Max débarque en France : tout savoir sur la plateforme qui pourrait faire mal à Netflix

Max débarque en France pour les amoureux de streaming ! Si vous souhaitez découvrir une autre alternative aux plateformes existantes, vous êtes ici au bon endroit pour tout connaître sur Max : abonnement, catalogue et bien d'autres encore !

Max, la plateforme de streaming née de la fusion entre HBO et Discovery+, fait son entrée en France avec de grandes ambitions. Alors que le marché du streaming vidéo est déjà bien saturé, Max se distingue par son offre diversifiée et ses contenus premium. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle plateforme qui pourrait sérieusement concurrencer Netflix !

Max en France : une fusion stratégique entre HBO et Discovery+

Max est le résultat de la fusion des catalogues de HBO, réputé pour ses séries de qualité, et de Discovery+, connu pour ses documentaires et émissions de télé-réalité. Cette union crée une plateforme au contenu riche et varié, allant des séries à succès comme Game of Thrones à des documentaires captivants et des émissions de téléréalité populaires. Cette diversité de contenu permet à Max de toucher une large audience, allant des amateurs de fiction aux fans de documentaires instructifs. Vous y trouverez certainement votre compte !

Qu'en est-il du catalogue de cette nouvelle plateforme ?

Le catalogue de Max se compose de plusieurs catégories de contenus. Vous y trouverez des séries originales HBO dont le fameux House of Dragon, The Sopranos ou encore The Last of US. Vienne s'ajouter à cela une bibliothèque de films récents mais aussi des classiques intemporels dont les productions Warner Bros.

Pour les amateurs de docus et de téléréalités, Max leur propose les meilleures productions de Discovery+. Vous aurez le plaisir d'apprécier différentes émissions couvrant divers thèmes allant de la nature à l'histoire, en passant par les sciences et les modes de vie. Sans oublier le panel de dessins animés et de séries éducatives adaptés aux tout-petits !

Quid du coût d'abonnement par rapport aux autres ?

Si vous êtes en France, et que vous vous demandez combien coûte l'abonnement à Max ? Sachez que le prix est largement compétitif. Cette plateforme propose plusieurs formules pour s'adapter aux différents besoins des utilisateurs, surtout de leur budget. En effet, dès 5,99 € vous pouvez accéder à tous les contenus de la plateforme pour un abonnement basique, bien évidemment avec des publicités en sus.

À partir de 9,99 €, vous aurez droit à la formule standard avec 30 contenus à visionner hors connexion. Par contre, si vous êtes un adepte du visionnage en 4K, l'offre premium à 13,99 € vous conviendra parfaitement. Sans oublier que les abonnés MyCanal peuvent profiter de cette plateforme gratuitement !

Certes, ces prix se situent dans la même fourchette que ceux appliqués par Netflix en France. Toutefois, les services qui vont avec rendent Max beaucoup plus attractif pour les utilisateurs prêts à explorer une nouvelle offre de streaming.

L'arrivée de Max en France ajoute une nouvelle dimension au marché du streaming. Avec ses atouts significatifs, Max pourrait bien se révéler être une sérieuse concurrence pour Netflix. Quoi qu'il en soit, les mois à venir nous diront si la plateforme a réussi à se tailler une place de choix dans les habitudes des téléspectateurs français.

