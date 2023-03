Les monstres de Stranger Things classés du plus effrayant au plus horrifique

Connaissez-vous tous les monstres de Stranger Things ? Savez-vous qui est le plus horrifiant ? On vous les a classés du plus au moins cauchemardesque.

L’histoire de Hawkins a tout un lot de monstres les uns plus effrayants que les autres. La quatrième saison de Stranger Things débarque avec Vecna qui semble être à ce jour, le plus terrifiant des monstres de la série Netflix. Voici le classement de ces monstres de Stranger Things selon leur degré d’horreur.

1- Vecna

Ce monstre est un ancien humain qui a muté suite à une exposition à l’Upside Down. Il vit dans le grenier de la Creel House, un lieu qui constituera un cadre majeur pour cette saison. Caleb Mc Laughlin alias Lucas Sinclair a même annoncé que la franchise a honnêtement augmenté d’un cran et qu’il ne voudrait pas que son neveu regarde cette épisode-ci. Charlie Heaton, l’acteur qui joue Jonathan Byers, est aussi du même avis. Il a déclaré que certains enfants pourraient ne pas trouver le sommeil pendant des semaines s’ils regardent cet épisode.

2- Démogorgon

Démogorgon n’a pas obtenu sa deuxième place de plus terrifiant des monstres de Stranger Things par hasard. Cette créature meurtrière et violente n’a pas son propre esprit et obéit au doigt et à l’œil au Flagelleur mental.

3- Le monstre araignée

Au cours de la troisième saison, le père de Heather, Tom et son collègue Bruce se transforment en une colle donnant le monstre araignée. Cette créature contrôlée par Le Flagelleur mental, essaie de manger Nancy et Jonathan. Onze essaie de l’éliminer, mais elle réussit à s’échapper en se liquéfiant et en disparaissant dans les égouts. Il réapparaît à la fin de la saison 3, plus grand que jamais, pour tuer Billy.

4- L’esprit Flayer





Aussi appelé Shadow Monster ou Him, l’esprit Flayer est sans aucun doute l’un des plus redoutables monstres de Stranger Things. Il apparaît dans la saison deux et est revenu dans la saison 3 pour diriger Le Monde à l’envers tout en contrôlant les Demogorgons. Il leur demandait d’assassiner des enfants innocents.

5- Demodogs

Surnommés ainsi par Dustin du fait de leur ressemblance avec un chien, les Demodogs ont la fameuse « gueule de pétale ». Leurs rangées de dents acérées les rendent particulièrement dangereux et effrayants. C’est d’ailleurs un Demodogs qui a tué Bob, le gentil petit ami de Joyce.

6- Les écorchés

Les écorchés sont des personnes qui ont été reprises et contrôlées par Le Flagelleur mental. Ils ne sont finalement que des humains.

