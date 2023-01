Comment regarder l’open d’Australie en direct gratuitement ?

Aucun fan de tennis ne peut manquer l’Open d’Australie 2023, l’un des quatre tournois du Grand Chelem. D’autant plus qu’il s’agit d’une compétition internationale prestigieuse qui attire chaque année de nombreux spectateurs. Alors, vous ne voulez rien rater des différentes rencontres ? Découvrez dans ce guide toutes les étapes à suivre pour regarder l’Open d’Australie en direct et gratuitement.

Du 16 au 29 janvier 2023, nous aurons le plaisir de retrouver Nadal, Djokovic, Tsitsipas ou encore sur les cours du Melbourne Park en Australie. En effet, tous les plus grands noms du tennis mondial vont se réunir pour s’affronter et tenter de remporter le titre. Alors, quel joueur décrochera la victoire cette année ? Dans ce guide, nous allons passer en revue les différentes options qui s’offrent à vous pour regarder l’Open d’Australie en direct et gratuitement.

Comment regarder l’Open d’Australie gratuitement ? La télévision Suisse RTS diffuse l’intégralité de toutes les rencontres de l’Open d’Australie 2023. De ce fait, vous pouvez suivre les différents matchs de vos joueurs préférés sur cette chaîne. Voici comment y accéder gratuitement : Télécharger un VPN comme NordVPN

Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

Regarder le tournoi Essayer NordVPN gratuitement

La chaîne RTS pour regarder l’Open d’Australie gratuitement

Dans la catégorie masculine, Novak Djokovic, le nonuple vainqueur de l’Open d’Australie est le grand favori de cette saison. Il est suivi de près par Khachanov et Tsitsipas qui se sont hissés haut la main en demi-finale. Chez les dames, Rybakina et Azarenka sont en tête.

En attendant de voir qui s’affronteront en finale, vous pouvez suivre en clair et en exclusivité sur Canal+. Bien évidemment, il faudra souscrire à un abonnement. Toutefois, il existe d’autres alternatives pour regarder l’Open d’Australie sans débourser 1 €.

En effet, si aucune chaîne de télé française ne diffuse la compétition, l’Open d’Australie sera bel et bien accessible gratuitement sur la chaîne Suisse RTS qui propose une couverture complète du tournoi, avec des rencontres en direct et des résumés des meilleurs moments. Et le tout avec des commentaires en français.

Toutefois, pour accéder à cette chaîne, il faudra vous munir d’un bon VPN gratuit ou payant qui vous permettra de vous connecter au serveur du pays et de débloquer l’accès. Vous pouvez ensuite accéder à RTS à l’adresse https://www.rts.ch/ et profiter de tous les matchs sans prise de tête.

Regarder l’Open d’Australie gratuitement sur d’autres chaînes étrangères

Outre la Suisse, d’autres chaînes publiques étrangères vous permettront également de suivre l’intégralité des matchs de l’Open d’Australie gratuit. Il s’agit des chaînes Channel 9 (https://www.9now.com.au/) et Servus TV (https://www.servustv.com/). À noter toutefois que seul RTS proposent des commentaires en français.

Dans tous les cas, il faudra toujours utiliser un VPN pour suivre les matchs comme si vous étiez en Australie dans le cas de Channel 9 ou en Autriche pour Servus TV.

Calendrier de l’Open d’Australie 2023

L’Open d’Australie 2023 est la 107ᵉ édition du tournoi de tennis le plus important et le plus prestigieux de l’année. Il se déroulera à partir du lundi 16 janvier 2023 et se terminera par la finale féminine le vendredi 29 janvier 2023 et la finale masculine le samedi 29 janvier 2023. Cet événement est l’occasion pour les fans du monde entier de regarder le meilleur tennis en direct.

Voici le programme officiel :

Qualifications hommes et femmes : Lundi 09 janvier au Vendredi 13 janvier à 1h du matin

Premier tour hommes et femmes : Lundi 16 janvier et Mardi 17 janvier à 1h du matin

Second tour hommes et femmes : Mercredi 18 janvier et Jeudi 19 janvier à 1h du matin

Troisième tour hommes et femmes : Vendredi 20 janvier et Samedi 21 janvier à 1 h du matin

Huitièmes de finale hommes et femmes : Dimanche 22 janvier et Lundi 23 janvier à 1h du matin

Quarts de finale hommes et femmes : Mardi 24 janvier et Mercredi 25 janvier à 1h du matin

Demi-finales femmes : Jeudi 26 janvier à 4 h du matin

Demi-finales hommes : Vendredi 27 janvier à 4 h du matin

Finale femmes : Samedi 28 janvier à 7h du matin

Finale hommes : Dimanche 29 janvier à 7h du matin

Premier tour double hommes et femmes : Mercredi 18 janvier et Jeudi 19 janvier à 1h du matin

Second tour double hommes et femmes : Vendredi 20 janvier et Samedi 21 janvier à 1h du matin

Troisième tour double hommes et femmes : Dimanche 22 janvier et Lundi 23 janvier à 1h du matin

Quarts de finale double hommes et femmes : Mardi 24 janvier et Mercredi 25 janvier à 1h du matin

Demi-finales double hommes : Jeudi 26 janvier à 4h du matin

Demi-finales double femmes : Vendredi 27 janvier à 4h du matin

Finale double hommes : Samedi 28 janvier à de 9h du matin

Finale double femmes : Dimanche 29 janvier à 9h du matin

Pourquoi utiliser un VPN ?

Regarder l’Open d’Australie en direct peut être très compliqué à cause des restrictions géographiques imposées par certaines chaînes de télévision. Une solution simple est de se connecter à un VPN pour contourner les blocages. En effet, cette solution vous permet de masquer votre adresse IP et de surfer sur Internet de manière anonyme et sécurisée. Vous pourrez ainsi accéder à des chaînes gratuites pour suivre l’Open d’Australie en direct et en rediffusion depuis votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette ou même votre téléviseur connecté.

En vous connectant à un serveur VPN, votre adresse IP sera masquée et vous pourrez ainsi surfer sur Internet de manière anonyme. De plus, un VPN vous permet également de sécuriser votre connexion Internet et protéger votre confidentialité en ligne.

Suivre l’Open d’Australie en direct sur Canal+

Cette année, c’est le groupe Canal+ qui dispose des droits de diffusions officiels de l’Open Australie 2023. Si vous souhaitez regarder l’intégralité des matchs depuis votre télévision, vous avez le choix entre le forfait Canal + à 22,99 € /mois ou Canal + Sport à 34,99 €/mois.