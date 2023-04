Le tennis est un sport passionnant qui suscite l’engouement de nombreux fans du monde entier. En effet, des tournois prestigieux tels que Wimbledon, l’US Open, l’Open d’Australie ou encore Roland-Garros attirent chaque saison des millions de spectateurs. Toutefois, l’accès aux diffusions en temps réel de ces événements peut être coûteux. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des moyens de visionner tous les tournois de tennis en direct gratuitement. Nos astuces.

Chaque année, le tennis réserve son lot de surprises ! À tel point que les quatre tournois du Grand Chelem sont devenus des événements incontournables. Chacun de ces compétitions se déroule sur deux semaines et offre un spectacle sportif inoubliable.

Pourtant, malgré l’engouement des téléspectateurs, peu de compétitions de tennis sont diffusés gratuitement à la télévision française. Il existe néanmoins des solutions pour regarder tous les tournois de tennis en direct sans débourser le moindre centime. Suivez le guide.

Comment regarder tous les tournois de tennis en direct gratuitement ? La télévision Suisse RTS diffuse l’intégralité des tournois de tennis 2023. De ce fait, vous pouvez suivre les différents matchs de vos joueurs préférés sur cette chaîne. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Télécharger un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

Profiter pleinement du tournoi Essayer NordVPN gratuitement

L’Open d’Australie : un tournoi riche en surprise

L’Open d’Australie est l’un des événements les plus prestigieux du tennis professionnel. Ce tournoi marque le début de la saison et attire les meilleurs joueurs du monde sur les courts de Melbourne. Il se déroule généralement sur une période de deux semaines en janvier.

Pour cette saison, l’Open d’Australie a eu lieu du 16 au 29 janvier dernier. Comme chaque année, la compétition s’est déroulée dans les installations de Melbourne Park en Australie.

Pour rappel, Novak Djokovic, longtemps sacré roi de Melbourne, a retrouvé son trône cette année. En effet, le plus grand nom du tennis a remporté son 10e titre de la saison face à un Stefanos Tsitsipas trop fébrile sur la Rod Laver Arena. Un avantage dont il a su tirer parti pour égaler le record de Rafael Nadal. Il totalise aujourd’hui 22 titres et reprend sa place de numéro 1 mondial.

Du côté de la séléction féminine, Aryna Sabalenka a écrit l’histoire en remportant son tout premier titre dans une finale palpitante. La joueuse biélorusse a montré une performance incroyable tout au long du tournoi. Elle a d’ailleurs affronté des meilleurs joueuses mondiales pour atteindre la finale.

Une chose est donc sûre : la prochaine saison de ce tournoi immanquable s’annonce palpitante et bien évidemment riche en rebondissements.

L’Open France : un tournoi historique en perspective

L’Open France 2023 est l’un des événements sportifs les plus prestigieux de la saison de tennis. Prévu du 28 mai au 11 juin au Stade Roland Garros à Paris, cet événement promet d’être une compétition passionnante. En effet, les fans peuvent s’attendre à des moments forts, à des performances exceptionnelles et des émotions intenses lors de cette compétition.

D’ailleurs, les enjeux se révèlent particulièrement élevés cette année puisque les joueurs tenteront de marquer leur place dans l’histoire du tennis. Chez les hommes, Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal continuent de dominer le circuit. Toutefois, de jeunes talents tels que Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas sont également déterminés à leur voler la vedette. Chez les femmes, tout le monde attend le retour d’Iga Swiatek et de Coco Gauff.

Wimbledon : une édition à ne pas manquer

Du 3 au 16 juillet 2023, les passionnés de tennis se donneront rendez-vous pour la 136ᵉ édition du Wimbledon. Comme toujours la du célèbre tournoi se déroulera à l’ouest de Londres. Considéré comme la compétition la plus prestigieuse de la balle jaune, The Championships se distingue des autres tournois par sa surface en gazon. Sans oublier la traditionnelle tenue blanche des joueurs et des joueuses. Ajoutez à cela l’enthousiasme inégalé du public britannique dans les tribunes.

Du côté masculin, Novak Djokovic va sûrement chercher à égaler les records historiques de Roger Federer. À l’issue des deux semaines de compétition, il pourrait rejoindre le suisse et devenir co-détenteur du record de 8 titres remportés. Pour concurrencer le Serbe, il y aura Nick Kyrgios, Holger Rune ou encore Taylor Fritz quart de finaliste en 2022.

Chez les femmes, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek est bien sûr déterminée à remporter son premier titre. Cependant, ses adversaires semblent mieux préparées sur cette surface rapide. Pour ne citer qu’Elena Rybakyna, la Tunisienne Ons Jabeur ou encore la jeune Coco Gauff.

