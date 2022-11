Mercredi : la fin surprenante de la série Netflix expliquée et y aura-t-il une saison 2 ?

La fin de la saison 1 de Mercredi sur Netflix n’explique pas toutes les intrigues soulevées. Voici l’explication de sa fin quelque peu mitigée pour ne pas vous dépayser.

Mercredi, l’une des nouveautés Netflix les plus attendues en novembre se base sur les personnages de Charles Addams de la famille Addams, suit la fille aînée de la famille Addams. Mercredi est envoyée à Nevermore Academy, une école pour parias surnaturels, secouée par des histoires de meurtre. La finale de la saison 1 résout le mystère de Nevermore, mais laisse quelques détails en suspens. Ce qui suggère l’arrivée d’une deuxième saison pour démêler le vrai du faux. Voici l’explication de sa fin surprenante.

Mercredi, qui est le tueur dans la saison 1 de Netflix ?

Mercredi enquête sur une affaire de meurtre impliquant sa famille et mettant en danger la vie de tous les parias. La série laisse entendre que Mercredi pourrait aimer Tyler et qu’ils pourraient finir ensemble d’ici la fin de la série. Toutefois, dans l’épisode 7, lorsque les deux s’embrassent, Mercredi a une vision le montrant comme le tueur. Il se transforme alors en un monstre appelé Hyde.

Thornhill alias Laurel Gates a élaboré le plan parce qu’elle voulait retourner en ville. Elle a alors manipulé Tyler pour le retourner contre les autres élèves. Pour ce faire, elle lui a raconté comment d’autres élèves ont maltraité sa mère lorsqu’elle y est allée. Mlle Thornhill est aussi responsable de la résurrection de Joseph Crackstone. Tyler et Mme Thornhill alias Laurel Gates collaborent pour planifier les meurtres se produisant à Nevermore et dans la ville voisine de Jericho.

Mercredi a résolu l’affaire en découvrant que c’est Tyler qui est derrière tous ces meurtres. Elle affronte Tyler et ce dernier l’attaque sous sa forme Hyde. Enid, l’amie de Mercredi, doit alors se transformer en loup-garou pour la sauver. À la fin, il est blessé et on pense qu’il est mort dans les bois.

La dernière scène montre toutefois qu’il a été récupéré et soigné par des ambulanciers. Il se transforme rapidement en M. Hyde et jette un regard effrayant au public juste avant que le générique ne soit lancé.

Y aurait-il une deuxième saison de Mercredi ?

Ni Netflix ni les créateurs de la série Mercredi n’ont confirmé l’arrivée d’une deuxième saison. Il est certes un peu trop tôt pour s’attendre à une confirmation en bonne et due forme. On s’attend toutefois à ce qu’une annonce dans ce sens soit faite vers la fin décembre ou début 2023. L’émission semble sous-entendre que les ennemis que Mercredi s’est faite au cours de son enquête lui causeront toujours des problèmes.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement