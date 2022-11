Mercredi Addams : toutes les versions du personnage classées

De toutes les versions de Mercredi Addams, qui est la meilleure ? Voici le classement des meilleures versions de ce personnage de ses débuts à l’écran à la série de Netflix.

Avec ses nattes noires et son regard de mort, Wednesday Addams est l’icône par excellence de la fille gothique. Elle a fait sa première apparition dans The Addams Family, la bande dessinée de Charles Addams dans les années 30. Mercredi fait un retour en force avec la dernière adaptation diffusée par Netflix. Voici le classement de toutes les versions de ce personnage.

7- Cindy Henderson dans La famille Addams (1973)

Cette version animée est basée sur l’épisode Scooby-Doo Meets the Addams Family aussi appelée Wednesday is Missing. Cette Mercredi adoucie de Cindy Henderson porte une robe rose et arbore un tempérament enjoué. Elle n’est pas tout à fait ce que l’on attend de la délicieusement diabolique fille d’Addams.

6- Debi Derryberry dans La famille Addams (1992-93)

Cette deuxième série animée focalisée sur la famille Addams, montre une autre version plus édulcorée de Mercredi Addams. La nature sombre de ce personnage est ici atténuée pour que le côté macabre de cette famille soit adapté pour les enfants. On la voit souvent en train de sourire, quant à ses pensées sinistres, on les conserve à huis clos. Mercredi Addams n’essaiera pas cette fois-ci d’exécuter Pugsley. La version de Debi Derryberry ne fait que subtilement allusion à la nature sardonique de Mercredi, mais laisse beaucoup à l’imagination.

5- Nicole Fugere dans La nouvelle famille Addams (1998-99)

La nouvelle famille Addams de 1998 et 1999 est le spin-off de la Réunion de famille Addams de 1998. Nicole Fugere apparaît dans ces deux séries. Cette version met en lumière la nature sadique de Mercredi Addams. On la retrouve ici avec son arbalète. Avec son ton monotone et son regard diabolique, Fugere, du haut de ses douze ans, semble être taillée pour le rôle de Mercredi.

4- Lisa Loring dans La famille Addams (1964-66)

À seulement six ans, Lisa Loring est la plus jeune actrice à endosser le rôle de Mercredi Addams. La famille Addams de 1964 à 1966 est la première adaptation télévisée de la bande dessinée à succès. Diffusée en noir et blanc, cette série n’a accordé que très peu d’attention à la petite Mercredi Addams. On y voit cependant son penchant bizarre pour les animaux de compagnie comme une araignée veuve noire et un lézard nommé Lucifer. Elle est aussi attirée par une poupée sans tête…

3- Chloë Grace Moretz dans La famille Addams 2 (2021)

Chloë Grace Moretz endosse le rôle d’un personnage étrangement adorable remettant en question sa place dans le monde. Mercredi Addams est ici décrite comme une fille têtue obsédée par la torture et tout ce qui est noir et sombre. Moretz a su remettre une autre couche sombre à la personnalité de ce personnage.

Cette version-ci explore d’autres voies en se liant d’amitié avec une fille à l’école. Elle touche ensuite à la couleur et à de nouvelles perspectives avant de finalement choisir qui elle était au préalable.

2- Christina Ricci dans Les valeurs de la famille Addams (1993)

Cette icône de la culture pop des années 90 est apparue dans la série de 1991 et 1993. Elle est sans doute l’une des représentations les plus appréciées de Mercredi Addams. Ricci était fantastique dans son rôle. Dans le premier épisode du film, nous la voyons trouver un assortiment de façons tordues de torturer Pugsley, son frère. Cette version-ci porte ses mauvaises manières à des hauteurs encore plus extrêmes.

Dans Addams Family Values, on voit Wednesday monter sur les toits avec son petit frère dans les bras. Elle la jette ensuite au sol, mais bien sûr, Gomez sauve le bébé. Cela n’enlève toutefois en rien la nature macabre de Mercredi.

1- Jenna Ortega dans Mercredi Addams (2022)

C’est la version la plus appréciée. Elle est née de la rencontre entre Tim Burton, le roi du gothique et Wednesday Addams, la princesse. Se déroulant dans le cadre de Nevermore Academy, cette série Netflix mélange la magie au mystère. On retrouve l’humour sec de Mercredi et ses tendances sociopathes. N’attendez donc pas pour la découvrir, ses épisodes sont désormais diffusés sur Netflix.

