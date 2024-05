Max débarque en France, streaming de qualité supérieure à votre portée

Le 11 juin 2024 marquera le début d'une nouvelle ère pour les amateurs de divertissement avec le lancement en France de Max, la plateforme de streaming de Warner Bros Discovery.

« C'est une grande fierté de pouvoir proposer aux spectateurs français, pour la première fois, l'expérience unique Max et de leur permettre de plonger dans l'univers unique des contenus de Warner Bros Discovery », déclare Clément Schwebig, Président de Warner Bros Discovery Europe de l'Ouest et Afrique. Sur ce, préparez-vous à explorer un monde où les meilleures séries, films captivants et événements sportifs majeurs sont à portée de clic.

Une offre adaptée à tous

Dès son arrivée, Max proposera une variété de forfaits pour répondre à tous les besoins :

Max Basic avec pub (5,99 euros / mois) . Cette option inclut la publicité, permet l'utilisation sur 2 appareils simultanément et offre une résolution Full HD.

. Cette option inclut la publicité, permet l'utilisation sur 2 appareils simultanément et offre une résolution Full HD. Max Standard (9,99 euros / mois) . Celle-ci permet également l'utilisation sur 2 appareils et offre jusqu'à 30 contenus à regarder hors connexion, avec accès à diverses chaînes de télévision.

. Celle-ci permet également l'utilisation sur 2 appareils et offre jusqu'à 30 contenus à regarder hors connexion, avec accès à diverses chaînes de télévision. Max Premium (13,99 euros / mois) . Ce module offre la meilleure expérience avec 4 appareils simultanés, résolution Full HD ou 4K, son Dolby Atmos et jusqu'à 100 contenus hors connexion.

. Ce module offre la meilleure expérience avec 4 appareils simultanés, résolution Full HD ou 4K, son Dolby Atmos et jusqu'à 100 contenus hors connexion. Option Sport (5,00 euros / mois). Cette dernière est disponible pour n'importe quel forfait de base pour accéder aux principaux événements sportifs via Eurosport.

Partenariats stratégiques

Pour garantir une disponibilité maximale, Max s'associe avec les géants de la télévision payante et du streaming français tels que Canal+, Prime Video, Orange, Free et SFR. De plus, la collaboration avec Canal+ Brand Solutions assure une gestion optimale des espaces publicitaires. Dans ce contexte, ces partenariats enrichissent l'expérience utilisateur.

Exclusivités et premières

Les fans de la série « House of the Dragon » seront ravis d'apprendre que la saison 2 sera diffusée en exclusivité sur Max à partir du 17 juin. De plus, l'intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera accessible en direct via Eurosport. Cette offre est incluse dans toutes les formules d'abonnement.

Catalogue diversifié

Outre les séries et films, Max offrira également des Max Originals, inspirés des franchises emblématiques comme « Harry Potter » et « DC Comics », et des productions originales françaises comme « Une Amie Dévouée« .

Max proposera également des productions originales françaises, sous formes de séries, séries documentaires et des programmes de flux. Les fans de sport ne sont pas laissés pour compte avec l'option sport. Cette dernière offre une couverture complète des événements majeurs sur les chaînes Eurosport.

Accessibilité et innovation

Max intègre des fonctionnalités telles que la visualisation hors connexion et la compatibilité multi-appareils. Ces praticités démontrent l'engagement de Max à offrir une expérience utilisateur sans précédent.

La haute définition standard, l'option 4K et le son Dolby Atmos sont quelques-unes des innovations qui élèveront votre expérience de streaming.

Un futur prometteur

Avec son lancement imminent, Max est prêt à redéfinir le paysage du streaming en France. Cette plateforme ne se contente pas de diffuser du contenu. Elle propose en même temps, une immersion totale dans le divertissement de qualité à travers un spectre large de genres et formats.

Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque membre du foyer trouvera son bonheur. Warner Bros Discovery promet avec Max, une aventure inoubliable dans l'univers du divertissement digital.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.