Si vous planifiez une soirée Halloween en famille, ce serait utile de prévoir une liste de titres pour avoir un film qui fait l’unanimité de tous.

Soyons sérieux, vous n’allez quand même pas imposer un John Carpenter à vos enfants. Certes, à Halloween, on célèbre le monde des ténèbres, mais tous les films d’horreur ne sont pas forcément les bienvenus. Si certains font l’objet d’une restriction d’âge, il y en a aussi ceux qui sont trop agressifs pour les plus innocents. Vous avez donc intérêt à chercher des films ou bien des animations adaptés à votre dernier enfant parce qu’en principe, c’est lui qui décidera de votre soirée.

Même si vous ne regarderez pas Poltergeist et The Conjuring lors du 31 octobre, sachez qu’il existe d’autres titres intéressants. Ils n’atteindront pas le niveau d’effroi que vous souhaitez, mais ce sera amusant de les regarder, même avec de jeunes enfants. Sans plus tarder, voici le top des films à regarder en famille à Halloween !

Muppets Haunted Mansion (2021)

D’abord, que diriez-vous de ce film comédie fantastique pour égayer votre Halloween en famille ? Les Muppets vous attendent pour que vous alliez ensemble découvrir « La Maison Hantée » de Disneyland. Le Grand Gonzo et Pépé la Crevette Royale sont prêts pour affronter les fantômes du grand manoir, pas vous ?

Coraline (2009)

Si vos enfants sont assez grands pour regarder un film avec des personnages perturbants, ce film est idéal en famille à Halloween. Coraline est en effet une fillette curieuse, et ses parents ont décidé d’emménager dans une étrange maison. À travers une porte secrète, elle rencontrera les habitants de l’Autre Monde.

Monster House (2006)

Qui va vous croire si vous dites qu’une maison est en fait un monstre vivant ? C’est ce qui arrive à ces trois amis qui sont obligés de se débrouiller seuls pour détruire l’énorme créature qui engloutit des humains. Cet Halloween, regroupez-vous donc en famille pour aider DJ et compagnie pour arrêter le cœur de la résidence maudite du film Monster House.

Les Noces funèbres (2005)

Aimez-vous l’ambiance des morts-vivants ? Victor et Victoria sauront vous émerveiller lors de votre soirée Halloween en famille grâce à ce film d’animation. Même si le jeune homme trouve que le Royaume des Morts est bien plus plaisant, rien ne pourra tuer son amour pour sa future femme.

Les Pages de l’angoisse (2021)

Le genre fantastique pourrait vous fasciner avec l’histoire d’Alex Mosher, un petit garçon passionné d’écriture d’horreurs qui vécut avec ses parents à Brooklyn. Un jour d’Halloween, il fut fou de rage, décida de ne plus jamais prendre sa plume et sortit de son appartement pour brûler son carnet. Mais une sorcière l’emporta dans son appartement et l’ordonna de lui raconter des récits obscurs chaque jour.

LEGO Star Wars : Histoires terrifiantes (2021)

Si vous aimez Star Wars, ce film est parfait pour un visionnage en famille pour Halloween. Lors de l’atterrissage urgent sur la planète Mustafar, Poe et BB-8 rencontrent Graballa le Hutt. Ayant acheté et rénové le château de Dark Vador pour en faire un luxueux hôtel dans la galaxie. Durant la visite des lieux, Vanée rappelle les intrigues marquantes de la saga.

Cruella (2021)

Vous souvenez-vous de la méchante des 101 Dalmatiens ? Estella est en fait une jeune femme inspirée, déterminée qui s’est battue pour se faire un nom dans l’usine de la mode. Après avoir connu une enfance difficile, été trahie par ses deux supposées amies puis avoir découvert la face cachée de la baronne von Hellman, elle est persuadée que le monde est impitoyable. La jeune femme sort alors sa face sombre sous l’identité de Cruella.

