya. Il avoue le meurtre des autres sorcières. Sous le poids de la culpabilité, il va aussi révélé, à la fin de The Acolyte, que Mae et Osha n'est qu'une seule et même personne. Aniseya les aurait créées à l'aide de la « Vergence » de Force, la chose que Sol et les autres Jedi ont tant convoité sur leur planète.

Si Mae, voulait faire comparaître le maître Jedi devant l'Ordre des Jedi afin qu'il puisse répondre de ses actes, Osha se sentait trahi par son ancien maître et protecteur. Poussée par la rage, elle utilisa la Force contre lui et le tua en l'étouffant. Avec son pouvoir, elle transforma le cristal Kyber bleu du sabre laser de Sol en rouge après l'avoir récupéré. Dès cet instant, l'ancienne Padawan va basculer du côté obscur de la Force…

L'apparition de ce Sith laisserait une porte ouverte à une deuxième saison ?

Après avoir tué Sol, Osha décide de suivre Qimir afin de protéger Mae. Elle demande au Sith d'effacer sa mémoire. Cela éviterait à Vernrstra (Rebecca Henderson) et les autres Jedi de savoir ce qui s'est passé exactement. Effectivement, en arrivant sur Brendok, ces derniers ont retrouvé Mae, mais n'ont obtenu aucune information de sa part.

Dans la scène finale, Vernrstra se présente devant le Sénat et le Conseil Jedi. Elle rejette toute les responsabilités sur Sol. Entre temps, elle omet de mentionner la vérité sur les jumelles de Brendok et de Qimir. Mae, quant à elle, se retrouve désormais sous ses ailes. Avant la fin de la première saison de The Acolyte, nous pouvons retrouver Vernrstra demander une audience auprès de l'un des Jedi les plus connus des fans de Star Wars : Maître Yoda.

Toutefois, cette apparition n'est pas la seule à avoir suscité la curiosité des téléspectateurs. Nous avons pu également remarquer la présence d'un personnage maléfique avec des yeux rouges et une capuche sombre. Selon le fandom, ce dernier n'est autre que Dark Plagueis…

Bien que The Acolyte n'ait pas encore été officiellement renouvelée pour une deuxième saison, les nombreuses questions laissées en suspens et les révélations finales suggèrent que l'histoire est loin d'être terminée. Les fans attendent donc avec impatience de voir comment les intrigues complexes et les nouveaux mystères seront résolus dans les épisodes futurs.

