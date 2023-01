Stranger Things saison 5 : tout ce qu’on sait sur la fin de la série Netflix

Comment va se terminer la saison 5 de Stranger Things ? Découvrez quelques indices qui vous mettront les puces à l’oreille dans cet article. Âmes sensibles, veuillez-vous abstenir, cet article contient du spoil !

On s’impatience de découvrir la cinquième et la dernière saison de Stranger Things, la série de Netflix qui défraie la chronique. En effet, les personnages de la série doivent livrer une bataille épique et décisive. Ils devront affronter le médium et ses monstres maléfiques. Arriveront-ils à sauver Hawkins et le monde ?

Bien que nous ayons hâte de découvrir la suite, tous comme vous, nos chers lecteurs, il faut comprendre qu’à ce stade, les détails concernant cette dernière saison sont encore flous. Nous devrons donc prendre notre mal en patience. Toutefois, nous pouvons vous révéler ces quelques précieuses informations sur Stranger Things saison 5 !

Le mystère sur l’Upside Down sera enfin révélé au grand public dans la saison 5

L’Upside Down a longtemps été l’un des plus grands mystères de la série. Cet univers parallèle est une copie presque exacte du monde humain, mais la saison 4 a révélé que cela n’a pas toujours été le cas. Cet endroit mythique ressemblait à Hawkins le jour où la série a commencé, le jour où Eleven a ouvert pour la première fois le Mothergate. Dans la saison 5 de Stranger Things, la voile sur ce mystère sera enfin relevée, enfin il était temps !

Selon Netflix Life, le public aura enfin des réponses concrètes sur ce monde étrange dans la prochaine saison. Ross Duffer avait déclaré que « La seule chose que nous n’approfondissons pas dans la saison 4 est le lore de l’Upside Down.» Il a ensuite ajouté que bien qu’un expert de chez Reddit pourra, peut-être, reconstituer les faits, une grande partie des réponses aux questions sur l’Upside Down seront révélés dans la saison 5. C’est certainement la base de cette dernière saison.

Le nombre des épisodes enfin connu, de quoi avoir quelques choses à se mettre sous les dents !

La saison 5 de Stranger Things contiendra au total huit épisodes. Cette nouvelle vient d’être confirmée. La première saison sera intitulée The Crawl. Pour l’instant, on ne sait pas quelle sera la durée de chaque épisode, mais les frères Duffer ont déclaré sur Happy Sad Confused que le dernier épisode de la série aura une durée similaire à celle du dernier épisode de la saison 4, à savoir deux heures et demie. Ce sera sûrement une grande conclusion, et les Duffer ont même déclaré qu’elle donnera à « tous les personnages un adieu approprié ». On peut donc croire que chaque héros s’en sortira à la fin de la saison 5 !

Est-ce que des personnages vont mourir dans la saison 5 de Stranger Things ?

La saison 4 a connu la mort des personnages majeurs de Stranger Things. Cela a choqué de nombreux spectateurs, surtout le décès du Dr Brenner, le père d’Eleven. Bien que ce ne soit pas la première fois que Brenner semble être mort tout au long de la série, les Duffers ont confirmé sur Happy Sad Confused que le docteur est bel et bien mort cette fois-ci !

Eddie Munson, un nouveau visage introduit dans la saison 4 et très apprécié des fans, a également succombé très tôt. Il a donné sa vie en combattant un essaim de Démobates pour protéger Dustin et Hawkins. Bien que le personnage qu’il a joué soit bien mort, l’acteur Joseph Quinn a déclaré à E ! News qu’il souhaiterait revenir dans la série en tant qu’Eddie, au moins pour un bref caméo. Quinn n’est pas contre l’idée d’une courte apparition dans la saison 5, mais on verra bien !

Une autre héroïne ayant succombée dans la saison 4 est la pauvre Max. Après que Vecna lui ait brisé les os pour pouvoir créer le portail géant vers l’Upside Down, Eleven a tenté de la réanimer. Malgré cette tentative, Max est restée dans un état comateux, ce qui laisse son sort incertain. Est-ce qu’elle va survivre dans la saison 5 ? On ne le sait pas encore. Néanmoins, cela constitue une belle intrigue pour la dernière saison. Max est dans le coma mais Eleven n’arrive pas à la localiser. Alors, dans quel univers elle se trouve et dans quel état ? Des questions à élucider dans la prochaine saison !

