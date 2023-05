Netflix : Voici comment continuer à partager votre compte

Mes amis, Netflix a officiellement mis fin au partage gratuit de mots de passe de compte aux États-Unis. Vous avez peut-être reçu un e-mail de confirmation si vous avez un compte Netflix. Certains utilisateurs qui empruntent des comptes Netflix ont déjà été bloqués. La colère se fait sentir et certains annulent leur compte pour protester. Mais, il reste toujours des solutions envisageables et c’est ce que nous allons vous proposer ici !

Heureusement, malgré tout, il existe encore quelques moyens de contourner ces nouvelles règles. Ainsi, si vous ne souhaitez pas payer Netflix pour partager votre mot de passe, vous avez des alternatives. Mais avant tout, il faut que vous compreniez comment fonctionne la nouvelle politique de Netflix par rapport au partage de compte.

La politique de partage de compte de Netflix

La nouvelle politique de Netflix stipule qu’un compte est destiné à être partagé par des personnes vivant dans un même foyer. Si vous vivez en dehors du foyer, vous devez soit avoir votre propre compte Netflix, soit payer pour le privilège.

Coût et restrictions pour les membres supplémentaires

Netflix facture 5,99 € par mois par membre supplémentaire, ce qui équivaut à s’abonner à une autre plateforme de streaming. Cependant, il existe des restrictions quant au nombre d’appareils et de profils autorisés pour les membres supplémentaires. Maintenant que vous comprenez la situation actuelle, vous retrouvez ci-dessous des éléments qui vous aideront de nouveau à partager un compte Netflix.

Détermination de l’appartenance à un « foyer »

Netflix détermine votre appartenance à un « foyer » en se basant sur la télévision que vous utilisez pour regarder leur contenu. Une fois que vous vous connectez à l’application Netflix sur votre smart TV ou votre boîtier de streaming, Netflix considère cette télévision comme l’ancrage du foyer. De plus, tous les appareils connectés au même WiFi sont alors considérés comme faisant partie du foyer.

Pour contourner les restrictions de Netflix, vous pouvez vous connecter au WiFi du foyer où se trouve le titulaire du compte. Ensuite, une fois rentré chez vous, vous pourrez regarder Netflix sur vos propres appareils. Cependant, il est possible que Netflix demande une reconnexion à un moment donné. De plus, il n’est pas encore certain si votre emplacement sera vérifié après une période prolongée en dehors du foyer.

Utilisation d’appareils autres que les smart TV et les boîtiers de streaming

Une autre option consiste à ne pas regarder Netflix sur une smart TV ou via un boîtier de streaming. À la place, vous pouvez utiliser d’autres appareils tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Vous pouvez même diffuser votre téléphone sur votre télévision. De plus, vous pouvez connecter votre ordinateur portable avec un câble HDMI pour profiter de l’expérience grand écran. Tout cela sans frais supplémentaires.

À l’heure actuelle, ce sont les meilleures alternatives que vous pouvez utiliser pour contourner ces problématiques. Malgré tout, il faut voir comment cela va évoluer à long terme puisque Netflix continue d’ajuster sa nouvelle politique.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement