Netflix déploie plus de 30 langues pour doublage et sous-titres, découvrez tout !

Vous aimez découvrir des séries étrangères mais vous détestez ne rien comprendre aux dialogues ? Netflix vient de rendre la tâche bien plus facile avec une mise à jour très attendue.

Netflix propose désormais plus de 30 langues pour les sous-titres et le doublage. Des millions de personnes ont regardé Lupin, Squid Game ou encore Berlin, bien au-delà de leur pays d’origine. Grâce à cette nouvelle configuration, Netflix facilite l’accès à des séries internationales, dans votre langue préférée. Vous pouvez désormais explorer une immense bibliothèque sans barrière linguistique.

C’est un choix stratégique pour Netflix, qui produit de plus en plus de contenus non anglophones. Le géant du streaming investit dans des films et séries locaux pour séduire un public mondial.

Une interface pensée pour les curieux des langues

La plateforme ne s’arrête pas à la simple traduction de dialogues. Netflix propose aussi une personnalisation poussée des sous-titres. Vous pouvez choisir leur taille, leur couleur et leur emplacement à l’écran. Objectif : rendre l’expérience plus confortable pour tous les types de spectateurs.

Et ce n’est pas tout. Il est désormais possible de mixer la langue du doublage et celle des sous-titres. Par exemple, écouter un film en espagnol tout en lisant les sous-titres en anglais. Une fonctionnalité très appréciée des fans de séries étrangères et des personnes apprenant une langue.

Netflix a remarqué que ses abonnés utilisaient ses contenus comme outil pour apprendre une langue étrangère. En réponse, la plateforme a rendu plus visible la fonction « Parcourir par langue ». Sur ordinateur, vous pouvez trouver facilement les programmes adaptés à votre niveau linguistique.

Ce n’est donc plus un simple service de divertissement. Netflix se positionne aussi comme un support éducatif. Cette orientation lui permet de concurrencer indirectement des applications comme Duolingo.

Un catalogue mondial à portée de clic

Le succès de séries comme La Casa de Papel, La Palma ou Qui a tué Sara ? confirme une chose : les spectateurs sont curieux du monde entier. Cette mise à jour vient renforcer cette dynamique en facilitant l’accès aux productions locales.

Netflix devient une porte ouverte sur d’autres cultures, d’autres récits et d’autres manières de raconter. Vous n’avez plus qu’à choisir votre langue… et à cliquer sur “Lecture”.