Aucun nouveau personnage ne sera introduit dans la saison 5 de Stranger Things

La saison 4 a été marquée par l’introduction de nouveaux personnages à l’instar d’Eddie, Argyle, Dmitri, Yuri, Vecna et Victor Creel. Tout ce beau monde a apporté leur pierre à l’édifice. Ils pour nous faire vivre des moments inoubliables au cours de la quatrième saison.

Un ballet de nombreux personnages ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Alors, nous tenons à vous rassurer, il n’y aura pas de nouveaux personnages dans la saison 5 de Stranger Things. Cela permettra au dernier volet de la série de se concentrer davantage sur ses principaux acteurs ainsi que leur développement. Cela aura également pour but de rompre avec le traditionnel nouveau personnage attachant qui se fera tuer dès les premiers épisodes.

Un saut dans le futur avec des acteurs qui sortent mûris

Selon Screen Rant, la saison 5 de Stanger Things commencera un certain temps après la fin de la quatrième. On pourrait supposer que la série reprendra après le suspens choquant de la saison 4, mais les créateurs ont pensé autrement. Ils souhaitent que la série continue de manière naturelle.

Cela permettra aux acteurs de gagner en maturité tout au long des deux dernières saisons. A noter que leur tournage a pris entre deux à trois ans avant qu’il ne soit terminé. Ce saut dans le futur fera revenir la série à Hawkins après que les habitants aient évacué la ville. Cette dernière pourrait être envahie par les forces de Vecna venues de l’Upside Down.

La série se déroulera entièrement à Hawkins, ce n’est plus un secret

La saison 4 de Stranger Things s’est avérée être la plus importante de la série en termes de portée. Elle a permis de suivre le quotidien des héros lorsqu’ils voyageaient entre Hawkins, Californie, Russie, et même l’Upside Down. En revanche, la dernière saison se déroulera principalement à Hawkins et dans l’Upside Down. Le public pourra découvrir une ville transformée en désert post-apocalyptique et déformée par le royaume alternatif.

Will jouera un plus grand rôle dans la saison 5 de Stranger Things

Will Byers a joué un rôle important dans les deux premières saisons de la série. Il a été la première personne à être entraînée dans l’Upside Down et à en revenir vivante. Les deux saisons précédentes aient exploré l’isolement de Will et sa sexualité cachée. Nous avons pu découvrir le personnage en retrait par rapport au reste du groupe.

Cependant, Matt Duffer a révélé dans les colonnes de Collider que la saison 5 sera axée sur Will. Il se montrera « en pleine possession de ses pouvoirs ». En effet, Will partage depuis longtemps une connexion psychique avec Vecna et l’esprit des prédateurs de l’Upside Down. Cette connexion lui permet de sentir leur présence et leur activité.

Ce pouvoir pourrait être crucial pour son rôle dans les derniers épisodes de la série. Cela pourrait même devenir la clé pour arrêter Vecna une fois pour toutes. Puisque la série a commencé avec la disparition de Will, il est juste qu’elle se termine avec lui sous les projecteurs.

Certaines situations qui devaient être dans la saison 2 seront ajoutes dans la saison 5

Dans un article paru sur Netfix Tudum, les frères Duffer ont révélé que le public retrouvera un grand nombre de scénarios dédiés à la saison 2 dans la saison 5 de Stranger Things. Par exemple, nous allons découvrir dans la dernière saison l’envers du décor de la vie de Will. Comment est son quotidient après qu’il soit possédé par le Mind Flayer dans la saison 2 ?

Elle montre également Eleven en train d’explorer son passé et de retrouver Kali, son ancienne amie du laboratoire d’Hawkins. On suppose donc que dans la dernière saison, nous allons retrouver Will sous l’influence de Vecna. Entre temps, Eleven et Kali feront équipe une dernière fois pour sauver Hawkins.