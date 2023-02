Tous les films Scream classés du pire au meilleur

Découvrez dans ce qui suit notre classement des films Scream du pire au meilleur. De quoi préparer votre soirée ciné, seul ou accompagné !

Halloween ou non, les films d’horreur ont toujours la côte auprès des cinéphiles. Si vous êtes à la recherche d’un titre flippant et qui vous glacera le sang, Scream reste un incontournable. Depuis 1996 jusqu’à ce jour, le titre ne cesse de se réinventer avec des scènes et des intrigues dignes des fans des films d’épouvantes. Dans ce qui suit, nous allons vous présenter notre classement des films Scream du pire au meilleur. Un conseil, ne répondez pas si votre téléphone sonne…

Scream 4 (2011)

10 ans après les massacres de Woodsboro, Sidney Prescott retourne avec appréhension dans sa ville natale pour le lancement de son premier roman. Sa retrouvaille avec ses amis et les membres de sa famille va vite virer au cauchemar lorsque Ghostface frappe de nouveau. Cette fois-ci, les enjeux ne seront pas les mêmes et les règles de jeu vont changer. Le serial killer qui se trouve derrière le masque n’est pas celui que nous croyons.

La surprise a été de taille lorsqu’on découvre Jill Roberts dans la peau du serial killer. Elle s’en sort triomphante à la fin du film laissant des questions en suspens derrière elle. La fin n’est pas à la hauteur du scénario. Du coup, sur une échelle de 1 à 10, le film Scream 4 se trouve en cinquième position pour les superbes meurtres et les belles performances des acteurs. On peut déduire que le film ne reflète pas l’âme du premier volet, il est juste tombé dans le piège d’une franchise en pilotage automatique.

Scream (2022)

Malgré des meurtres plus sordides, plus peaufinés et plus flippants comme jamais, le film Scream sorti en 2022 ne fais pas l’unanimité. La réalisation est des plus impressionnantes sauf que les blagues qui apportent une note de douceur le temps de quelques secondes ont complètement disparus. Fini les gaffes de Dewey, le gaffeur attitré du groupe. Les personnages sont devenus moins intéressants qu’à leur début.

Outre le changement des personnages et de certains scénarios propres à Scream, Sidney est de retour dans le film sans un rôle très précis. On se demande pourquoi les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, James Vanderbilt et Guy Busick ont pris cette décision. Tout porte à croire que Neve Campbell est revenu uniquement pour l’affiche afin d’attirer les fandoms. Quoi qu’il en soit, le scénario est tout aussi décevant qu’il n’y paraît. Bien que l’actrice à l’origine de Scream soit talentueuse, elle ne peut pas surmonter les limites du scénario.

Toutefois, le film Scream sorti en 2022 n’a pas que du négatif. Vous pouvez retrouver de nouveaux acteurs qui ont permis de donner un nouveau souffle à la franchise dont Melissa Barrera, Jenna Ortega (la Mercredi Addams de Netflix) et Jack Quaid. On peut croire que Scream a atteint son summum. Nous tirons notre révérence aux réalisateurs qui ont donné une nouvelle occasion à Ghostface de tuer à nouveau. L’imagination est impénétrable, dira-t-on !

Scream (1996)

Faisant partie de la culture pop des années 90, Scream est certainement un film d’horreur incontournable. Le film a été très bien accueilli du publique lors de sa sortie et continue de bercer de multiples réalisateurs et cinéastes adeptes de thriller. Quoi qu’il en soit, le film Scream ressemble en grosso modo aux thrillers de l’époque. Vous avez des lycéens incroyablement séduisants d’un côté et un jeune mal dans sa peau qui se transforme en sérial killer de l’autre. Sauf que la mise en scène est maladroite et erratique. Pour combler ces failles, Craven propose des intrigues de l’horreur avec une nuance de comédie romantique.

Personne n’avait parié sur le succès de Scream, et pourtant, le film est devenu un véritable succès planétaire. Devenu une véritable série culte pour Halloween, cet original de Scream marquera tous les esprits. A cette époque, les réalisateurs n’ont pas pensé que leur œuvre deviendra littéralement une franchise. Quoi qu’il en soit, le film constitue une véritable source d’inspiration, et cela jusqu’à aujourd’hui !

Scream 3 (2000)

L’intrigue du film Scream 3 va largement au-delà de la fiction et touche de plein fouet la réalité. Le film est relatif à l’horreur avec les horribles meurtres habituels et les rebodissements des plus choquants. Sauf que dans cet opus, Wes Craven et Ehren Kruger vont au-delà des meurtres commis par des jeunes mal dans leur peau. Ils poitent du doigt les bas-fonds d’Hollywood. Ils nous embarqueront dans un monde à part où des producteurs véreux passent leur de temps à s’en prendre aux jeunes actrices en mal de célébrité.

Si les deux premiers volets de Scream restent des produits dérivés des années 90, Scream 3 semble être plus moderne et plus intemporel. Le film se focalise davantage sur les principaux personnages et l’intrigue elle-même. La chose qui marquera le plus les esprits dans ce film c’est l’arrivée de Parker Posey, qui incarne à merveille son personnage de Gale Weathers. On regrette sincèrement qu’elle ne soit pas restée un peu plus longtemps dans le film. Pour les hétéroclites, Scream 3 aura été une belle fin pour Sidney, Dewey et Gale, mais Hollywood a décidé autrement, même 22 ans après !

Scream 2 (1997)

Scream 2 demeure certainement la réplique exacte du concept établi par les producteurs de l’époque. Après le succès du premier volet, le film a reçu un budget beaucoup plus important. Les producteurs, dont le maître incontesté des films d’horreur, Wes Craven, nous offrent une suite plus audacieuse, plus sanglante et plus stylée. Des révélations choquantes, de meurtres horribles et un suspense éblouissant vous tiendront en haleine du début jusqu’à la fin du film.

Il faut croire que toute la suite du film Scream a puisé son essence dans ce second opus. Des acteurs aux producteurs, tout le monde y met du sien pour nous offrir ce véritable chef d’œuvre. Neve Campbell, Courteny Cox et David Arquette offrent une prestation digne des plus grands films d’épouvante. Le film nous fait également l’honneur de découvrir d’autres nouveaux visages avec des rôles secondaires mais impactants dont Sarah Michelle Gellar, Timothy Olyphant et Jerry O’Connell.

Certes, le film Scream 2 dure un peu trop longtemps au goût de certains, mais il reflète la confiance en soi des acteurs et des producteurs. On peut facilement outrepasser tous ses petits défauts. De la formidable scène d’ouverture avec Jada Pickett et Omar Epps à la confrontation sauvage avec Ghostface, Scream 2 a tout pour plaire. Alors, ne passez pas votre chemin, un visionnage s’impose !