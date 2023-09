House of the Dragon saison 2 : voici qui va mourir en premier !

La date de sortie de la saison 2 de House of the Dragon demeure un mystère. Cependant, des informations intrigantes ont émergé.

« Un Fils pour un Fils » : Le titre du premier épisode

Le premier épisode de cette saison 2 de House of the Dragon a été nommé « Un fils pour un fils ». Ses révélations proviennent du média Redanian Intelligence. Ce titre semble faire référence à un événement marquant de la première saison. En effet, celui-ci impliquait Aemond, accompagné de son dragon Vhagar. Dans cet épisode final, ils ont tragiquement mis fin à la vie de Lucerys et de son dragon.

Une référence au livre « Fire & Blood »

Mais ce titre s’inspire également du livre « Fire & Blood, » qui sert de base au spin-off de Game of Thrones. Dans ce livre, Daemon adresse une lettre à Rhaenyra, la mère de la victime. Il promet une vengeance implacable : « Oeil pour œil, fils pour fils, Lucerys sera vengé. »

Ainsi, ce titre prévoit un début explosif pour la saison 2. En outre, il annonce la mort d’un personnage clé des mains de Daemon.

House of the Dragon : L’univers des Targaryen

House of the Dragon se situe chronologiquement avant les événements de Game of Thrones en tant que préquelle. En outre, elle se déroule 200 ans avant les rebondissements de la série originale. Il met en lumière l’une des familles les plus emblématiques de cet univers, les Targaryen.

La suite de l’intrigue

La première saison s’est conclue avec la mort du roi Viserys, laissant son fils aîné, Aegon, comme héritier. La saison 2 de House of the Dragon reprendra naturellement là où la première s’est achevée. Cependant, l’intrigue qui se dessine reste un mystère pour la plupart des spectateurs.

Le casting confirmé

Concernant le casting, peu d’annonces ont été faites jusqu’à présent. Toutefois, il a été confirmé que les acteurs de la première saison reprendront leurs rôles. Matt Smith reprendra son rôle du Prince Daemon Targaryen. Emma D’Arcy incarnera à nouveau Rhaenyra Targaryen. Quant à Olivia Cooke, elle sera de retour en tant qu’Alicent Hightower.

Malgré l’absence d’impact de la grève des scénaristes sur le projet, la date de sortie demeure inconnue. Toutefois, les fans peuvent espérer voir la saison 2 de House of the Dragon débarquer en 2024.