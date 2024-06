House of the Dragon : pourquoi la série a tué ce personnage dès le début de la saison 2

Qui est ce personnage tué au début de la saison 2 de « House of The Dragon » ? Âmes sensibles, veuillez-vous abstenir ! L'article contient des spoilers qui ne laisseront plus la place aux surprises. Cela est d'autant plus vrai si vous n'avez pas encore visionné la série.

La saison 2 de « House of the Dragon » a décidé de frapper fort dès le premier épisode avec ce personnage clé de l'histoire tué. Pourquoi une telle décision narrative, direz-vous ? Tout simplement pour donner plus d'intensité au conflit qui se trouve au cœur de l'intrigue. Il semblerait que les narrateurs ont décidé d'accentuer les enjeux émotionnels et politiques chez les Targaryen pour jouer avec nos sentiments ou presque.

Attention, cet article contient des spoilers de la saison 2 pour ceux qui souhaitent réserver le plaisir de découvrir la suite uniquement lors du visionnage !

House of Dragon : ce personnage tué trop tôt est la clé de toute l'histoire

La saison 2 de « House of the Dragon » commence par un acte choquant : la mort de Jaehaerys Targaryen, petit-fils d'Alicent Hightower. Ce meurtre brutal, orchestré par Daemon Targaryen, est une vengeance pour la mort de Lucerys Velaryon. Les assassins, Blood et Cheese, tuent Jaehaerys lorsqu'ils n'ont pas trouvé leur cible initiale, Aemond Targaryen.

Cette scène diffère du livre « Fire & Blood » de George R.R. Martin, où les motivations et les circonstances de ce meurtre sont plus ambiguës. Dans le livre, Daemon ne commande pas explicitement le meurtre d'Aemond, et l'acte se déroule différemment. Quoi qu'il en soit, le début de House of Dragon saison 2 sur Max va nous laisser sans voix !

Pourquoi la mort de Jaehaerys fut orchestrée dès le début de l'histoire ?

La mort de Jaehaerys Targaryen occupe une place cruciale dans le conflit entre les factions des Noirs (Rhaenyra et ses partisans) et des Verts (Aegon II et ses partisans). Si vous avez bien suivi la première saison, vous découvrirez que cette mort c'est pour venger le meurtre de Lucerys. Ainsi, la décapitation du fils d'Helaena vise à infliger une douleur personnelle et stratégique aux Verts.

Cela permet également de montrer jusqu'où les Noirs sont prêts à aller pour la vengeance et la guerre. Cette action exacerbe les tensions et les hostilités entre les deux camps, soulignant l'escalade de la violence dans cette lutte pour le trône.

Est-ce que cette adaptation reste fidèle au livre original de George R.R Martin ?

La série prend plusieurs libertés par rapport au livre original. Dans le livre, le meurtre de Jaehaerys est attribué à des motivations moins claires. La scène se déroule dans la chambre d'Alicent, avec Helaena qui choisit de mourir à la place de ses enfants. Mais lorsque les tueurs mandatés par Daemon ont décidé de la violer plutôt que de la tuer, elle a été contrainte de désigner son plus jeune fils pour épargner Jaehaerys.

Par contre, dans la série, Helaena livre son fils avant de s'enfuir avec sa fille dans la chambre de sa mère Alicent Hightower. Cette dernière a par contre passé la nuit avec Criston Cole, ce qui accentue le poids de la culpabilité et de la honte. Cette scène permet entre autres de montrer les impacts émotionnels sur les personnages, notamment Helaena, qui regrettera d'avoir livré son fils aux hommes surnommés « Blood and Cheese ».

Quelles sont les perspectives narratives de cette deuxième saison de House of the Dragon ?

Pourquoi avoir tué ce personnage dès le début de la saison 2 de House of Dragon ? Questionné sur le sujet, Ryan Condal, showrunner, a donné une explication. Cette décision permet entre autres de maintenir l'intensité dramatique sans montrer la violence de manière explicite. Les créateurs se sont concentrés sur les conséquences émotionnelles pour chaque personnage.

Le décès du fils de Rhaenyra n'est pas le principal déclencheur des hostilités. C'est le souhait d'Alicent de voir son fils, Aegon, sur le trône de fer qui est à l'origine des conflits. L'assassinat de Jaehaerys dès le début de la saison 2 permettra donc de préparer le terrain pour une saison remplie de tension et de tragédies. Ce début permet entre autres de mieux comprendre cette lutte épique pour le pouvoir.