Sacrées Sorcières (2020)

N’oubliez pas ce film pour votre soirée Halloween en famille. Dans la ville de Demopolis, Bruno, un jeune orphelin vit avec sa grand-mère. Un jour, les deux croisent la route des sorcières et se rendent dans une splendide station balnéaire. Mais ils ne savent pas encore qu’à cet endroit, la Chef Sorcière réunit tous ses sbires venus des quatre coins du monde.

Scooby ! (2020)

Le groupe Mystère et Cie est composé de Sammy, Scooby, Fred, Velma et Daphné. Après avoir résolu plusieurs affaires louches par le passé, la bande doit encore élucider une plus grande énigme. En effet, il faut déchaîner les forces du chien fantôme Cerberus. Alors que l’équipe est entrain de dénouer les mystères, elle en découvre plus sur le destin de Scooby.

Under Wraps (2021)

Ce film Disney Channel nous rappelle que la curiosité est bel et bien un vilain défaut. Quelques jours avant Halloween, un trio d’amis déniche une momie dans la cave de leur voisin, et la ressuscite par inadvertance. Le groupe décide donc de chercher son lieu de repos avant 31 octobre à minuit. Mais lors de cette quête, les quatre doivent échapper aux criminels qui veulent vendre Harold.

La Famille Addams (2019)

Sur une colline du New Jersey, la famille Addams veut réunir ses membres au sein de sa demeure. Mais Gomez, Mercredi, Morticia, Pugsley et Fétide sont surpris par une visite inopportune : celle d’un animateur télévision. Ce film comédie fantastique ravira votre soirée en famille en Halloween.

Petit guide de la chasseuse de monstres (2020)

En 94 minutes, Rachel Talalay démontre les scénarios d’une lycéenne qui choisit de faire du babysitting lors du jour d’Halloween. Une société secrète de protection contre les monstres l’engage alors pour être en charge d’un garçon. Elle se débrouillera comme elle peut pour que son protégé soit sain et sauf.

La Prophétie de l’horloge (2018)

Rendez-vous en famille avec Lewis lors de la soirée film Halloween ! Le jeune de 10 ans part vivre dans une vieille maison grinçante avec son oncle Jonathan. Ayant appris récemment que ce dernier exerce la magie avec sa voisine Zimmerman, il réveille les morts et met la ville endormie en activité.

Coco (2017)

Le monde serait un enfer sans musique, n’est-ce pas ? Voici donc l’histoire de Miguel, un jeune garçon qui rêve de devenir musicien alors que sa famille l’en interdit. Suite à un profond désespoir et de multiples épreuves, il se retrouve parmi les morts. Pendant son parcours dans cet univers outre, il rencontre Héctor qui lui permettra de vivre sa passion et de connaître un peu plus sur ses ancêtres.

Scary Stories (2019)

Si vous passez Halloween avec des adolescents, ce serait idéal de mettre ce film. Un groupe d’amis découvre les récits obscurs d’une certaine Sarah sur sa vie pleine de tortures. Ils ne savent pas, mais même si cette histoire date de 1968, elle peut encore hanter et avoir des répercussions sur la réalité actuelle.

Gare aux Gnomes (2018)

Quand Chloé et sa mère emménagent dans une maison, elle remarque des nains de jardin en détresse. La jeune fille s’allie alors avec eux pour lutter à de multiples petites créatures qui dévorent tout ce qu’elles rencontrent. Les scénarios sont assemblés dans un film d’animation 3D.

Mary et la Fleur de la sorcière (2017)

Si vous êtes fans de Ghibli, il est probable que vous aimez ce titre fantaisie. Lors de l’été, Mary part donc chez sa grand-tante dans la ville rurale de Manoir Rouge. C’est encore plus génial quand elle a découvert une plante étrange dans les bois. Elle ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans, et est appelée fleur de la sorcière à cause de ses pouvoirs magiques.

Super mini monstres (2017)

Destiné aux plus petits, c’est le genre de film que vous pourrez mettre lors de votre Halloween en famille. Super mini monstres est une animation qui dure une demi-heure, racontant les aventures de nouveaux amis lors de leurs séjours dans la ville de Vida.

