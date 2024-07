House of the Dragon : À qui appartiennent les œufs mis à l’abri ?

Les œufs dans House of the Dragon appartiennent à qui et pour quelle raison ils ont été mis à l'abri ? Une autre énigme qui permettra aux fans de mieux comprendre la déroulée de l'histoire et son lien avec Game of Thrones !

Les derniers épisodes de « House of the Dragon » ont suscité d'intenses spéculations parmi les fans de « Game of Thrones ». Dans l'épisode 3 de la saison 2, intitulé « Le Moulin Brûlé », la reine Rhaenyra Targaryen offre quatre œufs de dragon à sa belle-fille, Lady Rhaena. Ce cadeau est un signe de gratitude et bien plus encore. On se demande donc à qui appartient ces œufs et pourquoi les offrir à Rhaena ?

Les œufs dans House of the Dragon : un symbole puissant qui va au-delà d'un simple cadeau

Dans cet épisode crucial, Rhaenyra Targaryen donne quatre précieux œufs de dragon à Lady Rhaena. Ces derniers sont soigneusement conservés dans une boîte en métal. En même temps, ils restent un symbole de la lignée et de la puissance de la Maison Targaryen. De même, c'est un signe de confiance et de promesse pour l'avenir. Alors, la question que les fans se posent c'est : ces œufs appartiennent à quel dragon au fait ?

De nombreuses théories ont été évoquées sur ce sujet. Toutefois, les fans ont pu remarquer que trois de ces œufs ressemblent étrangement à ceux que Daenerys Targaryen possédait dans « Game of Thrones ».

En effet, les œufs sont de teintes dorées, vertes et rouge-noires, correspondant aux dragons Drogon, Rhaegal et Viserion. Entre temps, Geeta Patel, la réalisatrice de l'épisode, a confirmé cette référence de manière intentionnelle. De quoi ajouter une couche supplémentaire de connexion entre les deux séries, bien plus qu'un simple clin d'œil !

Une interprétation avec quelques nuances d'ambigüité ou presque ?

Interrogé sur le sujet, le showrunner Ryan Condal a offert une perspective différente. Ce dernier suggère une interprétation plus ouverte concernant les œufs dans House of the Dragon. « J'aime penser qu'il s'agit d'un futur possible, » a-t-il déclaré. Cela permet de laisser la porte ouverte à diverses interprétations et possibilités pour l'avenir de l'intrigue.

Entre autres, cette ambiguïté permet aux créateurs de la série de maintenir l'élément de surprise et de garder les fans engagés. Les remarques de Condal s'inscrivent parfaitement dans le style d'écriture de George R.R. Martin, où de nombreux événements restent ouverts à l'interprétation.

Toutefois, dans le livre « Feu et sang », le voyage des œufs de dragon est entouré de mystère. De quoi offrir un terrain fertile pour les spéculations ! C'est propre à George R.R. Martin ! Ce dernier laisse souvent des lacunes dans le récit, permettant aux lecteurs et aux spectateurs de formuler leurs propres théories.

Que ces œufs soient ceux qui vont donner naissance à Drogon, Rhaegal et Viserion, ou qu'ils représentent une toute autre lignée de dragons, « House of the Dragon » continue de jouer avec les attentes des fans. En effet, cette ambiguïté maintient l'intérêt et le suspense, rendant la série captivante pour les spectateurs. Quelle est votre théorie concernant ces œufs ? On reconnaît toeutefois qu'ils renforcent le lien entre « House of the Dragon » et « Game of Thrones » !

