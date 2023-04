Comment avoir Netflix moins cher ?

Vous êtes adepte de Netflix, mais avez du mal à justifier les dépenses mensuelles ? Nous avons la solution pour vous ! Découvrez nos meilleures astuces pour profiter de vos séries préférées à moindre coût. Ainsi, vous pourrez bénéficier de toutes les fonctionnalités de Netflix sans vous ruiner.

Depuis sa création en 1997, Netflix a rapidement révolutionné l’industrie du divertissement. Avec une présence mondiale dans plus de 190 pays, la plateforme de streaming est aujourd’hui l’une des plus renommées et des plus appréciées des amateurs de cinéma et de séries télévisées. Par ailleurs, grâce à son modèle d’abonnement mensuel, le service permet à ses utilisateurs de visionner une quantité illimitée de contenu depuis leur téléphone, leur tablette ou leur télévision connectée.

Et avec une offre de plus en plus diversifiée, comprenant des productions originales de grande qualité, il est devenu un incontournable en matière de divertissement à la demande. Cependant l’abonnement mensuel du service peut représenter un véritable budget pour certains ménages. Pour cette raison, de nombreuses personnes cherchent des moyens pour obtenir Netflix moins cher. De plus, vous pourrez accéder à un plus grand nombre de nouveautés chaque mois.

Heureusement, il existe plusieurs astuces pour obtenir des abonnements à prix réduit, qui ne nécessitent que peu d’effort. Découvrez nos astuces pour réduire les coûts de votre abonnement Netflix tout en profitant des contenus de haute qualité.

Utiliser un VPN pour s’abonner étranger où Netflix est moins cher

À l’heure du tout numérique, les VPN pour le streaming sont devenus un outil de plus en plus populaire pour les personnes qui souhaitent protéger leur vie privée et assurer leur sécurité en ligne. Mais au-delà de la sécurité, cette solution représente également un atout de taille pour profiter de nombreux avantages économiques, tels que l’abonnement à des services étrangers en ligne.

À cet effet, il est tout à fait nécessaire d’utiliser un VPN pour s’abonner à Netflix dans un pays étranger et profiter de tarifs plus abordables qu’en France. En effet, les tarifs de Netflix varient considérablement d’un pays à l’autre. Entre autres, le coût mensuel du service de diffusion en continu dans les pays européens est beaucoup plus élevé que dans certains pays comme l’Inde, la Malaisie, l’Argentine ou encore la Turquie.

Avec un VPN, vous pourrez vous connecter à des serveurs dans ces pays et accéder au site web local avec une adresse IP locale. Cela vous permettra de vous abonner à Netflix à des tarifs compétitifs et d’avoir accès à un plus grand catalogue de films et séries. Pour ce faire, il suffit de :

Télécharger et installer un VPN sur votre ordinateur ou son appareil mobile ;

Se connecter à un serveur dans un pays étranger où Netflix est moins cher ;

Créer un nouveau compte Netflix avec une adresse e-mail différente ;

Compléter le processus d’inscription. À noter qu’il faudra utiliser une adresse e-mail différente de celle que vous avez déjà utilisée pour vous abonner à Netflix ;

Choisir le plan d’abonnement qui convient le mieux.

Quels sont les avantages d’un VPN pour Netflix ?

De plus en plus de personnes se tournent vers les VPN pour débloquer Netflix dans d’autres pays. Mais quels sont les avantages réels d’un VPN pour regarder des films et des séries en streaming sur le service SVOD ?

De manière générale, une solution VPN vous permet de réaliser des économies considérables en vous permettant de souscrire à des services étrangers où vous pourrez accéder à des tarifs plus avantageux. Comme Netflix, d’autres services de streaming tels que Hulu, Amazon Prime et Spotify sont également disponibles à des tarifs intéressants dans les autres pays.

L’un des avantages les plus intéressants de l’utilisation d’un VPN pour s’abonner à Netflix dans un autre pays est la possibilité d’accéder à une bibliothèque de contenu plus diversifiée. En effet, chaque pays dispose de sa propre sélection de films et de séries, souvent enrichie de titres exclusifs qui ne sont pas disponibles dans d’autres emplacements géographiques. En utilisant un VPN pour vous souscrire à Netflix dans un autre pays, vous pourrez ainsi accéder à ces programmes exclusifs, élargissant ainsi votre choix de films et de séries disponibles.

Et ce n’est pas tout ! En plus de vous permettre d’accéder à Netflix moins cher, une solution VPN offre plusieurs avantages en termes de sécurité. Tout d’abord, elle masque votre adresse IP réelle pour garantir que votre activité en ligne soit cryptée et anonyme. Comme votre trafic internet est crypté, toutes les informations que vous envoyez et recevez en ligne sont protégées et sécurisées contre les pirates informatiques.

