Pour quel abonnement Netflix opter ? Guide complet des offres

Fan de streaming, découvrez les différentes formules d’abonnement que Netflix vous propose en février. De quoi changer votre budget dès le début de l’année !

Netflix propose différentes offres d’abonnement en février 2024, ainsi que leurs prix et services inclus. La plateforme de streaming souligne l’importance de choisir un abonnement en fonction de ses préférences et de son budget, compte tenu de la multiplication des services de streaming. Bien que le coût d’abonnement Netflix ait augmenté, il faut croire que chacun trouvera encore son bonheur parmi les offres disponibles. Si vous vous demandez quels sont ces différents offres d’abonnement Netflix, voici ce que vous devez savoir !

Les différents offres d’abonnement Netflix disponibles et les changements à connaître

Netflix propose actuellement trois offres d’abonnement : Netflix Standard (avec pub) à 5,99 € par mois, Netflix Standard à 13,49 € par mois et Netflix Premium à 19,99 € par mois. Chaque offre a des caractéristiques distinctes en termes de nombre d’écrans disponibles en simultané, de téléchargement de contenu hors ligne et de qualité d’image.

Il est également mentionné que depuis mai 2023, il n’est théoriquement plus possible de partager son compte Netflix avec des personnes tierces autres que sa famille proche ou son « foyer ». Cette mesure vise à mieux contrôler l’usage des comptes individuels et à facturer l’accès à un compte par une personne tierce.

Netflix Standard (avec pub) :

– Tarif mensuel : 5,99 €

– Nombre d’écrans disponibles en simultané : 2

– Nombre d’appareils pour le téléchargement de contenu : 2

– Accès à 85 % du catalogue en illimité

– Qualité d’image : 1080p (HD)

– Compatibilité : Smartphone, ordinateur, smartphone et tablette

Netflix Standard :

– Tarif mensuel : 13,49 €

– Nombre d’écrans disponibles en simultané : 2

– Nombre d’appareils pour le téléchargement de contenu : 2

– Accès à l’ensemble du catalogue en illimité

– Qualité d’image : 1080p (Full HD)

– Compatibilité : Smartphone, ordinateur, smartphone et tablette

Netflix Premium :

– Tarif mensuel : 19,99 €

– Nombre d’écrans disponibles en simultané : 4

– Nombre d’appareils pour le téléchargement de contenu : 4

– Accès à l’ensemble du catalogue en illimité

– Qualité d’image : UHD/4K (avec prise en charge du HDR et Dolby Vision)

– Compatibilité : Smartphone, ordinateur, smartphone et tablette

Il est important de noter que ces informations sont basées sur les prix et les offres Netflix en février 2024 et peuvent être sujettes à des modifications ultérieures.