Squid Game : la fin de la saison 2 expliquée ! Qui est le joueur 001 ?

La fin de Squid Game saison 2 a bouleversé les attentes des fans. Cette nouvelle saison poursuit l’histoire de Seong Gi-hun. Après sa victoire dans la première saison, il retourne dans les jeux pour tenter de les détruire une bonne fois pour toutes. Malheureusement, il se confronte à des ennemis plus redoutables et à des alliés plus imprévisibles que jamais.

La fin de Squid Game saison 2 et la lutte de Gi-hun

Gi-hun revient dans les jeux pour mettre fin à la violence et sauver les innocents. Il s’est notamment décidé après sa rencontre avec Young-il, qui est en fait le “Front Man” sous une nouvelle identité. La relation entre les deux personnages devient centrale. Young-il, le joueur numéro 001, prétend vouloir sauver sa femme malade et gagne progressivement la confiance de Gi-hun. L’ironie tragique réside néanmoins dans le fait que Young-il dissimule sa véritable intention. Il est, en réalité, l’instigateur des jeux, un ancien gagnant des Squid Games.

Avant même la fin de la saison 2 de Squid Game, les épreuves deviennent plus brutales et les joueurs se confrontent à des dilemmes moraux. Gi-hun décide alors de se révolter. Avec l’aide d’alliés comme Park Jung-bae, il tente de prendre le contrôle de l’île. Malgré tout, la rébellion échoue face à une force bien supérieure. Alors que la violence entre les joueurs atteint son apogée, Young-il trahit Gi-hun et ses alliés. Il révèle alors son véritable rôle de maître du jeu et tue l’un de ses compagnons dans un geste de froide détermination.

Un cliffhanger et des promesses pour la suite

La fin de la saison 2 de la série Netflix Squid Game laisse les spectateurs sous le choc, avec un cliffhanger poignant. Gi-hun se fait capturer tandis que son ami Jung-bae meurt sous ses yeux. La scène finale s’achève sur un Gi-hun brisé, impuissant, face à la victoire du Front Man. Cela dit, la scène post-crédit laisse entrevoir une lueur d’espoir. Un nouvel ensemble de Squid Games semble déjà en préparation, avec la mise en place de nouveaux jeux et de nouvelles règles.

Squid Game saison 2 : j’ai fini tous les épisodes en une journée et la fin m’a détruite. J’ai rafraîchi Netflix, vérifié ma connexion, même redémarré la télé. C’EST PAS POSSIBLE #SquidGame2 pic.twitter.com/J2Mj1hmjKd December 27, 2024

Effectivement, vers la fin, on découvre qu’on aura droit à une saison 3 de Squid Game. Cette dernière partie approfondira l’univers du jeu macabre et répondra à de nombreuses questions laissées en suspens. D’ailleurs, les saisons 2 et 3 auraient été initialement conçues comme une seule histoire. C’est ce qu’a dit Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série. Il a décidé de les diviser en raison de la complexité de l’intrigue. Bref, les fans devront attendre jusqu’en 2025 pour découvrir la conclusion de cette saga haletante.

