L’univers du divertissement ne cesse de mettre en avant de nouveaux talents. Jenna Ortega est sans aucun doute l’une des étoiles montantes de Hollywood. Cette actrice américaine ne cesse de s’affirmer dans le paysage cinématographique et télévisuel. Elle a interprété des rôles marquants dans plusieurs films et séries populaires. Pour illustrer cela, découvrons ensemble un petit top des meilleurs films et séries TV avec Jenna Ortega.

Qui est Jenna Ortega ?

Jenna Ortega est née le 27 septembre 2002 à Coachella Valley, Californie. D’origine mexicaine et portoricaine, elle a grandi aux côtés de ses quatre sœurs et son frère. Attirée par la comédie dès son plus jeune âge, elle obtient son premier rôle à seulement neuf ans, ce qui marque le début de sa carrière d’actrice.

Cette actrice commence donc sa carrière en apparaissant dans des publicités et de petits rôles dans diverses séries télévisées. Cependant, c’est son rôle récurrent dans la série à succès Jane the Virgin qui lui a permis de se faire remarquer du grand public. Grâce à la renommée acquise avec ce personnage, Ortega a pu décrocher encore plus de rôles, tant au cinéma qu’à la télévision.

En quelques années seulement, elle s’est fait un nom en tant qu’actrice polyvalente capable d’interpréter différents types de personnages. Aujourd’hui, Jenna compte plusieurs millions de followers sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram où elle partage régulièrement des moments de sa vie et de sa carrière avec ses fans.

Son parcours fait d’autant plus rêver qu’elle a réussi à percer dans le milieu du cinéma en misant sur sa passion, son travail acharné et son dévouement. Jenna Ortega est un exemple pour de nombreux jeunes qui souhaitent suivre une carrière artistique.

You – Un rôle complexe dans une série à succès

Sans surprise, la série à succès You occupe la première place de notre classement. Diffusé sur nos écrans depuis 2018, ce show est adapté des romans de Caroline Kepnes. On y suit l’histoire de Joe Goldberg, un libraire new-yorkais qui développe une obsession malsaine pour une jeune femme du nom de Guinevere Beck. Au fil des épisodes, Joe se révèle être un individu dangereux, prêt à tout pour conquérir l’amour de Beck et éliminer toute personne se dressant sur son chemin.

Dans cette série oppressante, Jenna Ortega interprète Ellie Alves, une adolescente à la langue bien pendue et au caractère indépendant. Vivant dans le même immeuble que Joe et sa nouvelle cible, Love Quinn, Ellie est la petite sœur du criminel Henderson. Ce personnage représente un élément clé pour Joe, qui décide de la protéger des agissements néfastes de son grand frère. Au fil des épisodes, Ellie prend de plus en plus d’importance et le personnage de Jenna Ortega joue un rôle central dans l’intrigue de l’émission.

Le rôle d’Ellie permet à Jenna Ortega de mettre en valeur sa capacité à jouer des personnages complexes et nuancés dans une série haletante et captivante où chaque épisode apporte son lot de rebondissements et de tension.

Stuck in the Middle – Une série familiale drôle et touchante

Cette série TV produite par Disney met en lumière le quotidien d’une famille nombreuse. Elle est diffusée sur nos écrans entre 2016 et 2018. la série « Stuck in the Middle » permet à Jenna Ortega d’imposer véritablement son talent comique.

Cette sitcom offre un regard humoristique sur les aventures et les défis que peut rencontrer une fratrie de sept enfants. Entre rivalités fraternelles, amours adolescentes et petits tracas quotidiens, les spectateurs sont immergés dans une ambiance légère et rafraîchissante. Diffusée pendant trois saisons, Stuck in the Middle a récolté bon nombre de fans et a valu à Jenna Ortega plusieurs nominations lors de cérémonies telles que les Young Entertainer Awards et les Young Artist Awards.

Jenna incarne avec brio Harley Diaz, l’avant-dernière née des Diaz et la protagoniste principale de la série. Inventive, futée et débrouillarde, Harley déploie constamment son ingéniosité pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent sa famille et elle-même. C’est grâce à ce rôle attachant et emblématique que Jenna Ortega a su se faire remarquer par le grand public et conquérir le cœur des téléspectateurs.

Jurassic World : Camp Cretaceous – Une immersion fantastique dans l’univers des dinosaures

Les fans de la saga Jurassic Park ne seront pas déçus avec cette série animée produite par Netflix, intitulée « Jurassic World : Camp Cretaceous » et diffusée sur nos écrans depuis 2020.

Jenna Ortega prête ici sa voix à l’un des personnages principaux de la série, Brooklynn. Elle se retrouve coincée sur l’île, avec 5 autres camarades, suite à un incident au sein du parc d’attractions Jurassic World. Or, durant leur séjour, les créatures préhistoriques prennent le contrôle des lieux. Brooklynn doit faire appel à sa débrouillardise et à son esprit d’équipe pour survivre aux différents dangers que recèle l’île.

Dans cette série fantastique, Jenna Ortega donne vie à Brooklynn, une blogueuse vidéo extravertie et déterminée. Avec ses nouveaux amis, elle devra faire preuve de courage et de persévérance pour tenter de survivre face aux dinosaures et trouver un moyen de quitter l’île. Cette incursion dans le monde de l’animation montre bien la capacité de Jenna à diversifier ses talents et à élargir son registre artistique en abordant des genres différents.

Jane the Virgin – Une apparition marquante dans une série acclamée

La série Jane the Virgin est une comédie dramatique américaine inspirée d’une télénovela vénézuélienne. Critiquement acclamée, elle raconte l’histoire improbable de Jane Villanueva (Gina Rodriguez). Cette jeune femme se retrouve enceinte à la suite d’une insémination artificielle accidentelle. Au cours de ses cinq saisons, la série a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment aux Golden Globe Awards et aux Primetime Emmy Awards.

Jenna Ortega y interprète le rôle récurrent de Young Jane. Il s’agit de la version adolescente du personnage principal. Elle apparaît souvent au fil des épisodes sous forme de souvenirs ou de flashbacks. L’évolution de ce personnage au fil des saisons permet aux téléspectateurs de suivre les différentes étapes qui mènent Jane à devenir une femme responsable et épanouie.

L’apparition de Jenna Ortega en tant que « Young Jane » a été saluée par la critique et les fans de la série, qui ont apprécié le talent et l’émotion qu’elle a su insuffler à ce personnage si attachant.

Saving Flora – Un film touchant sur la relation entre une adolescente et un éléphant

Sorti en 2018, Saving Flora a été projeté dans plusieurs festivals internationaux. Le film a reçu des critiques positives, saluant notamment l’interprétation touchante et juste de Jenna Ortega.

Ce show raconte l’histoire d’une adolescente déterminée à tout tenter pour sauver la vie d’un éléphant. Une nuit, la jeune fille kidnappe l’animal et entreprend un long périple au travers de la campagne américaine afin de lui éviter une mort certaine.

Jenna Ortega y incarne le personnage principal Dawn. Elle interprète ce rôle avec sensibilité. Il illustre à merveille les valeurs telles que la compassion, le courage et la détermination. Ce film porte un message fort sur l’importance de protéger les espèces menacées et de respecter leur environnement naturel.

Sur quelles plateformes visionner les films et séries TV de Jenna Ortega ?

Vous trouverez sur internet plusieurs plateformes de streaming permettant de visionner les plus grands succès de Jenna Ortega.

Netflix

Sans surprise, la première plateforme sur notre liste est Netflix. Ce site propose une large sélection de séries TV et films avec Jenna Ortega. On y retrouve notamment la série phénomène You, mais aussi Jane The Virgin, Mercredi ainsi que de nombreux autres contenus mettant en vedette l’actrice.

Le catalogue de Netflix est régulièrement mis à jour. Cela garantit l’ajout de nouvelles œuvres au fil du temps. Cependant, il est essentiel de préciser que toutes les productions avec Jenna Ortega ne sont pas disponibles sur toutes les versions locales de Netflix. Certaines d’entre elles sont disponibles uniquement sur la version américaine ou canadienne. Si vous êtes un abonné Netflix, il vous suffira de faire une recherche avancée pour trouver les programmes où apparaît Jenna Ortega.

Amazon Prime Video

Ce site internet est une autre plateforme incontournable pour regarder les films et séries mettant en vedette Jenna Ortega. Le choix y est tout aussi large que chez Netflix. On peut retrouver sur Amazon Prime Video des productions cinématographiques, comme The Fallout. La plateforme propose aussi des séries à l’image de Jurassic World : La colo du Crétacé. De plus, certaines exclusivités de la plateforme mettent en scène l’actrice, par exemple, dans rôle dans Les Noces funèbres.

Hulu

Encore méconnue en dehors des États-Unis, la plateforme Hulu constitue une alternative intéressante pour visionner les séries TV et les films de Jenna Ortega. Si l’ensemble de sa filmographie n’y est pas présent, on retrouve cependant quelques-unes de ses réalisations, comme la série Scream. À noter que Hulu est disponible uniquement aux États-Unis pour le moment. Il faudra donc attendre son déploiement international pour en profiter pleinement.

Disney+

Pour ceux qui recherchent un contenu plus familial, Disney+ propose également plusieurs productions dans lesquelles figure Jenna Ortega. Bien qu’étant principalement centrée sur les productions « tous publics », la plateforme propose notamment la série Elena d’Avalor, dans laquelle Jenna prête sa voix à la princesse Isabel.