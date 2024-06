Star Wars : le lien secret qui lie les jumelles de The Acolyte à Anakin

Savez-vous que The Acolyte de Disney + cachait une vérité sur les origines d'Anakin Skywalker dans Star Wars ! Envie d'en connaître davantage, la suite dans ce qui suit !

Faisant partie de l'univers Star Wars, The Acolyte a su captiver tous les fandoms dès sa sortie malgré les critiques qui fusent de partout. Bien que la série soit remplie d'intrigues à en couper le souffle, il faut croire qu'elle joue un rôle important dans la révélation des secrets parfaitement enfouis dans la Galaxie lointaine, très lointaine. Les principaux personnages dans The Acolyte, les jumelles Mae et Osha, viennent de mettre en lumière une théorie vieille de 25 ans sur Anakin Skywalker. Explication !

The Acolyte : qui sont Mae et Osha, les jumelles dans la nouvelle saga Star Wars ?

Dans The Acolyte, Mae et Osha sont introduites comme deux personnages dotés d'une force inhabituelle et d'une connexion indéfectible entre elles. Si l'une est plus sensible aux valeurs des Jedi, l'autre est beaucoup plus ténébreuse, devenant l'Acolyte d'un maître Sith. Elle n'a pas attendu longtemps pour basculer du côté obscur de la Force en lançant une vendetta contre les Jedi. Leurs noms et leurs histoires personnelles restent largement inconnus au début de la série, mais leur lien puissant avec la Force ne passe pas inaperçu. Alors, quelle est cette chose qui les unit à Anakin dans Star Wars ?

La Force : un héritage partagé entre les jumelles et Anakin

Anakin Skywalker, alias Dark Vador, est un personnage central dans l'univers de Star Wars. Originaire de Tatooine, il est découvert par Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi en tant qu'enfant prodige de la Force. Son parcours façonné le destin de la Galaxie. Entre son basculement vers le côté obscuret son amour pour Padmé Amidala, Anakin a joué un rôle important.

Il faut noter que tout comme Anakin, les jumelles dans The Acolyte n'ont pas eu de père. L'histoire nous révèle qu'elles ont été conçues par leur mère la sorcière Aniseya grâce à la force. Cela semble être le même cas qu'Anakin lorsque Shmi lui a donné naissance. Mis à part cette ressemblance sur leur originaire, Anakin et les jumelles d'Aniseya partagent également la même sensibilité pour la Force. Chacun d'eux a cette capacité de passer du côté de la lumière au côté de l'obscurité.

Il faut croire que Star Wars ne s'arrêtera pas là. La saga continuera de nous révéler les secrets qui entourent la Force. Est-ce que les jumelles dans The Acolyte et Anakin sont les seuls à avoir été engendré par la Force ou est-ce qu'il y a d'autres personnages mythiques de Star Wars qui sont nés dans la même condition ? Nous le saurons dans la suite de l'histoire ! En attendant, apprécions la saga pendant les vacances !

