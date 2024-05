Roland Garros 2024 : Comment regarder tous les matchs en direct gratuitement ?

Le coup d'envoi de Roland-Garros 2024 est imminent, avec un spectacle prometteur sur la terre battue parisienne. Du 20 mai au 9 juin, le tournoi phare de tennis réservera son lot de surprises et de rebondissements. Les qualifications débuteront le 20 mai, suivies du Tournoi Principal le 26 mai. Les finales se dérouleront le week-end des 8 et 9 juin, clôturant cette quinzaine parisienne haute en couleurs. Découvrez comment regarder roland garros 2024 direct gratuitement.

Le tennis, bien plus qu'un sport, est un art sublime alliant grâce et puissance. Un spectacle fédérateur qui électrise chaque année les passionnés français lors du sacro-saint rendez-vous de Roland-Garros. En 2023, Novak Djokovic et Iga Świątek ont décroché la suprême couronne sur la terre battue parisienne, inspirant une nouvelle génération de champions en herbe.

L'édition 2024 s'annonce tout aussi captivante après une saison printanière disputée, où Tsitsipas, Ruud, Rublev, Rybakina et Swiatek ont brillé. Dès le 20 mai, les qualifications ouvriront le bal avant le coup d'envoi du tournoi principal le 26 mai. Durant deux semaines électrisantes, la bataille fera rage pour inscrire son nom au palmarès de ce prestigieux Grand Chelem.

Comment suivre le tournoi en streaming ? Cette année, les amateurs de tennis auront l'embarras du choix pour suivre les matchs de Roland-Garros. France Télévisions et Amazon Prime Video ont uni leurs forces pour offrir une couverture complète du prestigieux tournoi parisien. Pour profiter des rencontres en journée, rien de plus simple : rallumez votre bon vieux téléviseur et zappez sur les chaînes de service public. Cependant, si vous préférez regarder en ligne, l'appli Molotov sera votre meilleure alliée. Essayer gratuitement Molotov Quant aux sessions nocturnes, c'est Amazon Prime qui prendra le relais. Les noctambules pourront ainsi savourer les matchs dans le confort de leur canapé, grâce au service de streaming. Essayer gratuitement Prime Video

Roland Garros 2024 : Le combat des titans sur la terre battue

Le tirage au sort des grands tableaux sera effectué avant la fin des qualifications. Dès le 23 mai, les titans Novak Djokovic, Rafael Nadal, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz ou encore Elena Rybakina découvriront leur parcours semé d'embûches jusqu'à la tant attendue finale. Comme à l'accoutumée, les 32 meilleurs mondiaux seront protégés des affrontements redoutables lors des premiers tours, ne croisant véritablement le fer qu'à partir du troisième tour.

Le tournoi s'ouvrira officiellement le 26 mai pour deux semaines de batailles épiques sur l'ocre parisienne, jusqu'au 9 juin. Les trois premiers jours verront s'enchaîner les matchs du 1er tour, suivi du 2e tour les 29 et 30 mai. Le 3e tour animera ensuite les courts les 31 mai et 1er juin avant que les héros ne s'affrontent en 8e de finale les 2 et 3 juin. Les quarts défileront alors les 4 et 5 juin, précédant les demi-finales dames le 6 et messieurs le 7. L'ultime week-end sacrera enfin les nouveaux monarques, avec la finale dames le samedi 8 juin et la finale messieurs le dimanche 9, sans oublier les doubles et mixtes.

À quelques jours du coup d'envoi, l'effervescence monte déjà à la Porte d'Auteuil ! Du 20 mai au 9 juin, le spectacle et la magie de la terre battue renaîtront pour une édition 2024 qui s'annonce pleine de rebondissements et de surprises.

Cette année, c'est le court Suzanne-Lenglen qui fera peau neuve, dévoilant son tout nouveau toit rétractable après celui du Philippe-Chatrier. Une membrane légère et aérienne inspirée de la jupe Patou de la légendaire Lenglen, qui se fermera en 15 minutes à peine. Un magnifique hommage à cette pionnière du tennis féminin, incarnation de l'élégance française. Ce bijou architectural sera inauguré le 26 mai, tandis que des panneaux LED viendront parfaire la modernisation du court.

Suivez toutes les actions de Roland-Garros en journée en direct gratuitement sur France TV

Au-delà d'un simple événement sportif, Roland-Garros est une véritable institution qui soulève les passions. Dès les premiers échanges sur le court, une ferveur incomparable s'empare des gradins. Les cris d'encouragement fusent tandis que les joueurs rivalisent d'adresse pour arracher la victoire. Chaque point remporté déchaîne les émotions dans une ambiance électrique. Les sessions de jour baignent dans cette atmosphère unique où règne l'amour inconditionnel du tennis.

C'est le plaisir de partager une même passion avec des milliers d'autres fans, de vibrer d'une même voix au rythme des plus grands exploits. C'est aussi l'opportunité de découvrir les futurs champions, ces pépites qui émergeront peut-être sur les courts de la 123e édition. Que vous soyez un inconditionnel ou un simple curieux, ne manquez pas cette fenêtre sur le monde du tennis ouverte par France Télévisions.

En effet, les antennes de la chaîne se mobilisent une fois de plus pour vous offrir une expérience inoubliable. Tous les matchs au sommet, les affrontements les plus tendus, les points d'anthologie seront retransmis en direct et en intégralité. Laissez-vous guider par les commentaires experts qui vous feront vivre l'action comme si vous y étiez.

Et pour un confort absolu, optez pour le streaming via Molotov. Cette plateforme centralisatrice donne accès à de nombreuses chaînes françaises et étrangères. Où que vous soyez, sur ordinateur, smartphone ou tablette, ne ratez rien des échanges de la quinzaine grâce à une diffusion en direct fluide et de qualité.

Regarder les sessions nocturnes de Roland-Garros en direct gratuitement sur Amazon Prime

Une nouvelle fois, les nuits de la capitale s'annoncent électrisantes pour les fans de tennis ! Pour la 4ème année consécutive, Amazon Prime vous ouvre les portes des sessions nocturnes du prestigieux tournoi parisien. Dès les qualifications du 20 mai, installez-vous confortablement et profitez du spectacle gratuit.

Que vous soyez déjà abonné ou novice, un mois d'accès vous est offert. Ainsi, vous pourrez suivre l'intégralité de la compétition en soirée, des premiers échanges jusqu'aux dernières balles de la quinzaine, sans débourser un centime !

Pour une immersion totale, pensez aussi aux notifications spéciales. Ces alertes vous permettront de rester informé en temps réel des derniers scores, résultats et prochaines affiches brûlantes à ne surtout pas manquer. L'action sera à portée de clic !

L'intégralité des matchs en direct sur Canal+

Pour les privilégiés abonnés à Canal+, la fête du tennis sera totale ! Ils pourront savourer chaque échange, chaque point, sans en rater une miette grâce à la diffusion intégrale des matchs en direct.

Mais ce n'est pas tout ! Des experts et consultants seront aussi de la partie pour décrypter les stratégies, analyser les performances et vous faire vivre l'action comme jamais auparavant. Et la cerise sur le gâteau ? La possibilité de revoir les sommets de la quinzaine avec les rediffusions et résumés des affrontements les plus épiques.

Roland-Garros : FAQ

Quand débute la compétition de Roland Garros 2024 ?

La compétition de Roland Garros 2024 débute le 20 mai.

Quand se dérouleront les demi-finales du tableau masculin et féminin ?

Les demi-finales du tableau féminin et masculin auront lieu le 6 et le 7 juin.

Quelles sont les dates des finales ?

La finale du tableau féminin aura lieu le 8 juin à partir de 15 h. Elle sera suivie de la finale du tableau masculin le 9 juin à partir de 15 h.

