Star Wars : The Acolyte, quels sont ces mensonges des Jedi révélé à la fin de l’épisode 7 ?

Découvrez comment la fin de l'épisode 7 de The Acolyte, la série préquelle « des préquelles » Star Wars nous révèle les mensonges des Jedi. Comment cette découverte va entacher leur réputation dans cette galaxie lointaine, très lointaine de George Lucas.

La fin de l'épisode 7 de « The Acolyte » a révélé les événements tragiques survenus sur la planète Brendok, dévoilant comment les Jedi ont été poussés à mentir. Après les nombreuses questions laissées en suspens, cet épisode tant attendu a levé le voile sur les mystères entourant l'enfance de Mae et Osha. C'est aussi le point culminant qui a changé à tout jamais le destin des Jedi. Explication !

Disclaimer : si vous n'avez pas encore vu l'épisode 7 de The Acolyte, sachez que cet article contient des spoilers qui peuvent mettre à nu l'intégralité de l'intrigue !

La fin de l'épisode 7 de la série Star Wars : The Acolyte nous éclaire sur le rôle des Jedi dans la destruction de la forteresse de Brendok. Les Jedi ont été envoyés sur cette planète pour enquêter sur un phénomène mystérieux : la renaissance de Brendok après une catastrophe hyperspatiale.

En arrivant sur les lieux, les Jedi ont pu découvrir un clan de sorcières qui utilisait la Force pour faire renaître Brendok de ses cendres. Ils ont également découvert la présence d'Osha et Mae, les jumelles d'Aniseya, qu'elle aurait probablement engendré grâce à la Force.

Alors qu'Osha était sensible à la Force pour devenir un apprenti Jedi, Mae sa sœur, voulait l'empêcher de partir de Brendok en incendiant la forteresse. Cela déclencha une lutte sans merci entre les Jedi et les sorcières. Aucune des sorcières n'a survécu, cependant leur mort n'a pas été due à l'explosion et l'incendie de Brendok.

Quel rôle a joué Koril dans cette bataille qui opposa les Jedi et les sorcières de Brendok ?

Koril, la mère des sorcières, joue un rôle central dans l'incendie déclenché par Mae et les événements qui s'en suivirent. Imprégnée d'une noirceur surpassant celle d'Aniseya, c'est elle qui a poussé Mae à commettre l'impensable qui entraîna une vive altercation entre les Jedi et les sorcières de Brendok. Il faut croire que la tension atteint son paroxysme lorsque Sol tue Aniseya en la poignardant avec son sabre laser.

Les sorcières restantes vont unir leur pouvoir afin de contrôler Kelnacca pour qu'il attaque les Jedi. Toutefois, pour libérer l'esprit de Kelnacca, Indara utilisera la Force de manière excessive, causant la mort de toutes les sorcières. En effet, libérer un Wookiee possédé relève d'un défi. Quant à Koril, elle arriva à s'échapper de Brendok en utilisant le pouvoir de transformation en nuage d'énergie. Cette fuite laisse déjà présager son futur rôle dans la suite de Star Wars : The Acolyte !

Les mensonges des Jedi mis au grand jour à la fin de l'épisode 7 de The Acolyte

Dans la scène finale, Indara, Sol et Torbin décident de mentir au Conseil Jedi. Indara propose de dire une vérité partielle, accusant Mae d'avoir allumé l'incendie mais omettant les détails sur leur implication directe. Ce mensonge est motivé par deux raisons principales : la protection d'Osha et la culpabilité des Jedi. En effet, si ses origines seraient révélées, Osha ne pourra pas devenir Jedi.

Chacun d'eux se sent responsable de la tragédie. Sol se sent coupable d'avoir tué Aniseya, Indara pour avoir perdu le contrôle, et Kelnacca pour avoir été possédé. Révéler toute la vérité au Conseil les aurait forcés à affronter cette culpabilité. En même temps, cela transformerait l'image des gardiens de la paix en menteurs bien intentionnés.

Il faut croire que le public ait l'impression de revoir l'épisode 3 de Star Wars : The Acolyte à la fin de l'épisode 7. Malgré cela, il permet d'apporter davantage d'éclaircissement sur ce qui s'est passé sur Brendok. Avec ces mensonges, nés de bonnes intentions et de circonstances désastreuses, les fans de Star Wars peuvent découvrir une autre facette des Jedi. Ils sont humains avant d'être des héros assurant la protection de la galaxie lointaine, très lointaine…