Le petit vampire (2017)

Petit Vampire mène une routine ennuyeuse dans une maison hantée peuplée de monstres joyeux. Il y a quand même passé 300 ans alors qu’il est piégé dans ses 10 ans. Il voudrait tellement voir mieux que des bateaux de pirates et le cinéclub qui ne l’intéressent plus du tout. Le film est sorti en 2019 en France, directement sur Amazon Prime Vidéo.

Toy Story : angoisse au mortel (2013)

Après Toy Story 3, Bonnie et sa mère décident de dormir dans un motel au bord d’un route lors d’un long voyage. Ses jouets, quant à eux, assistent à l’horreur. Buzz l’éclair, Woody et ses amis sont alors victimes de phénomènes étranges pendant toute la nuit.

La Légende De Manolo

Lors de la fête des Morts, la légende raconte que les esprits peuvent passer d’un monde au nôtre. Manolo, un jeune passionné, se rend à l’au-delà pour prouver son courage à sa bien-aimée Maria. Ce voyage héroïque décidera de son sort, ainsi que celui de sa famille.

Georges le petit curieux (2013)

N’oubliez pas votre petit dernier si vous planifiez voir un film en famille lors de la fête d’Halloween. Georges le petit curieux est en effet un singe d’Afrique qu’un guide rencontre dans son parcours à la recherche d’un trésor archéologique pour le musée.

Hôtel Transylvanie (2012)

Dans ce film, vous découvrirez l’histoire fascinante de Dracula, dirigeant d’un hôtel somptueux où vivent les monstres sans être embêtés par l’extérieur. Mais tout bascule quand la fille de celui-ci, Mavis, fréquente un humain qui s’est retrouvé par hasard dans ce monde de ténèbres.

L’Etrange Pouvoir de Norman (2012)

Si les fantômes sont invisibles, Norman arrive à les apercevoir. Un ermite le confie donc à des missions — avec sa sœur Courtney, son frère Mitch et son ami Neil et Alvin — qui consistent à combattre une sorcière qui fait partie des morts.

Fun size (2012)

Si vos enfants sont déjà en âge de comprendre les sarcasmes, vous pourriez choisir ce film pour votre Halloween en famille. Wren est une adolescente ironique qui est contrainte de faire la garde de son frère lors de la nuit des masques. Subitement, ce dernier disparaît, mettant jeune femme sous la panique. Elle tâchera vite de le retrouver avant que leur mère ne se rende compte de son absence.

Le Voyage de Chichiro (2001)

Faisant partie du genre horreur de Ghibli, le Voyage de Chichiro résume la promenade d’une petite famille qui tourne mal. Après avoir emprunté un petit tunnel, la petite fille de 10 ans et ses parents se perdent dans un parc au milieu de nulle part. L’intrigue commence quand ces derniers se transforment en cochons.

King Kong (2005)

Si vos petits sont âgés de 9 ans et plus, vous pouvez choisir ce film pour votre Halloween en famille. Tout se déroule à New York en 1933, quand Ann, une artiste de music-hall, suit son amant Carl dans ses périples d’explorateur-réalisateur. Dans leur voyage, ils rencontreront une nouvelle star qu’ils emmèneront à Singapour avec le scénariste Jack Driscoll.

E. T., l’extra-terrestre (1982)

Êtes-vous amateur de films sur les aliens ? Réalisée par Steven Spielberg, cette œuvre magistrale de science-fiction relate l’histoire de quelques extraterrestres missionnaires qui arrivent via une soucoupe volante à Los Angeles. Mais l’un d’eux s’est éloigné de la troupe et se confronte au monde humain. Chassée par les forces de l’ordre et abandonnée par leurs semblables, la pauvre créature se cache dans une maison en banlieue.

Les Sorcières (1990)

Le plan diabolique de la Grande Haute Sorcière — qui consiste à transformer les enfants d’Angleterre en souris — est entendu par un garçon. Déjà initié au monde des sorcières par sa grand-mère, il veut tenter d’arrêter le programme machiavélique de ces dernières. Mais il se transforme tôt en souris, ce qui rend sa mission beaucoup plus difficile.

