« Squid Game : Le défi », tout est-il joué d’avance ? On mène l’enquête

L’émission « Squid Game : Le défi » de Netflix, un concours de TV réalité mettant en compétition 456 participants dans des épreuves inspirées de la série « Squid Game », soulève des questions sur son authenticité.

Bien que l’émission écarte les éléments les plus cruels de la fiction originale, elle suscite la curiosité quant à son degré de réalisme. Les concurrents sont mis à l’épreuve, repoussant leurs limites dans l’espoir de devenir le dernier survivant et de remporter le prix record de Netflix de 4,56 millions de dollars.

Contrairement au drame sud-coréen, les défaites dans « Squid Game : Le défi » se traduisent par une explosion de poches d’encre noire, plutôt que par des méthodes punitives, laissant entrevoir une mise en scène spectaculaire sans danger immédiat pour les participants.

Certains participants favorisés ?

Depuis la sortie des premiers épisodes de « Squid Game : Le défi » saison 1, des rumeurs sur une possible manipulation des épreuves circulent, bien avant la première diffusion de l’émission. Si « Squid Game » était conçu comme une épreuve éreintante et complexe, la version compétitive réelle a suscité des interrogations quant à son niveau de difficulté. Alors que certains anticipaient un parcours simplifié, d’autres s’attendaient à une rude épreuve de résilience mentale et physique, le tout dans un cadre stratégique.

La tâche de créer un jeu authentique à partir de l’univers fictif de « Squid Game » n’était pas aisée, mais l’équipe de production de « Squid Game : Le défi » aurait peut-être franchi les limites de la créativité. En organisant les épreuves, la production aurait rendu le parcours particulièrement ardu pour certains participants. Alors que d’autres estimaient que les défis leur vont comme un gant.

Plusieurs concurrents éliminés prématurément de la première saison de « Squid Game : Le défi » ont exprimé leur conviction que le jeu était truqué à leur désavantage et que la production favorisait certains joueurs.

Des épreuves bien différentes de celles de la série

La série compétitive « Squid Game : Le défi » s’écarte de la reproduction fidèle de son homologue dramatique « Squid Game », en s’octroyant quelques libertés significatives. Il est évident que la production a joué un rôle prépondérant dans la construction du récit de la compétition.

Tout en reprenant certaines épreuves emblématiques de « Squid Game » comme Feu rouge, feu vert et le défi du biscuit Dalgona, l’émission introduit également de nouveaux tests conçus par la production de « Squid Game : Le défi ». Ces nouvelles épreuves, bien qu’innovantes, révèlent l’existence d’une trame scénarisée dans « Squid Game : Le défi » qui, en principe, ne devrait pas exister.

Des règles plus compliquées

« Squid Game : Le défi » présente un ensemble de règles complexes et distinctes de celles de la série originale « Squid Game ». Adapter les règles de « Squid Game » à un format de compétition réelle s’est avéré complexe, semant la confusion parmi les participants et les spectateurs. Tout comme dans la série fictive, les participants de la version compétitive de Netflix sont éliminés dès leur premier faux pas.

Cependant, l’on peut remettre en doute l’équité de la compétition lorsque certains concurrents semblent bénéficier d’avantages inexpliqués, tandis que d’autres doivent prendre des décisions difficiles dans l’urgence. L’attribution aléatoire de positions de pouvoir au sein du jeu altère fondamentalement les règles et donne à « Squid Game : Le défi » une dynamique qui semble forcée et moins authentique.

Un traitement inhumain subi par certains participants ?

Au début du tournage de « Squid Game : Le défi », des participants ont dénoncé des conditions de tournage inhumaines. Des accusations réfutées. De fait, ils se seraient trouvés exposés à des températures glaciales pendant sept heures d’attente avant le premier jeu, Feu rouge, feu vert, sans nourriture ni eau, laissant présager une épreuve d’endurance avant même le début de la compétition.

Ensuite, ils auraient subi un défi épuisant de huit heures, entrecoupé de pauses pour permettre à la production d’évaluer le jeu.

Si certains concurrents ont contesté ces allégations, d’autres ont perçu cette mise à l’épreuve comme une stratégie délibérée de l’équipe de production pour les déstabiliser, tandis que pour d’autres, elle relevait de la maltraitance. Les conditions évoquées soulèvent des questions sur l’influence des producteurs et la potentielle perte d’authenticité du jeu.

Des épreuves faites pour disqualifier certains participants

Dans « Squid Game : Le défi », il semble que certaines épreuves aient été conçues non seulement pour favoriser certains concurrents, mais aussi pour diminuer les chances de victoire d’autres joueurs. L’équipe de production aurait pu élaborer des tests incitant les participants à se liguer contre ceux avec qui ils auraient pu s’allier. Contrairement à « Squid Game », l’émission mise davantage sur la stratégie. Ce qui offre à la production l’opportunité d’intervenir dans le jeu et d’influencer les concurrents à éliminer certains joueurs. Même s’ils ne prévoyaient pas initialement de le faire.

Alors qu’il reste encore plusieurs épisodes de la première saison à diffuser, il est envisageable que les prochaines épreuves incitent les concurrents à éliminer leurs alliés proches, soit pour augmenter le suspense, soit pour s’aligner sur le scénario souhaité par la production. La réalité de « Squid Game : Le défi » reste floue, oscillant entre une mise en scène élaborée et une compétition authentique, et la vérité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes.