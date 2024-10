Les amateurs de films et de séries en ligne ont remarqué que MonStream disparaît régulièrement des radars. Pourtant, cette plateforme de streaming gratuit a bien ses fans, en l’occurrence un public francophone. A chaque fois que le site s’éclipse, beaucoup se demandent alors s’il va de nouveau réapparaître. Bonne nouvelle, ce portail existe encore, mais a juste changé d’URL.

Alors, voici la nouvelle adresse de MonStream :

Avant d’aller plus loin, nous tenons à préciser que Technplay.com ne soutient aucunement le streaming illégal. Un site agit en marge de la légalité si son modèle d’affaires ne respecte pas le droit d’auteur. En tout cas, vous pouvez retrouver MonStream aux adresses :

https://monstream.id/

https://monstream.today/

https://monstream2.click/

Le premier portail, Monstream.id est ainsi la nouvelle adresse officielle du site depuis septembre 2024. Il propose une large sélection de films et de séries en streaming gratuit, avec des contenus disponibles en HD et 4K. Lorsque vous ouvrez le site, vous passez par une petite vérification avant d’accéder à la page d’accueil. D’emblée, tous les choix de longs-métrages et de feuilletons sont affichés.

Monstream.today, quant à lui, offre également une vaste sélection de films et de séries. Ce n’est pas la même adresse et les offres sont distinctes. Ce portail affiche des nouveautés cinématographiques et divers classiques dans son vaste catalogue. Sa qualité des contenus reste sensiblement similaire à celle de Monstream.id, avec des options de visionnage en haute définition. Parmi les points qui font démarquer Monstream.today, il y a d’ailleurs l’absence de publicités. Cela améliore bien sûr considérablement l’expérience de visionnage.

Monstream2.click est une copie qui se distingue par la disponibilité de films et de séries en version française (VF) et en version originale sous-titrée (VOSTFR). Ce site propose d’ailleurs des contenus en qualité 4K. De plus, il offre une expérience sans publicités et sans inscription pour une période limitée. Ce qui peut être très attractif pour les utilisateurs qui cherchent une expérience de streaming sans interruption.

Ces différentes adresses sont mises à jour régulièrement par les administrateurs du site afin que les utilisateurs puissent toujours accéder à leurs contenus préférés sans interruption. Gardez ces liens en mémoire ou ajoutez-les à vos favoris pour ne jamais manquer votre dose de films et de séries en ligne.

Ou est passé le site Monstream.net ?

MonStream était un véritable paradis pour tous ceux qui cherchaient à regarder leurs films et séries préférés sans avoir à payer un abonnement. Cette ancienne adresse fournit également du contenu en haute qualité HD, disponible en VF et VOSTFR. Ce site avait tout pour plaire. Pourtant, il a dû disparaître. Plusieurs facteurs ont contribué à la disparition de cette plateforme populaire.

Les pressions légales et les actions entreprises par les protecteurs des droits d’auteur ont joué un rôle majeur. En réalité, comme cela s’est produit pour nombreux autres sites similaires, la lutte contre la piraterie a mené à la fermeture de Monstream.net.

Il ne faut pas non plus oublier que la gestion d’un site de parcours illégal conduit à des risques élevés tant sur le plan juridique qu’économique. En d’autres termes, bien qu’un site de streaming gratuit puisse temporairement fonctionner avec succès, il est rare qu’il demeure en ligne longtemps face aux multiples démarches judiciaires.

MonStream.id reprend la relève et poursuit la même activité : le streaming gratuit. Le site reprend le même modèle puisqu’il s’est fixé comme mission de proposer aux utilisateurs une vaste gamme de films et séries.

La plateforme reprend les mêmes fonctionnalités qu’avec l’ancienne adresse et continue de cibler en priorité les francophones. Son interface demeure conviviale et facile à naviguer. Les visiteurs peuvent rechercher aisément leurs titres préférés ou découvrir de nouveaux films 2024 sans difficulté.

Que trouve-t-on sur MonStream ?

La diversité de son catalogue fait partie des forces de MonStream. Que vous soyez amateur de blockbusters américains, de cinéma indépendant ou de classiques intemporels, vous trouverez forcément de quoi satisfaire vos envies.

Dans la rubrique des films récents, MonStream met à jour sa bibliothèque avec les sorties de l’année. Les cinéphiles reconnaîtront des titres tels que « Furiosa : une saga Mad Max« , « Beetlejuice 2 », « Deadpool & Wolverine » ou « Vice-versa 2« . Il y a même « Transformers : ce commencement » en catalogue.

Au niveau Séries populaires, vous pouvez suivre vos séries favorites en haute définition (HD) avec des options en vf et vostfr. En ce moment, des titres tels que « Chernobyl » (2019), « House of the Dragon » ou « Good Doctor » (2017) ont le vent en poupe.



Pour ceux qui préfèrent s’informer, le site propose également une sélection de documentaires captivants, dont « What’s Next? Le futur selon Bill Gates » (2024). Le choix s’enrichit davantage avec des films qui viennent du monde entier, traduits ou sous-titrés pour le public francophone. La catégorie des classiques compte, entre autres, quelques-uns des chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire du septième art.

