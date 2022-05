The Boys saison 3 : tout savoir de Soldier Boy joué, par Jensen Ackles

Sortie cette semaine, la bande annonce de la saison 3 de The Boys nous en révèle un peu plus sur Soldier Boy, interprété par l’acteur de Supernatural, Jensen Ackles.

Au cours de ses deux premières saisons, la série The Boys , diffusée sur Prime Video, s’est déjà écartée des comics de plusieurs manières. Il est donc tout à fait probable que la saison 3 en fasse de même avec le nouveau personnage. Découvrez-en davantage sur lui.

Les pouvoirs et l’histoire des anciennes versions du Soldier Boy de Jensen Ackles

Dans les comics, Soldier Boy actuel est le chef d’un groupe de super-héros nommé Payback. Mais avant lui, un autre Soldier Boy dirigeait un autre collectif, The Avenging Squad, durant la Seconde Guerre mondiale.

Vought International n’a jamais révélé la mort du Soldier Boy original. Cela a amené le public à penser que l’itération moderne est le même héros de la Seconde Guerre mondiale. Il n’aurait jamais vieilli à cause de son exposition au composé V.

Sa force, sa vitesse et l’utilisation de bouclier, ainsi que son histoire en font une parodie de Captain America. En effet, il a combattu les Nazi durant la Seconde Guerre mondiale, aux cotés de ses soldats dopés au Composé V.

Malgré les ressemblances, il n’a pas la nature héroïque et le leadership du Captain America du Marvel. Notre soldat est en effet la cible de fréquentes intimidations de la part des membres de son équipe Payback.

Le seul désir de ce Soldier Boy est de faire un jour partie des Seven. Sa naïveté l’amène même à être exploité par de nombreux super-héros modernes. Il a même consenti à avoir des relations sexuelles avec Homelander en échange d’une place dans The Seven. Ce qui d’ailleurs ne se produira jamais.

Le Soldier Boy dans la série The Boys

Ce nouveau Soldier Boy sera interprété par Jensen Ackles, la star de la série Supernatural. Il fait à nouveau équipe avec Erick Kripke. Selon Amazon, Ackles incarnera la version originale. Après avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu le premier super-héros et un pilier de la culture américaine.

Selon la costumière Laura Jean Shannon, l’équipe veut mettre en exergue une époque révolue de masculinité et de courage. Ce Soldier Boy devra donc posséder toutes les qualités attribuées à un soldat américain. Heureusement que l’acteur Jensen Ackles encense à lui tout seul le look et les tripes de Steve MacQueen et l’attitude de John Wayne.

En attendant la sortie de la saison 3 de The Boys le 3 juin prochain, retrouvez notre sélection des programmes à suivre en mai sur Amazon Prime Video ici.