L’Etrange Noël de Monsieur Jack (1993)

Après avoir préparé votre citrouille d’Halloween, n’oubliez pas de mettre ce film pour une soirée en famille. Jack est en effet le roi des citrouilles de la ville d’Halloween. Après avoir découvert la ville de Noël, il décide de célébrer la fête, mais à sa façon. Il enlève alors le père Noël et remplace ce dernier par ses amis terrifiants.

Scooby Doo (2002)

Habitués des affaires étranges, Scooby Doo et sa bande sont appelés pour un nouveau cas. Alors que la paix régnait à Coolsville, un harceleur s’amuse à semer la terreur chez les habitants. Apparemment, il essaie un par un les monstres les plus effrayants. L’équipe se rend alors sur place pour en finir avec cette mauvaise blague.

Le Petit Vampire (2000)

Tony Thompson, un jeune américain de 9 ans, vit récemment dans une petite ville en Écosse. Malgré le complexe et le terrain de golf de son père, il n’arrive pas à sociabiliser avec les gens. Mais il prendra très tôt la connaissance de Rudolph, un vampire, qui est à la recherche d’une mystérieuse amulette.

Matilda (1996)

A 6 ans et demi, Matilda est beaucoup plus intelligente que les enfants de son âge. Vivant avec des parents qui ont peu d’intérêt pour elle, ce n’est qu’à l’école qu’elle prouve sa capacité. Mais la directrice n’aime pas la marmaille, punissant très fort ceux qui lui tombe sous les yeux. La télékinésie — un pouvoir de déplacer des choses par la pensée — permettra à la petite fille de se débarrasser de cette dame pour rendre la paix dans l’établissement.

Casper (1995)

Si les fantômes sont d’habitude agressifs, Casper n’en fait pas partie. Le gentil avenant de 10 ans habite dans un manoir avec Stretch, Stinkie et Fatso. Carrigan, ayant récemment perdu son mari, est devenue héritière de cette maison qu’elle croyait vide et inutile. En jetant le testament dans le feu, elle comprend vite qu’un trésor se cache dans cette résidence.

Winnie l’ourson et l’Efélant (2005)

Même si on n’a plus 5 ans, il est toujours agréable de voir Winnie l’ourson. Pour votre Halloween en famille, le film propose l’histoire de Lumpy qui n’a jamais célébré la fête des Morts. Coco Lapin a alors confié un plan à ses amis. Mais Tigrou effraie Lumpy avec la légende du Gobeur, ses camarades calment donc ce dernier. Pendant ce laps de temps, Winnie a fini de manger tous les bonbons.

Frankenweenie (2012)

Pour animer votre Halloween en famille, ce film raconte la peine de Victor face à la mort de Sparky, son chien de compagnie et son meilleur ami. Dévasté, le garçon décide de faire appel à la science pour le ramener à la vie. Mais ce retour ne sera pas sans conséquence.

La Sorcière dans les airs (2012)

Préparez des friandises pour vos enfants pour Halloween en famille, et mettez ce film d’animation qui les inspirera. La sorcière, le chat et le chaudron s’apprêtent à faire une balade en air avec un balai comme moyen de transport. Ils devront affronter un dragon affamé après quelques coups de vent.

Le Bal des sorcières (2017)

Si pour Halloween votre enfant a décidé un déguisement de sorcière, regarder ce film en famille pourrait stimuler ses imaginations. Beatrix est en effet une apprentie à la magie et a hâte qu’elle soit nommée sorcière. Mais un évènement pourrait lui coûter ce titre, et elle devra lutter pour le sauver.

Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou (2017)

Dans leur entreprise de lutte contre les parasites, Wallace, Gromit et compagnie sauvent les lapins des infestations de la ville avant que le concours annuel de légumes ne soit lancé.

Spookley, la Citrouille Carrée (2004)

Ce film d’animation est parfait pour votre Halloween en famille si votre enfant est encore au bas âge. Tout se déroule dans une ferme très plaisante. La barrière de Holiday Hill Farm permet un passage dans un monde magique. Divertissement, expérience et créativité y sont au maximum !