Cet éventail de choix garantit que chaque visiteur trouve quelque chose qui lui plaît. De plus, l’ajout régulier de nouveaux titres permet aux usagers de profiter d’une expérience de streaming mémorable.

Est-ce que MonStream est un site légal ?

MonStream est malheureusement complètement illégal. Pour déterminer si un site de streaming est conforme à la législation française ou non, il faut vérifier s’il dispose des droits de diffusion pour les contenus qu’il propose. MonStream ne publie cependant pas d’informations détaillées concernant les licences de diffusion, ce qui prouve son illégalité.

En général, les sites répertoriant de nombreux films et séries sans limitation géographique ni abonnement payant peuvent être considérés comme illégaux, sauf indication contraire. Il est donc conseillé aux utilisateurs de rester prudents et d’être conscients des risques potentiels liés à l’utilisation de tels services non autorisés.

Pourquoi dit-on que le streaming gratuit est dangereux ?

Au-delà des aspects juridiques, accéder à des films ou séries via un site de streaming gratuit comporte son lot de dangers pour l’utilisateur lambda. Cette pratique représente un risque significatif en matière de cybersécurité.

Tout d’abord, nombre de ces plateformes gratuites gagnent leur revenu à travers des publicités malveillantes. Ces annonces peuvent aussi mener involontairement l’utilisateur vers des sites frauduleux ou piégés par des logiciels espions. Pire encore, certaines fenêtres pop-up contiennent elles-mêmes des virus capables d’infecter ordinateurs et appareils mobiles après simple clic.

Et qu’en est-il de vos données personnelles ? Beaucoup ignorent que les sites de streaming gratuit exploitent ces informations à des fins lucratives. Lors de la navigation, chaque clic, connexion ou téléchargement peut être suivi, collecté et vendu à des tiers sans le consentement de l’utilisateur. En conséquence, toute activité sur ces plateformes expose potentiellement à des vols de données ou à divers types d’escroqueries.

Quelles sont les alternatives légales à MonStream ?

Si vous cherchez à éviter les problèmes juridiques tout en profitant de films en ligne et séries en ligne, diverses plateformes offrent des solutions sûres et légales. Parmi elles, certains sites permettent de streamer gratuitement tout en respectant les droits des créateurs. Voici quelques exemples recensés par 01net.com :

Arte.TV propose un large éventail de programmes culturels, y compris des films, des documentaires et des séries.

propose un large éventail de programmes culturels, y compris des films, des documentaires et des séries. France.tv , la plateforme de France Télévisions offre un accès gratuit à une grande partie de ses émissions, mais également quelques feuilletons et longs-métrages.

, la plateforme de France Télévisions offre un accès gratuit à une grande partie de ses émissions, mais également quelques feuilletons et longs-métrages. YouTube dispose d’une riche bibliothèque de films et de séries gratuits, financés par la publicité.

dispose d’une riche bibliothèque de films et de séries gratuits, financés par la publicité. Rakuten TV offre divers films gratuits avec annonces, idéal pour découvrir sans frais supplémentaires.

offre divers films gratuits avec annonces, idéal pour découvrir sans frais supplémentaires. MyTF1 met en avant les productions TF1 et permet de même de visionner des films et séries gratuitement.

Ces alternatives permettent de profiter de contenus variés, mais aussi de soutenir directement les créateurs et les ayants droit. Choisir une option parmi ces concurrents de MonStream peut donc s’avérer judicieux.

Quels sont les meilleurs sites de streaming payants en France ?

Face aux risques associés aux services illégaux, investir dans des plateformes de streaming payantes reste l’option la plus sûre et avantageuse. Mais quels sont les meilleurs choix disponibles actuellement en France ?

Netflix continue de dominer grâce à une variété impressionnante de contenus originaux qui vont des nouveaux films 2024 aux séries en exclusivité. Par contre, on appréciera surtout son interface intuitive et sa capacité à fournir une expérience utilisateur sans interruption publicitaire.

Pour sa part, Amazon Prime Video offre également un bon rapport qualité-prix. Outre ses exclusivités originales, il regroupe divers avantages dans son abonnement comme la livraison rapide de produits achetés sur Amazon.fr. Autre point fort, sa bibliothèque inclut des diffusions en VF et VOSTFR.

Impossible d’ignorer Disney+ pour les fans d’univers enchantés. C’est l’adresse pour les productions Marvel, Star Wars, Pixar, et bien sûr Walt Disney. Ce géant du divertissement propose continuellement de nouvelles sorties inspirantes et met à disposition du contenu family-friendly au sein de sa vaste collection HD.

Pour terminer sur une note d’enthousiasme, sachez que de nouveaux challengers continuent à émerger. Des plateformes moins connues, mais respectables proposent une expérience différente orientée selon niche, style ou collection spécifique. Il y a, entre autres, OCS avec sa spécialisation dans les œuvres cinématographiques anglo-saxonnes ou Shadowz dédié entièrement à l’horreur.