Ensuite, l’utilisation d’un VPN vous permet également de contourner les georestrictions en vous permettant de vous connecter à un serveur situé dans le pays où le contenu est disponible.

Dans quels pays Netflix est le moins cher ?

Netflix est aujourd’hui l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Elle compte des milliers de films et de séries télévisées, ce qui la rend très attrayante pour les amateurs de cinéma et de télévision. Cependant, son coût varie selon les pays, certains étant plus chers que d’autres. Voici le top 10 des pays où Netflix est le moins cher :

Inde : à partir de 199 roupies indiennes (environ 2,66€) par mois Malaisie : à partir de 17, RM (environ 3,60€) par mois Turquie : à partir de 26,99 TL (environ 2,69€) par mois Mexique : à partir de 139 MXN (environ 5,42€) par mois Colombie : à partir de 18 900 COP (environ 4,42€) par mois Argentine : à partir de 369,99 ARS (environ 4,22€) par mois Brésil : à partir de 21,90 R$ (environ 3,56€) par mois Pologne : partir de 34 PLN (environ 7,47€) par mois Russie : à partir de 459 RUB (environ 5,37€) par mois Philippines : à partir de 369 PHP (environ 6,22€) par mois

Il est à noter que Netflix a récemment baissé les prix dans plus de 100 pays, il est donc important de vérifier les prix actuels avant de vous abonner. De plus, il est possible que les prix varient également en fonction du type d’abonnement que vous choisissez avec des options allant de l’abonnement de base au forfait premium.

Partager ses abonnements avec des personnes dans le monde entier

Désormais, il est possible de partager ses abonnements Netflix avec des personnes dans tous les pays où le service est disponible afin de réduire les coûts grâce à Sharesub. Il s’agit d’une nouvelle solution de paiement sécurisé qui permet de partager les frais d’abonnement quelle que soit votre région géographique ou votre budget.

Par ailleurs, en passant par cette plateforme, vous n’avez plus besoin de gérer vos abonnements de manière manuelle puisque le service prend tout en charge. De plus, en partageant votre abonnement avec de nouvelles personnes, vous pourrez élargir votre cercle social en rencontrant des personnes partageant les mêmes intérêts.

En plus de Sharesub, sachez que la formule Netflix Premium permet également à quatre personnes de partager un seul compte en même temps, offrant ainsi l’opportunité de diviser les frais d’abonnement avec des amis ou de la famille. En outre, cela permet de découvrir de nouveaux programmes de divertissement en commun et de partager ses opinions avec son entourage.

Quel abonnement prendre pour profiter de Netflix le moins cher ?

Avec son large choix de films et de séries, Netflix est devenue une référence en matière de streaming pour tous les amateurs de contenus audiovisuels. Que ce soit pour se divertir, se détendre ou simplement pour passer le temps, cette plateforme est accessible via différents abonnements. Chacun proposant des fonctionnalités et des prix différents. Alors, si vous cherchez un moyen pour profiter de la plateforme Netflix le moins cher possible, l’abonnement Mobile pourrait répondre à vos attentes.

En effet, l’abonnement Mobile Netflix coûte à partir de 5,99 €. Elle vous offre ainsi une expérience de visionnage de qualité à un tarif réduit. Toutefois, il est à noter qu’avec cet abonnement, vous n’aurez accès qu’aux fonctionnalités de base de Netflix avec une résolution d’écran qui ne dépasse pas 480p et seulement pour un seul écran.

Le top 3 des VPN pour accéder à Netflix moins cher

Lorsqu’on est adepte de la diffusion de contenu en ligne, Netflix est sans aucun doute l’une des plateformes les plus populaires et les plus utilisées à travers le monde. Découvrez notre top 3 des meilleurs VPN pour accéder à Netflix moins cher et en toute sécurité.

NordVPN

Considéré comme l’un des plus populaires sur le marché, NordVPN offre un accès illimité à Netflix ainsi qu’une sécurité de pointe et une vitesse rapide. Cette solution est également compatible avec de nombreux appareils, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d’un VPN fiable.

Surfshark

Ce VPN est relativement nouveau sur le marché, mais il offre d’excellentes fonctionnalités pour la diffusion de Netflix à un prix abordable. Vous pouvez également le connecter à de nombreux appareils en simultané y compris les routeurs. Il est ainsi idéal pour toute la famille.

CyberGhost

CyberGhost est un autre choix de qualité pour accéder à Netflix moins cher. Il offre une sécurité et une confidentialité de haut niveau ainsi que des fonctionnalités de streaming optimisées pour rendre l’expérience de visionnage aussi fluide que possible.