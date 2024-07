Stranger Things 5 : cette vidéo nous révèle 3 nouveaux acteurs et c’est surprenant !

Adeptes de sci-fi, de surnaturel et de mystère ? Vous serez ravi de découvrir les trois nouveaux acteurs qui viendront agrandir le casting de Stranger Things 5 dans cette vidéo. Il faut croire qu'avec ce casting de choc, Netflix va frapper fort avec cette sortie !

Après 4 saisons, Stranger Things, la série culte de Netflix continue de captiver les fans à travers le monde. Si le public attend avec impatience la cinquième saison, cette récente vidéo des coulisses de la série a ravivé davantage les flammes. Comme nous avons pu le voir dans cette vidéo, de nouveaux acteurs viendront agrandir le rang du casting de Stranger Things 5. Qui sont-ils ? Quels rôles ils vont jouer ? Découvrez dans ce qui suit tout ce que nous savons sur ces nouveaux venus qui vont pimenter la prochaine saison !

Casting Stranger Things 5 : voici les nouveaux acteurs

Pour marquer le mi-parcours du tournage de la saison 5 et célébrer les huit ans de la série Stranger Things, Netflix a offert aux fans une vidéo exclusive des coulisses de tournage ! Cette séquence spéciale nous plonge dans l'ambiance du tournage, révélant des moments intimes et amusants avec les acteurs et l'équipe. Nous y retrouvons de nombreux visages familiers comme Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin) et Sadie Sink (Max).

Et comme si ce n'était pas suffisant, trois nouveaux acteurs ont également été présentés. Cela concerne entre autres Nell Fisher, Jake Connelly et Alex Breaux. Bien que leurs rôles exacts restent secrets, leur présence promet d'apporter de nouvelles dynamiques et intrigues à l'univers de Hawkins.

Qu'est-ce que nous savons sur ces nouveaux acteurs ?

Les nouveaux acteurs qui viendront agrandir le casting de Stranger Things 5 ne sont pas réellement de nouvelles têtes. Nous les avons déjà vus dans d'autres films et séries, permettant ainsi d'avoir un petit aperçu de leur possible rôle dans la saison 5 de la série.

Nell Fisher, connue pour son rôle dans « Evil Dead Rise », va certainement apporter une énergie fraîche et intrigante à la série. Avec ses expériences antérieures, cette actrice pourrait être un personnage lié aux éléments surnaturels ou aux monstres de Stranger Things 5.

Alex Breaux, que l'on a pu voir dans « Waco: The Aftermath », est également de la partie. Son talent pour les rôles intenses et dramatiques pourrait le placer au cœur de la nouvelle saison. Il va certainement insuffler quelques références pour enrichir cet énorme film d'horreur de son temps !

Nell Fisher ("Evil Dead Rise"), Alex Breaux ("Waco: The Aftermath"), and newcomer Jake Connelly have joined the cast of #StrangerThings5! pic.twitter.com/aBI6bIVqHq — Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) July 15, 2024

Quant à Jake Connelly, nous pouvons dire que c'est un nouveau venu mais avec des potentiels énormes. Bien que le personnage qu'il pourra incarner demeure un mystère, son arrivée éveille la curiosité des fans. Nous sommes tous impatients de voir quel rôle clé il va jouer dans cette saison finale !

Un petit plus pour la route : des rumeurs sur l'intrigue

La saison 5 de Stranger Things promet d'être riche en émotions et en rebondissements, surtout avec les nouveaux acteurs. Jamie Campbell Bower, qui incarne Vecna, a déclaré que cette saison sera « définitivement plus importante » que les précédentes. Cela s'explique certainement par le fait que c'est la dernière saison prévue, jusqu'à preuve du contraire.

Maya Hawke, la star de Stranger Things 4, a révélé que les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, prennent leur temps pour peaufiner chaque détail des scénarios. De quoi nous promettre une qualité cinématographique à la hauteur de toutes les attentes pour chaque épisode !

Les fans peuvent s'attendre à des épisodes plus courts mais intenses, avec une fin épique à la « Return of the King » que David Harbour (Jim Hopper) a décrite comme « très, très émouvante ». L'absence d'Argyle, joué par Eduardo Franco, et d'Eddie Munson, personnage préféré des fans incarné par Joseph Quinn, bien que dommage, pourrait laisser place à de nouvelles intrigues.

