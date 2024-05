Wednesday saison 2 : L’histoire d’amour prend un nouveau tournant inattendu !

Est-ce que la saison 2 de Wednesday mettra fin aux intrigues amoureuses pour se recentrer davantage sur le côté horrifique à la Tim Burton ? Découvrez quelques bribes d'informations à connaître sur la suite de cette série qui nous a tenus en haleine l'année dernière dans ce qui suit !

La saison 2 de « Wednesday » s'annonce impressionnante avec des changements majeurs dans la direction de l'intrigue et de nouveaux ajouts à la distribution. Les fans sont ravis de voir que l'aspect romantique de la vie de Wednesday ne sera plus au centre des préoccupations. Au lieu de cela, la série se concentrera davantage sur l'aspect horrifique et sur le développement de Wednesday en tant qu'individu indépendant.

Wednesday saison 2 : quels sont les changements à espérer dans la suite de l'histoire ?

L'actrice Jenna Ortega, qui incarne Wednesday, a déclaré lors d'une interview avec Jimmy Fallon que l'équipe allait « renforcer l'aspect horrifique et sortir Wednesday de la situation romantique ». Elle va donc retrouver la nature de son propre personnage et combattra ses propres crimes. Ce changement passionnant pourrait permettre à la série de s'améliorer encore plus à l'avenir. Fini donc les « nunuches » et les histoires d'amour d'ados, on va laisser la place à la véritable Wednesday Addams dans toute sa splendeur !

D'autres acteurs viendront agrandir le rang du casting pour la saison 2 ?

Une autre question qui taraude les esprits depuis cette annonce tourne autour du casting. Il faut comprendre que la saison 2 de Wednesday verra l'arrivée de nouveaux personnages dans la distribution. Cela concerne entre autres Steve Buscemi en tant qu'acteur régulier de la série et Christopher Lloyd qui a joué Oncle Fétide dans les films de la Famille Addams. D'autres noms viendront s'ajouter à la liste, notamment Joanna Lumley (Absolutely Fabulous) et Thandiwe Newton (Westworld) en tant qu'invités.

Quelques détails sans spoilers au sujet de l'intrigue ?

Sans perdre son temps à courir après les garçons, on peut s'attendre à ce que Wednesday s'engage dans de nouvelles aventures avec ces nouveaux personnages. Les fans adorent la dynamique entre Wednesday et Enid, ainsi qu'avec ses autres camarades de classe intrigants (comme la sirène Bianca). Nous nous attendons donc à ce que la saison 2 contient beaucoup plus d'action et d'horreur. Il est probable que les fans auront droit à un tout nouveau mystère effrayant que Wednesday devra résoudre (avec l'aide de la Chose, très probablement) !

Malheureusement, nous ne pouvons pas vous apporter une réponse concrète sur le sujet. En effet, Netflix n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour la saison 2 de la série. Toutefois, le tournage vient de commencer en Irlande. Il est probable que la saison 2 ne sera pas diffusée avant 2025. Laissons-leur le temps de bien mijoter la suite pour qu'elle arrive à tenir toutes ses promesses ! Nous allons découvrir une Wednesday Addams avec son plein potentiel : utiliser ses visions psychiques pour déchiffrer les mystères qu'elle tente de résoudre. La suite nous le confirmera !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.