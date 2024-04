Top des films pour geek à regarder en streaming

Envie d'une soirée geek réussie ? Jetez un œil à ce top des films pour geeks à regarder en streaming ! Science-fiction, super-pouvoirs ou délires cosmiques, on a de tout pour vous faire vibrer. Branchez la télé, on plonge dans le feu de l'action !

Vous avez besoin d'une bonne dose de films cultes ou de dernières nouveautés bien geeks ? Ce top des films pour geek est fait pour vous. Aventures virtuelles, conspirations intergalactiques, intelligences artificielles… Préparez-vous à être transportés au cœur de récits addictifs qui défient l'imagination.

Plongez dans une odyssée ciné-geek de choix, le must pour tous les férus de pop culture en quête d'un pur frisson électrique !

Nicky Larson : le retour du tireur d'élite le plus sexy de Tokyo !

Qui n'a jamais rêvé d'être Nicky Larson ? Ce héros irrésistible qui, entre deux coups de feu et réparties cinglantes, nous faisait rire et vibrer devant le Club Dorothée ? Vous avez usé vos VHS de City Hunter à force de les regarder ? Vous fredonnez encore le générique français ? Alors, tenez-vous prêts : le 25 avril prochain, Netflix vous offre une cure de jouvence (ou une découverte inoubliable) avec une adaptation live-action japonaise du manga culte !

Oubliez Jackie Chan et Philippe Lacheau, c'est au tour de Ryohei Suzuki (Tokyo Tribe) de se glisser dans la peau de Nicky Larson. Et croyez-nous, il a tout pour vous charmer : regard de tombeur, humour ravageur et physique d'Apollon, il est l'incarnation parfaite de ce personnage mythique.

Mais attention, Nicky Larson ne serait pas le tireur d'élite le plus sexy de Tokia sans son humour légendaire ! Attendez-vous à des dialogues savoureux, des situations cocasses et des cascades à vous donner le tournis.

Dans ce remake, Nicky se retrouve face à un défi de taille : découvrir qui a assassiné son ancien partenaire. Laura Marconi (Misato Morita), pétillante et déterminée, l'accompagnera dans cette mission périlleuse. Ensemble, ils exploreront les bas-fonds de Shinjuku, affronteront des ennemis redoutables et vivront des aventures à couper le souffle.

Alors, que vous soyez fan inconditionnel du manga ou simple amateur de cinéma d'action et d'humour, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. Nicky Larson débarque sur Netflix le 25 avril, et croyez-moi, il va mettre le feu !

PS : Tony Marconi (Masanobu Ando) et Hélène Lamberti (Fumino Kimura) seront également de la partie pour pimenter encore un peu l'aventure.

Et pour les nostalgiques, n'oubliez pas de fredonner le générique français en regardant le film coup de cœur de notre top des films pour geek!

Rebel Moon – L'Entailleuse : préparez-vous à la bataille finale

Préparez-vous à frissonner : Rebel Moon – Partie 2 : L'Entailleuse arrive ! Le 19 avril prochain, Netflix vous donne rendez-vous pour un nouveau voyage interstellaire à bord de Rebel Moon – Partie 2 : L'Entailleuse. Cette suite tant attendue de l'épopée spatiale signée Zack Snyder promet de vous tenir en haleine du début à la fin.

Dans ce deuxième volet, Kora et ses guerriers rebelles sont de retour pour affronter l'armée impitoyable du Royaume-Mère. Le passé d'Arthelaïs sera au cœur de l'intrigue. Cette suite explorera sa relation complexe avec Balisarius, son père adoptif, et les raisons qui l'ont poussée à le trahir.

Rebel Moon 2 sera le théâtre de combats épiques, d'ennemis redoutables et d'alliances inattendues. L'Entailleuse vous plongera au cœur de la guerre pour la liberté, où chaque geste et chaque choix pèsera lourd dans la balance.

S.M.A.R.T Chase : Fire & Earth : un homme brisé, une mission impossible, un amour à sauver

Danny Stratton, un ancien agent de sécurité britannique, porte en lui le poids d'un passé douloureux. Brisé par la vie, il se voit contraint d'accepter une mission qu'il ne peut refuser : exfiltrer un vase chinois d'une valeur inestimable hors de Shanghai.

Dès le départ, l'enfer se déchaîne sur lui. Pris dans une embuscade presque sans issue, il se retrouve blessé et trahi par ceux qu'il pensait être ses alliés. Seul et traqué, il doit faire face à un destin incertain. Sa mission prend alors un tournant inattendu : sauver Mei, la seule lumière qui le maintient encore en vie.

Poussé par l'amour et la vengeance, Danny se lance dans une chasse à l'homme. Il traverse les ruelles d'une ville grouillante de dangers et de trahisons, pour retrouver la femme de sa vie et démasquer les responsables de son kidnapping.

