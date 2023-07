Plongez-vous dans l’ivresse du tennis alors que les herbes impeccables de Wimbledon s’animent de puissance, de grâce et de rivalités intenses. Du lundi 3 juillet au dimanche 16 juillet 2023, le prestigieux tournoi prendra d’assaut nos écrans, laissant place à des échanges captivants, à des cris de victoire et à des larmes de défaite. Mais, comment satisfaire votre passion pour ce sport sans débourser le moindre sou ? Suivez notre guide pour regarder Wimbledon en direct gratuitement.

L’épicentre du tennis mondial, Wimbledon, se prépare à dévoiler sa grandeur. Cet événement annuel, à la fois majestueux et captivant, fait vibrer les passionnés du monde entier.

Du lundi 3 juillet au dimanche 16 juillet 2023, un océan de passion et de talent déferlera sur ce court mythique. Le parfum de l’herbe fraîchement coupée se mêlera à l’adrénaline pure des échanges intenses alors que les raquettes créent une symphonie de puissance et de précision. Chaque balle sera un feu d’artifice de compétition, chaque coup un acte de bravoure.

De leur côté, les légendes du tennis s’affronteront avec une ferveur dévorante révélant des talents insoupçonnés et repoussant les limites de l’exploit. Découvrez comment regarder Wimbledon en direct gratuitement ?

Comment regarder Wimbledon en direct gratuitement ? Si vous êtes à la recherche d’une expérience sportive exaltante et passionnante, ne passez pas à côté du prestigieux tournoi de Wimbledon ! Pour vivre chaque instant de ce rendez-vous tennistique légendaire, vous pouvez suivre les matchs en direct et gratuitement sur la chaîne suisse RTS. Voici comment contourner les restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS

Regarder le tournoi Essayer NordVPN gratuitement

Wimbledon 2023 : le tournoi de tous les records

Porté par l’élan de sa victoire à Roland-Garros, Novak Djokovic s’élève tel un colosse indomptable au sommet de sa puissance. Auréolé de sa troisième couronne conquise sur la terre battue parisienne, il affirme sa domination absolue sur le monde du tennis.

Toutefois, ce n’est pas assez pour le conquérant serbe, assoiffé de triomphes et animé par une insatiable soif de victoire. Son regard se tourne maintenant sur les courts immaculés du All England Lawn Tennis and Croquet Club où se tiendra le prestigieux Wimbledon qui débutera dans seulement deux semaines. Ce nouveau tournoi se présente à lui comme le prochain défi à relever, un terrain de jeu où il aspire à écrire une autre page d’histoire.

Néanmoins, dans cette arène survoltée, où les rêves prennent vie et les légendes s’écrivent, tout est possible. D’autres prétendants audacieux comme Jannik Sinner, Taylor Fritz et Cameron se dressent face à lui, prêts à défier sa suprématie. Les spéculations vont bon train, les noms fusent, alimentant la tension palpable qui entoure ce tournoi tant attendu.

Dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek n’a jamais réussi à dépasser les huitièmes de finale à Wimbledon. En revanche, Ons Jabeur a démontré qu’elle pouvait viser le titre sur gazon en atteignant la finale en 2022. Elena Rybakina, finaliste de l’année précédente, est également considérée comme l’une des grandes favorites pour Wimbledon 2023, portant l’espoir d’une nation sur ses épaules. Cependant, la présence de l’intrépide Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, peut également changer la donne. Ajoutez à cela le retour de la légendaire Vénus Williams.

Le compte à rebours est lancé, l’excitation à son comble et comme toujours cette nouvelle saison promet d’être une épopée enflammée où les échos des batailles acharnées résonneront dans les cœurs des passionnés de tennis.



Wimbledon direct gratuitement : plongez au cœur de l’action sur les chaînes étrangères

Vous êtes un véritable mordu de tennis, captivé par les échanges épiques et les performances extraordinaires des champions ? Vous souhaitez vivre l’excitation de Wimbledon en direct sans dépenser le moindre centime ? Il suffit de vous rendre sur le site web de RTS (https://www.rts.ch) où vous découvrirez un portail dédié à Wimbledon. D’un simple clic, le tournoi s’ouvrira à vous, avec son cortège de duels acharnés, de coups gagnants et de moments de suspense intense.

Si vous ne parlez pas français ou si vous préférez suivre les matchs dans une autre langue, la chaîne autrichienne Servus TV (https://www.servustv.com/) est une autre option à considérer. Ce canal offre une couverture intégrale de la compétition. Vous pourrez vivre les matchs en direct, voir les coups spectaculaires, les échanges palpitants et l’intensité des joueurs de tennis d’élite.

Channel 9, basée en Australie, propose également une couverture en direct de Wimbledon. Vous pourrez profiter des matchs dans la langue anglaise ainsi qu’une analyse approfondie du tournoi.

À noter toutefois que ces chaînes sont géobloquées. Pour contourner cette limitation, il est vivement recommandé d’utiliser un VPN gratuit ou payant. Parmi les options disponibles, NordVPN se présente aujourd’hui comme l’un des meilleurs VPN sur le marché. Cette solution, vous permet de masquer votre adresse IP et simuler une connexion depuis un pays où la diffusion en direct de Wimbledon est autorisée.

Ce VPN garantit également une excellente sécurité en ligne, des vitesses de connexion rapides et une large gamme de serveurs dans différents pays.

Regarder l’intégralité du Wimbledon en direct sur Canal+

Si vous êtes abonnés à Canal+, vous pouvez également suivre l’intégralité du tournoi de Wimbledon en direct. En plus des matchs en temps réel, vous pourrez bénéficier des analyses approfondies des experts ainsi que des commentaires des journalistes sportifs.

De plus, la chaîne cryptée offre la possibilité de revoir les matchs et de visionner des résumés des rencontres les plus marquantes. Ainsi, même si vous ne pouvez pas regarder les matchs en direct, vous ne manquerez pas les moments forts de ce prestigieux tournoi.

FAQ de la compétition

Quand aura lieu la prochaine saison de Wimbledon ?

La prochaine saison de Wimbledon se tiendra du lundi 3 juillet jusqu’au dimanche 16 juillet au Borough londonien de Merton à Londres.

Quel est le calendrier de cette saison ?

Voici un aperçu du calendrier de la saison 2023 de Wimbledon :

3 juillet 2023 : Début du 1er tour – Simples dames et messieurs

4 juillet 2023 : Suite du 1er tour – Simples dames et messieurs

5 juillet 2023 : Début du 2e tour – Simples dames et messieurs

6 juillet 2023 : Suite du 2e tour – Simples dames et messieurs

7 juillet 2023 : Début du 3e tour – Simples dames et messieurs

8 juillet 2023 : Suite du 3e tour – Simples dames et messieurs

9 juillet 2023 : Suite du 3e tour – Simples dames et messieurs

10 juillet 2023 : Début du 4e tour – Simples dames et messieurs

11 juillet 2023 : Quarts de finale – Simples dames et messieurs

12 juillet 2023 : Quarts de finale – Simples dames et messieurs

13 juillet 2023 : Demi-finale Simples dames

14 juillet 2023 : Demi-finale Simples messieurs

15 juillet 2023 : Finales Finale Simples dames Finale Doubles dames Finale Doubles messieurs

16 juillet 2023 : Finales Finale Simples messieurs Finale Doubles mixte