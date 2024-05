Top Eleven 2024 : une expérience de football inédite sur Aptoide

Le 7 mai 2024, Nordeus a annoncé une avancée majeure pour son jeu phare, Top Eleven – Be a Football Manager. Désormais, ce jeu de gestion de football sera accessible via la plateforme Aptoide. Ce dernier promet une expansion significative de son audience globale.

Accès mondial via Aptoide

L'intégration à Aptoide permet à Top Eleven de tirer parti de la distribution universelle de la plateforme. Cela inclut une présence renforcée aux États-Unis grâce à GamesHub et à un partenariat stratégique avec Digital Turbine. Dans ce contexte, cette collaboration vise à distribuer le jeu sur les appareils mobiles des principaux opérateurs américains.

Une décennie de succès et d'innovation

Approchant de sa quatorzième année avec plus de 300 millions d'utilisateurs enregistrés, Top Eleven continue de séduire les fans de football du monde entier. Ainsi, son lancement sur Aptoide marque un chapitre passionnant pour la société serbe.

Déclarations officielles

Natasa Vladisavljevic, responsable du marketing produit chez Nordeus, exprime son enthousiasme. « Nous sommes ravis de proposer Top Eleven 2024 à la base mondiale d'utilisateurs d'Aptoide. Cette plateforme offrira un canal extraordinaire pour atteindre encore plus d'adeptes du football. », a déclaré Vladisavljevic.

De son côté, Paulo Trezentos, cofondateur et PDG d'Aptoide, partage cette excitation. « Intégrer Top Eleven à Aptoide est une étape clé pour enrichir notre offre aux développeurs et aux joueurs. Nous sommes déterminés à fournir des jeux de qualité supérieure, et notre partenariat avec Nordeus en est la preuve. », a ajouté Trezentos.

Top Eleven 2024 : plus qu'un Jeu

Top Eleven 2024 est plus qu'un simple jeu de gestion de football. Il offre des matchs en direct et en 3D, un gameplay réaliste ainsi que des graphismes impressionnants. Les joueurs ont la possibilité de gérer leur propre club de football, de signer des joueurs vedettes, de construire des stades et de défier d'autres managers du monde entier en temps réel.

L'impact de cette expansion

Avec ce nouveau canal de distribution, Top Eleven est prêt à captiver encore plus de fans à travers le monde. Cette expansion n'est pas seulement une victoire pour Nordeus, mais aussi pour les millions de joueurs qui bénéficieront d'un accès plus large à l'un des jeux de gestion de football les plus appréciés.

En somme, le partenariat entre Nordeus et Aptoide est un tournant décisif pour le monde des jeux mobiles. Leur collaboration promet de nouvelles opportunités pour les développeurs et des heures de divertissement pour les joueurs. Ce développement témoigne de l'évolution continue de l'industrie du jeu vers une accessibilité et une connectivité accrues.