Mais ses ennemis de tous les côtés. Chaque pas le rapproche d'un danger mortel, chaque choix peut le mener à sa perte.

S.M.A.R.T. Chase : Fire & Earth est un thriller qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière minute. Combats intenses, courses poursuites, retournements de situation.. tous les ingrédients sont là pour vous faire passer un moment mémorable.

Disponible sur Amazon Prime Video dès le 15 avril 2024

Top des films pour geek : plongez dans un futur où l'amour défie les lois de la nature avec Simulant

Faye, brisée par la perte de son mari, se raccroche à une technologie révolutionnaire : un androïde Simulant capable de reproduire son défunt époux à la perfection. Contre toute attente, elle se retrouve plonger dans un tumulte de doutes. D'un côté, elle est submergée par la douleur de la perte et le désir presque viscéral de retrouver tendre et aimée. Evan, une imitation parfaite de l'homme qu'elle aimait, semble être la réponse à ses prières. Mais d'un autre côté, une triste réalité s'impose : Evan n'est qu'une machine.

Hantée par le vide et le simulacre, elle se retrouve malgré elle dans un no man's land émotionnel. Elle se heurte à l'incompréhension d'un monde où l'IA brouille les frontières de l'humanité. Sa rencontre avec Casey, un programmeur talentueux et rebelle va bouleverser encore plus son monde.

Le film explore avec finesse les complexités de cette situation. Son combat intérieur nous ramène à des questions fondamentales : Qu'est-ce qui fait l'essence de l'âme humaine ? L'amour peut-il transcender les limites de la chair et du code ? La réponse ce 26 avril sur OCS.

Free Guy : la révolte des PNJ

Avez-vous déjà ressenti une routine si monotone qu'elle ressemblait à un jeu vidéo ? Guy, employé de banque sans histoire, la connaît par cœur. Chaque jour, c'est café, classeur et rêves enfouis. Jusqu'au jour où il découvre une vérité : il n'est pas un homme ordinaire, mais un personnage secondaire dans un jeu vidéo en ligne appelé Free City.

Un monde d'action et d'aventure s'ouvre à lui, mais il n'est qu'un PNJ condamné à répéter les mêmes gestes. La pilule est amère ! Toutefois, Guy refuse de rester spectateur. Une étincelle de rébellion s'allume en lui. Inspiré par Molotov Girl, une joueuse badass qui cherche à libérer Free City, il décide de prendre sa vie en main.

Son chemin ne sera pas de tout repos. Il devra défier le tyrannique Antwan, un milliardaire qui contrôle le jeu, affronter des ennemis surpuissants et apprendre à maîtriser des pouvoirs qu'il ignorait posséder. Heureusement, il ne sera pas seul. Buddy, un joueur un peu cynique au départ, deviendra son meilleur ami et un allié précieux.

Dans ce film, Ryan Reynolds livre une performance brillante, insufflant à Guy une énergie contagieuse et une vulnérabilité touchante. Le film est un festival d'effets spéciaux hallucinants. Toutefois, c'est l'évolution de Guy, son passage de l'apathie au leadership inspirant, qui constitue le véritable spectacle.

Ne manquez pas Free Guy sur Disney+ ce 5 avril 2024 !

Top des films pour geek : un cocktail explosif de vengeance, secrets et action avec The Painter

Ce 25 avril, Paramount+ vous propose une dose massive d'adrénaline avec The Painter. Ce thriller vous plonge dans l'univers violent et semé d'embûches d'un ancien agent de la CIA, Peter Barrett.

Sous une nouvelle identité et une façade d'artiste paisible, Peter pensait avoir enterré son passé trouble. Mais l'irruption brutale de Sophia, une adolescente affirmant être sa fille disparue, vient bouleverser sa vie.

En un instant, leur existence est menacée par une attaque d'assassins impitoyables. Forcé de réactiver ses instincts meurtriers, il déchaîne une vague de violence pour protéger Sophia et s'enfuir avec elle.

La cavale ne fait que commencer. Naomi Piasecki, cheffe de section à la CIA, lance une chasse à l'homme sans merci pour capturer Peter. Le psychopathe « Ghost » et Henry Byrne, l'ancien mentor de Peter, se joignent également à la traque.

Au cœur de ce chaos, Peter et Sophia découvrent un secret effroyable : le « Projet Internship ». Cette conspiration gouvernementale abominable implique le kidnapping d'enfants et leur transformation en tueurs d'élite.

Réalisé par Kimani Ray Smith, The Painter est un film d'action à couper le souffle. Cascades, confrontations brutales et révélations choc s'enchaînent à un rythme hallucinant.