L’US Open : une compétition à ne pas rater

Du 28 août au 10 septembre 2023, les amateurs de tennis du monde entier pourront assister à un spectacle sportif de haut niveau à Flushing Meadows, dans le Queens, à New York. Avec 50 matchs au total prévus sur les deux semaines de compétition, soit 25 pour le tennis masculin et 25 pour le tennis féminin, l’US Open promet d’être un événement incontournable.

Avec sa victoire en 2022 qui l’a propulsé au sommet du classement mondial, Carlos Alcaraz sera sans aucun doute le prétendant numéro 1 à sa propre succession. Bien évidemment, des légendes du tennis comme Novak Djokovic et Rafael Nadal seront également à suivre de près. Malgré cela, la nouvelle génération de joueurs talentueux pourrait bien bousculer la hiérarchie et prendre le pouvoir sur les courts de Flushing Meadows.

Chez les femmes, la domination écrasante d’Iga Swiatek en 2022 pourrait se poursuivre. Toutefois, des joueuses comme Ons Jabeur et Caroline Garcia pourraient bien se révéler et tenter de prendre le pouvoir sur les courts de l’US Open.

Où regarder les tournois de tennis en direct gratuitement en France ?

Si vous êtes un fan de tennis et que vous vous trouvez en France, vous pouvez vous tourner vers France TV (https://www.france.tv/) pour suivre vos compétitions préférées. Cependant, il est important de savoir France TV ne retransmet que l’Open France. De fait, il est diffuseur officiel du Roland Garros. Dans tous les cas, la chaîne prévoit de diffuser toutes les rencontres, y compris les demi-finales et les finales.

Regarder les tournois de tennis en direct et en exclusivité sur les chaînes étrangères

A la différence de la France, plusieurs pays diffusent gratuitement les principaux compétitions sur leur chaîne de télévision nationale. Entre autres, les fans de tennis pourront profiter de la couverture complète des matchs de l’Open d’Australie, l’Open de France, Wimbledon ou encore l’US Open en direct et gratuitement sur les chaînes suivantes :

RTS (https://www.rts.ch/) : la télévision nationale suisse diffuse l’Open d’Australie, Wimbledon, Roland Garros, US Open et ATP

: la télévision nationale suisse diffuse l’Open d’Australie, Wimbledon, Roland Garros, US Open et ATP RTBF sur (https://www.rtbf.be/) : la télévision belge diffuse toutes les rencontres de Roland Garros et de Wimbledon

: la télévision belge diffuse toutes les rencontres de Roland Garros et de Wimbledon ServusTV (https://www.servustv.com/) : la télévision autrichienne diffuse en clair les matchs de l’Open d’Australie et de Wimbledon

la télévision autrichienne diffuse en clair les matchs de l’Open d’Australie et de Wimbledon Channel 9 (https://www.9now.com.au/) : la chaîne australienne diffuse tous les matchs de l’Open d’Australie

Top 3 des VPN pour regarder les tournois de tennis en direct gratuitement

Étant donné que tous les tournois de tennis ne sont pas diffusés en clair à la télévision française, il est nécessaire de se tourner vers des chaînes étrangères pour les regarder. Cependant, comme la plupart des chaînes sont géorestreintes, il faudra utiliser un VPN pour le streaming pour accéder aux différents matchs.

Voici notre sélection des trois meilleurs solution pour ne rien manquer des tournois :

NordVPN

NordVPN est un choix ultracomplet pour les amateurs de sport qui recherchent une expérience VPN de qualité. En plus de sa sécurité renforcée grâce à des bases de serveurs solides et à sa politique de non-conservation des journaux, NordVPN offre également le double cryptage pour une protection maximale.

De plus, avec des serveurs dans plus de 60 pays, y compris en Suisse, en Belgique ou en Autriche, vous pouvez profiter de la diffusion en direct des tournois de tennis et d’autres événements sportifs sans aucune restriction.

Surfshark

Considéré comme un leader incontesté sur le marché des VPN, Surfshark propose des serveurs rapides et fiables dans le monde entier.

Avec sa fonctionnalité de découpage de trafic spécialisée, les utilisateurs peuvent profiter de leurs émissions de télévision et autres contenus préférés sans interruption, même avec des connexions Internet moins rapides. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une diffusion en continu rapide, fluide et sans tampon. De plus, son cryptage AES 256 bits renforce la sécurité pour assurer une protection optimale des données.

Cyberghost VPN

CyberGhost est un VPN réputé qui offre une fiabilité éprouvée, avec une présence mondiale grâce à ses 6 000 serveurs répartis dans plus de 90 pays. En plus de sa simplicité d’utilisation, le VPN offre une protection avancée pour la confidentialité en ligne.

En effet, il met à la disposition de ses utilisateurs une protection contre les fuites DNS pour éviter les fuites involontaires d’informations sensibles. CyberGhost applique également une politique de non-conservation des journaux.