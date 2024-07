Voici comment Le Petit Soldat a été traité dans la saison 4 de The Boys (et c’est scandaleux)

Le Petit Soldat ne méritait pas ce traitement qu'on lui a infligé dans la saison 4 de la série The Boys. Découvrez ces points qui m'ont choqué, sans faire allusion aux messages politiques et autres controverses.

En tant que grand fan de The Boys, j'ai été profondément déçu par la manière dont la série a traité Le Petit Soldat dans la saison 4. Ce personnage, interprété magistralement par Jensen Ackles, méritait bien plus que ce qu'il a reçu.

Lorsque Homelander découvre que son père est toujours en vie dans l'épisode 8, ce moment aurait pu être poignant et ouvrir la voie à des développements captivants pour la saison suivante. Cependant, le manque d'actions et de dialogues autour de cette révélation laisse un goût amer. Cela ne fait que réitérer le teasing de la saison 3 sans apporter de nouveauté. Laissez-moi vous expliquer pourquoi !

Le Petit Soldat : cette scène mal exploitée dans l'épisode 4 de The Boys

La saison 3 de The Boys se terminait avec une révélation fracassante : Le Petit Soldat est toujours en vie. Grace Mallory l'aurait tenu en cryo-sommeil jusqu'à ce qu'elle soit tué dans la finale. Cette scène laissait entrevoir un avenir prometteur pour le personnage dans la saison 4. Malheureusement, la réalité a été bien différente.

Contrairement aux attentes, Le Petit Soldat n'apparaît pas du tout dans les épisodes principaux de la saison 4. Il faut attendre la scène post-crédits du dernier épisode pour le voir enfin, toujours enfermé dans son caisson de cryo-sommeil. Pas une réplique, pas une interaction, rien. Pour un personnage si crucial dans l'histoire de Homelander, je pense que c'est un véritable gâchis.

Une occasion ratée pour apporter plus d'intensité à la série

La relation tumultueuse entre Homelander et son père, Le Petit Soldat, aurait pu offrir des moments intenses. Au lieu de cela, The Boys saison 4 ne fait que rappeler ce que nous savions déjà : Le Petit Soldat est en vie. Il ne joue aucun rôle significatif dans les événements de l'épisode. C'est frustrant, surtout quand on sait à quel point Ackles a brillé dans ce rôle lors de la saison précédente.

Malgré cette déception, j'espère que la saison 5 rectifiera le tir. Avec la guerre totale qui se profile entre les Supers et le reste du monde, Le Petit Soldat pourrait enfin jouer un rôle à la hauteur de son potentiel.

Il serait fascinant de voir comment il réagirait aux propositions de son fils et comment cette dynamique pourrait évoluer. Je suis impatient de voir ce que l'avenir réserve à cet univers incroyable, mais pour l'instant, je reste sur ma faim…

