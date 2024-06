House of the Dragon : pourquoi Sang et Fromage sont différents de ceux dans le livre ?

Est-ce que vous avez remarqué ces différences entre House of the Dragon : Sang et Fromage, et le livre original de George R.R. Martin ? Si vous avez passé à côté de ces détails, décryptons ensemble ces différences pour savoir si la série reste fidèle à l'œuvre original ?

Dès la diffusion de sa saison 2, House of the Dragon a ravivé la flamme chez les fans des œuvres de George R.R. Martin. Basée sur le livre « Fire and Blood » de l'auteur, la série a néanmoins pris certaines libertés créatives pour s'adapter au format télévisuel. Découvrons ensemble dans ce qui suit les principales différences entre le livre et la série, avec un focus particulier sur l'arc narratif « Sang et Fromage ».

House of Dragon : qu'en est-il de l'intrigue avec Sang et Fromage ?

Dans son livre, George R.R. Martin présente une histoire riche et détaillée. L'intrigue couvre plusieurs décennies de l'histoire de Westeros, avec un accent particulier sur la dynastie des Targaryen. Le segment « Sang et Fromage » se concentre surtout sur les conflits internes et les luttes de pouvoir au sein de la maison Targaryen. Si vous avez pu le lire, vous partagerez certainement notre impression. L'œuvre se présente tel un document qui narre des successions d'événements.

Par contre, dans la série, on se concentre davantage sur des périodes et des personnages clés afin de rendre l'intrigue beaucoup plus facile à digérer. Entre temps, cela permet de cibler le public télévisuel. Pour toutes ces raisons, la scène avec Sang et Fromage a été tourné de manière dramatique.

La mort de Jaehaerys Targaryen, une différence de taille

Si vous avez eu l'occasion de lire le livre, la mort de Jaehaerys Targaryen est décrite avec brutalité. Cette brutalité est typique de l'univers de Martin, ce qui n'est pas nouveau pour les fans ! En effet, Daemon a mandaté les « Sang et Fromage », deux assassins notoires, pour venger la mort de Lucerys Velaryon, le fils de Rhaenyra.

Ces derniers sont entrés dans la chambre de Jaehaerys. Ils ont obligés la reine Helaena à choisir lequel de ses enfants devait mourir. Elle a désigné Maelor, son fils cadet, sauf que les assassins ont choisi Jaehaerys. Cela avait pour but de maximiser l'horreur et la souffrance de toute une dynastie.

Dans la série, l'objectif était d'offrir une scène à la fois dramatique et moins brutale sur le plan visuel. Les showrunners ont voulu présenter cet événement comme un « casse » mal planifié par les deux criminels engagés par Daemon. Jaehaerys se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit ! Le tournage visait à créer un sentiment de terreur croissante et de confusion. Loin de la brutalité immédiate et choquante du livre.

Bien que l'arc narratif ait été modifié dans la série House of the Dragon, surtout dans la scène avec « Sang et Fromage », il faut noter qu'elle reste fidèle au livre original. La série, tout comme le livre, mettent en lumière la tragédie de la guerre et des luttes de pouvoir.

