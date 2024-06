The Acolyte : qui est Mae ? Est-elle une Sith dans la série Star Wars ?

Qui est Mae Aniseya, la mystérieuse assassine dans The Acolyte, la nouvelle série Star Wars qui fait fureur actuellement auprès des fandoms ? Découvrez dans ce qui suit son pouvoir, son histoire et son allégeance pour mieux plonger dans cette vendetta qui embrase Sith et Jedi !

Dans cette série Star Wars tant attendue « The Acolyte », le personnage de Mae a suscité de nombreux questionnements et de l'enthousiasme auprès du public. Incarnée par une Amandla Stenberg au summum de sa performance, elle arrive à apporter un renouveau à la saga Star Wars. Mais, qui est celle qui se cache sous ce masque avec cette dextérité d'une tueuse hors-pair ? La suite dans ce qui suit !

Dans quelle chronologie de Star Wars se déroule la série « The Acolyte » ?

La série « The Acolyte » se déroule dans une époque bien spécifique de la chronologie Star Wars. Plus précisément, l'histoire se situe durant la Haute République, soit environ un siècle avant les événements de l'épisode I, « La Menace fantôme ».

C'est une période encore peu explorée par la saga, ce qui rend la série particulièrement intéressante pour les fans de Star Wars. C'est aussi une belle occasion de découvrir comment les Acolytes gagnent leur rang pour devenir un aspirant Sith, au même ordre qu'un Initié Jedi !

Mae vs Osha : la nouvelle dyade de Force ?

Ce premier épisode de The Acolyte nous a appris que Mae a une sœur jumelle, Osha. Elles ont des tempéraments bien différents bien que toutes les deux soient sensibles à la Force. Si Osha séduit pour son côté enjoué et joyeux, sa sœur, Mae est beaucoup plus ténébreuse.

La première a suivi la voie des Jedi avant de quitter l'ordre pour mener une vie tranquillement. La seconde par contre est allée au bout de ses ambitions. Elle a très vite basculé du côté obscur et veut à tout prix faire ses preuves après avoir tuée deux Jedi.

Cette force mystérieuse qui lie Mae et Osha est une nouvelle forme de la dyade de la Force qui a déjà été exploré dans L'Ascension de Skywalker, notamment, le lien mystérieux entre Rey et Ben Solo. Bien qu'ils ne sont pas frère et sœur, les deux ont choisi des voix différentes mais arrivaient toujours à se connecter où ils se trouvaient dans la galaxie.

Est-ce que Mae est une Acolyte Sith ou non ?

La véritable nature de Mae est enveloppée de mystère. Sa présence et le pouvoir qu'elle semble détenir ont amené de nombreux spectateurs à se demander si elle est une Acolyte Sith qui aspire à devenir Sith. Bien que certains indices suggèrent un lien avec l'ordre Sith, la vérité sur l'allégeance de Mae n'est pas clairement dévoilée dans le film, laissant les fans spéculer et débattre de cette question.

Effectivement, elle a été sous les ailes d'un Maître Sith, sauf que ce dernier a omis de l'initier à la maîtrise de la force. On peut s'en apercevoir lorsqu'elle tient tête à Indara, le maître Jedi ou encore lorsqu'elle tente de briser le bouclier de Force projeté par le Maître Torbin.

Alors, quel est le but exact de son maître en la formant pour devenir son Acolyte ? D'autres secrets tournent autour de cette histoire que nous connaîtrons certainement dans la suite de la série. La fin de The Acolyte peut prendre plusieurs tournants, ce qui va rendre l'expérience encore plus savoureuse ! Disponible sur Disney + depuis le 5 juin, cette série va venir agrandir le rang de la saga Star Wars pour le bonheur des plus sensibles à la Force !

