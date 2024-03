House of the Dragon saison 2 : sortie, bande annonce… tout ce qu’il faut savoir

Bientôt de retour sur nos petits écrans, voici tous ceux dont vous avez besoin de savoir sur House of the Dragon saison 2 !

La très attendue House of the Dragon saison 2 promet une suite très enflammée de la saga des Targaryen. La bande-annonce de CCXP, dont la sortie est prévue en juin 2024, plante le décor d'une bataille tumultueuse qui oppose les membres de la famille Targaryen. Cela nous offre déjà un aperçu de la guerre à venir et des personnages qui y prendront part ! Alors, si vous êtes friand de nouveautés, découvrez quelques infos croustillants du préquelle de Game of Thrones !

Le cœur de la série : la famille Targaryen et la guerre à venir

La série, basée sur la série « Fire & Blood » de George R.R. Martin, se penche sur les événements qui se sont déroulés 200 ans avant l'ère de Daenerys Targaryen. La prochaine saison devrait tourner autour de la terrible bataille connue sous le nom de la « Danse des dragons ». Nous avons fait référence à la déclaration de la princesse Rhaenys Targaryen dans la bande-annonce. La guerre entre les parents et les dragons ouvre la voie à une intrigue dramatique et intense !

Les personnages : ceux qui seront présents dans House of the Dragon saison 2

La distribution comprend Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen et Emma D'Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen. Il y aura également Eve Best dans le rôle de la princesse Rhaenys Targaryen et Ewan Mitchell jouera le prince Aemond Targaryen. Tom Glynn-Carney prendra le rôle du roi Aegon II Targaryen. D'autres acteurs comme Steve Toussaint, Fabien Frankel, Olivia Cooke, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans feront également partie du casting pour de nouvelles scènes dramatiques.

D'autres nouveautés croustillantes qui vont vous plaire !

La saison 2 de House of the Dragon devrait comporter huit épisodes, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé. Le co-créateur Ryan Condal a exprimé son enthousiasme pour la prochaine saison. Il a tenu à souligner que la deuxième saison élargira la narration pour englober plusieurs personnages et familles.

Elle se concentrera particulièrement sur la dynamique entre les familles de Rhaenyra et d'Alicent. L'intrigue devrait ouvrir le monde et introduire une narration plus large, semblable à une épopée tentaculaire…

Il faut croire que les fans peuvent s'attendre à la poursuite d'une histoire passionnante dans House of the Dragon. D'intrigues politiques, de rivalités familiales et, bien sûr, de la présence impressionnante des dragons rempliront l'histoire.