House of the Dragon : les nouveaux acteurs qui rejoignent le casting de la saison 2

La série House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, fait parler d’elle avec l’annonce de nouveaux noms qui composeront le casting de la saison 2.

Après avoir conquis les fans et récompensée aux Golden Globes, la série continue de dévoiler peu à peu les informations concernant le casting des prochains épisodes. Voici quelques noms des personnages clés de cette nouvelle saison 2 de la série House of the Dragon.

Une intrigue qui se poursuit autour de la dynastie Targaryen

House of the Dragon retrace l’histoire de la dynastie Targaryen alors qu’ils sombrent dans une guerre civile. La saison 1 a su séduire les fans de Game of Thrones et même détrôner la série originelle en termes d’audience. Et depuis sa diffusion en août 2022 et a obtenu le Golden Globe de la meilleure série dramatique face. Cerise sur le gâteau : House of the Dragon a même dépassé Ozark et Better Caul Saul. Les attentes sont donc grandes pour cette deuxième saison qui s’annonce encore plus palpitante.

Les nouveaux acteurs au casting de la saison 2 de House of the Dragon

Gayle Rankin, connue pour ses rôles dans The Greatest Showman et Glow sur Netflix, incarnera une guérisseuse et magicienne aux visions étranges. Installée comme servante à Harrenhal, son personnage devrait cependant jouer un rôle clé dans l’avancée de l’intrigue.

Simon Russell Beale quant à elle, interprétera le rôle de Ser Simon Strong, châtelain de Harrenhall et oncle du fétichiste des pieds Lord Larys Strong. Son personnage devrait avoir une certaine importance dans cette nouvelle saison.

Freddie Fox joue Ser Gwayne Hightower, fils d'Otto Hightower et frère de la reine Alicent. Il incarnera un parent d'un personnage connu de la saison 1.

Abubakar Salim rejoint également le casting de House of the Dragon pour cette nouvelle saison.

Les attentes pour cette nouvelle saison

Avec ces nouvelles annonces, les fans de la série House of the Dragon sont impatients de découvrir comment ces nouveaux personnages vont s’intégrer à l’intrigue et participer à la guerre civile qui oppose les Targaryen. La production est-elle en train de lever le voile sur de nouveaux mystères, des alliances inattendues ou des trahisons ? Il faudra encore patienter avant d’avoir toutes les réponses mais une chose est sûre : cette saison 2 promet d’être riche en rebondissements et en émotions.